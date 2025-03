Povestea impresionantă a lui Matei Bolog. Cum i-a schimbat viața implantul cohlear / video

Matei Bolog a povestit că a fost diagnosticat cu hipoacuzie neurosenzorială la vârsta de 6 ani și a purtat aparate auditive la ambele urechi. În 2018, viața lui s-a schimbat odată cu implantul cohlear, care i-a oferit o nouă perspectivă asupra sunetului.

„Sunt student în Cluj, iar povestea mea este sună așa... La 6 ani am fost identificat cu hipoacuzie neurosenzorială, am purtat aparat auditiv atât la urechea dreaptă, cât și la cea stângă. În 2018 am fost implantat pe partea stângă cu implant cohlear și până în prezent funcționez așa, pe o parte cu aparat auditiv, cealaltă parte cu implant", a spus Matei Bolog.

„Care e diferența? Se simte diferența între implant și proteză?”, a întrebat Val Vâlcu.

„La început s-a simțit, fiind un mod diferit de a percepe sunetul prin os sau prin urechea internă, dar de-a lungul timpului diferențele s-au estompat și acum îmi pare foarte natural și implantul cohlear în combinație cu aparatul”, a spus Matei Bolog.

Părinții au avut un rol foarte important

Matei Bolog a mulțumit părinților pentru sprijinul oferit, precum și logopedului care l-a ajutat. El a exprimat recunoștință față de instituțiile și programele care l-au susținut în obținerea implantului cohlear și a aparatului auditiv. De asemenea, a apreciat organizatorii conferinței pentru implicarea în dezbateri constructive pe tema tratării și prevenirii surdității.

„Părinții au avut un rol foarte important și doresc să le mulțumesc. Doresc să mulțumesc și altor actori, precum logopedei mele, care s-a ocupat de mine de la vârsta de 6 ani și până în liceu am interacționat cu dânsa. Doresc să mulțumesc și instituțiilor, programelor care m-au ajutat să obțin acest implant, să obțin aparatul auditiv - ultimul aparat achiziționat a fost printr-un program la nivel național și doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că aveți timpul și aveți energia pentru astfel de dezbateri constructive, pentru timpul dumneavoastră și pentru munca depusă”, a spus Matei Bolog la conferința „Ziua Mondială a Auzului: Tratarea și prevenirea surdității în România - realizări și perspective”, organizată de DCNews Media Group.

