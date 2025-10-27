Baconul ar putea fi interzis din supermarketuri. Cercetători: „Peste 50.000 de cazuri de cancer intestinal”

Oamenii de știință din Marea Britanie lansează un apel urgent către guvern pentru a interzice vânzarea baconului și a altor tipuri de carne procesată care conțin nitrați, după ce studii recente au asociat această substanță chimică cu peste 54.000 de cazuri de cancer intestinal. Potrivit experților, expunerea constantă la nitriți și nitrați, utilizați pe scară largă în procesarea cărnii, poate genera compuși cancerigeni în organism, crescând semnificativ riscul de îmbolnăvire.

Cancerul intestinal, cunoscut și sub denumirea de cancer colorectal, este a doua cea mai letală formă de cancer din Regatul Unit, după cel pulmonar, provocând anual peste 16.800 de decese, potrivit datelor Cancer Research UK.

Avertismentul oamenilor de știință: „Baconul cu nitriți, la fel de periculos ca tutunul”

O coaliție de specialiști în siguranță alimentară și nutriție, denumită Coaliția împotriva nitraților, a transmis o scrisoare deschisă ministrului britanic al sănătății, Wes Streeting, în care solicită eliminarea completă a nitraților din produsele din carne și introducerea unor etichete de avertizare clare pe ambalaje, similare celor de pe pachetele de țigări.

Potrivit datelor prezentate, aproximativ 90-95% dintre pachetele de bacon, șuncă sau jambon vândute în supermarketurile din toată lumea conțin nitrați, aditivi utilizați pentru a conferi produselor culoarea roz specifică și pentru a prelungi durata de valabilitate.

„Consumatorii merită informații clare. Majoritatea oamenilor nu își dau seama că Organizația Mondială a Sănătății (OMS) clasifică mezelurile cu nitriți în aceeași categorie cancerigenă ca tutunul și azbestul”, a declarat pentru The Guardian profesorul Denis Corpet, expert emerit în siguranță alimentară la Universitatea din Toulouse și unul dintre semnatarii apelului.

El a subliniat că nitrații și nitriții adăugați în timpul procesării cărnii pot genera nitrozamine, compuși cu potențial cancerigen confirmat de mai multe studii.

„Guvernele nu pot continua să ignore știința. Avem dovezi solide că acești aditivi duc la un risc crescut de cancer intestinal”, a adăugat Corpet.

Date alarmante: 13% dintre cancerele intestinale sunt legate de consumul de carne procesată

Potrivit Cancer Research UK, aproximativ 13 din 100 de cazuri de cancer intestinal, adică peste 5.400 de cazuri anual, sunt asociate direct cu consumul de carne procesată. Organizația reamintește că „multe studii au arătat că un consum ridicat de carne roșie și procesată crește riscul de cancer intestinal”, iar riscul crește proporțional cu cantitatea consumată.

Carnea procesată este definită ca fiind carnea care a fost modificată pentru a-i prelungi termenul de valabilitate sau pentru a-i îmbunătăți gustul, prin metode precum afumarea, sărarea, maturarea sau adăugarea de conservanți chimici. Printre exemplele comune se numără baconul, șunca, salamul, cârnații și hot-dog-urile.

Apel la acțiune: „Fiecare an de întârziere costă vieți”

Profesorul Chris Elliott, specialist în siguranță alimentară la Universitatea din Belfast și un alt semnatar al scrisorii, a criticat guvernul britanic pentru lipsa de reacție la avertismentele Organizației Mondiale a Sănătății, emise încă din 2015, privind riscurile asociate consumului de carne procesată.

„Fiecare an de inactivitate duce la mii de cazuri de cancer care ar putea fi prevenite. Asta înseamnă mai multe familii care suferă, mai multe pierderi inutile de vieți și o presiune uriașă asupra sistemului național de sănătate (NHS)”, a avertizat Elliott.

În opinia experților, guvernul ar trebui să impună limite clare pentru conținutul de nitrați în alimente și să promoveze alternative sigure de conservare a cărnii.

Răspunsul autorităților: „Legătura rămâne neconcludentă”

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Sănătate și Asistență Socială (DHSC) a declarat că Food Standards Agency (FSA) continuă să monitorizeze situația, însă consideră că „legătura dintre nitrați și cancer rămâne neconcludentă”.

„FSA evaluează constant dovezile științifice pentru a asigura siguranța alimentelor consumate în Marea Britanie”, se arată în declarația oficială.

Totuși, cercetătorii susțin că autoritățile invocă prudența pentru a justifica inacțiunea, deși dovezile epidemiologice sunt consistente.

„Există un consens științific clar: consumul regulat de carne procesată crește riscul de cancer colorectal”, a explicat Kate Oldridge-Turner, directoare de politici la World Cancer Research Fund.

Simptome și prevenție: ce trebuie să știe populația

Potrivit NHS, simptomele cancerului intestinal pot include:

schimbări persistente ale tranzitului intestinal;

sângerare rectală;

senzația de golire incompletă după defecație;

dureri abdominale sau balonare;

pierdere inexplicabilă în greutate;

oboseală accentuată fără cauză evidentă.

Specialiștii recomandă o dietă echilibrată, bogată în fibre, fructe și legume, limitarea consumului de carne procesată și renunțarea la fumat, toate fiind măsuri dovedite că reduc riscul de cancer colorectal.