Scandalul paracetamolului. Avertismentul dr. Mihai Craiu, după ultimele declarații ale lui Kennedy Jr.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, medicul pediatru Mihai Craiu a comentat afirmațiile recente ale politicianului american Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale controversate în domeniul sănătății publice. Craiu afirmă că legătura dintre administrarea paracetamolului în sarcină și apariția autismului la copil nu este susținută de date științifice și îndeamnă la prudență și respect pentru cercetarea medicală.

"RFK Jr recunoaște că nu există dovezi care să confirme faptul că un copil care s-a născut dintr-o sarcină în care mama a luat paracetamol o să dezvolte autism!

Chiar este momentul să realizăm că nu există încă alte mecanisme clar dovedite pentru apariția tulburărilor de neurodezvoltare în afara mecanismelor genetice.

Dr. Mihai Craiu: Chiar există explicații potențiale pentru această creștere a cazurilor de copii cu autism

Peste o fragilitate din ADN a fătului vin agresiuni care pot fi asociate disruptorilor endocrini (bisfenolii și ftalații din masele plastice), alimentelor ultraprocesate, poluării atmosferice și cu substanțe organice volatile VOC, creșterii numărului de sarcini prin fertilizare in-vitro sau cu intervenții medicale în managementului concepției, dezechilibrelor din ce în ce mai mari în sănătatea femeilor tinere (exces sau deficit ponderal semnificativ, disfuncție tiroidiană, anomalii hematologice, etc), infecțiilor cu virusuri comunitare (în timpul sarcinii) cu patogeni care circulă din ce în ce mai intens, datorită expunerii copiilor la ecrane din primul an de viață, etc, etc.

Chiar există explicații potențiale pentru această creștere a cazurilor de copii cu nerodivergență/autism. Nu trebuie să inventăm teorii ale conspirației! Ar fi prudent să așteptăm rezultatele studiilor medicale înainte de a face declarații hazardate", a scris medicul pediatru Mihai Craiu pe pagina sa de Facebook.

Declarația lui Robert F. Kennedy Jr.

Reacția medicului pediatru Mihai Craiu vine după ce Robert F. Kennedy Jr., actualul secretar al Sănătății din SUA, a declarat pe 29 octombrie că nu există „dovezi suficiente” care să lege administrarea medicamentului Tylenol (paracetamol) de apariția autismului, la o lună după ce Casa Albă recomandase limitarea folosirii acestuia de către femeile însărcinate și copiii mici.

Kennedy a precizat că dovezile existente nu arată că medicamentul analgezic Tylenol, produs de compania Kenvue, provoacă în mod cert autism, însă utilizarea sa trebuie făcută cu precauție. „Asocierea cauzală dintre Tylenol administrat în timpul sarcinii și perioada perinatală nu este suficientă pentru a spune că provoacă sigur autism. Dar este foarte sugestivă”, a declarat oficialul american, invocând studii pe animale, analize de sânge și cercetări observaționale. „Ar trebui adoptată o abordare prudentă”, a adăugat el, potrivit USA Today News.

Avertismentul lui Trump care a pus lumea pe jar

În luna august, Kennedy afirmase că un studiu coordonat de el ar fi identificat „intervenții” care ar putea cauza tulburări de dezvoltare neurologică. O lună mai târziu, în septembrie, el și președintele SUA, Donald Trump — niciunul dintre ei nefiind medic — au organizat o conferință de presă pentru a avertiza femeile însărcinate să nu ia Tylenol, fără a cita însă dovezi științifice.

„Nu luați Tylenol”, a spus Trump în repetate rânduri pe 22 septembrie, în cadrul conferinței comune cu Kennedy. „Luptați din răsputeri să nu-l luați”, a mai spus președintele american.

Într-o ședință de guvern pe 9 octombrie, Kennedy a nuanțat: „Oricine ia acest medicament în timpul sarcinii, dacă nu este absolut necesar, este iresponsabil. Nu avem dovezi. Facem studiile ca să le obținem”.

Intervenția FDA în scandalul paracetamolului

Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a anunțat pe 22 septembrie că va „emite o notificare pentru medici și va începe procesul de modificare a etichetei de siguranță pentru acetaminofen”, substanța activă din Tylenol și alte medicamente similare.

Departamentul pentru Sănătate a subliniat că, „având în vedere literatura contradictorie și lipsa unor dovezi clare de cauzalitate”, medicii ar trebui „să-și exercite cea mai bună judecată profesională”.

Afirmațiile neprobate ale lui Kennedy au dus inițial la scăderea acțiunilor Kenvue, companie desprinsă din Johnson & Johnson în 2023, și au provocat reacții critice din partea comunității medicale.

Ce spune Kenvue despre siguranța administrării de Tylenol

Kenvue a reacționat și a susținut că nu există nicio legătură științifică între administrarea Tylenol și autism, avertizând că astfel de speculații pot pune în pericol sănătatea maternă. Compania a cerut FDA să respingă solicitarea de a include un avertisment privind autismul pe eticheta medicamentului și și-a numit recent un nou director de marketing.

„Suntem de acord, așa cum a spus secretarul Kennedy, că cel mai bun mesaj pentru femeile însărcinate este să consulte medicul înainte de a lua acetaminofen — exact ceea ce menționează și eticheta produsului nostru. De asemenea, suntem de acord că nu există o asociere cauzală dovedită între acetaminofen și autism”, a transmis Kenvue într-un comunicat.