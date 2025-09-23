€ 5.0774
|
$ 4.3012
|
 
Data actualizării: 21:52 23 Sep 2025 | Data publicării: 21:39 23 Sep 2025

Ce va face România după recomandarea lui Trump privind paracetamolul. Anunțul ministrului Sănătății

Autor: Elena Aurel
farmacie-medicament_13324200 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @The Yuri Arcurs Collection
 

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus ce va face România după ce președintele Donald Trump a sfătuit femeile însărcinate să nu ia paracetamol pentru că este „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism".

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut Agenției Naționale a Medicamentului un punct de vedere cu privire la reacțiile secundare ale paracetamolului, după ce președintele american Donald Trump a sfătuit femeile însărcinate să nu ia acest medicament.

„Am văzut declarația domnului președinte, nu mă pronunț asupra declarației dânsului. Am solicitat Agenției Naționale a Medicamentului un punct de vedere avizat, studiile recente în vigoare și sigur că voi face o declarație și un răspuns ferm pentru această situație. Acum nu am un răspuns clar", a spus Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a precizat că, până acum, specialiștii nu i-au semnalat vreo legătură între paracetamol și efecte adverse legate de autism și că sunt necesare studii științifice suplimentare pentru a confirma sau infirma orice legătură.

„Cred că rezultatele științifice și studiile de specialitate pot demonstra dacă există sau nu există o legătură între paracetamol și o serie de reacții adverse. După cum bine cunoaștem, toate medicamentele au și reacții adverse, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, dar este nevoie de studii științifice suplimentare pentru a putea arăta, dovedi acest lucru", a mai spus ministrul.

Întrebat ce recomandă oamenilor după declarațiile fără dovezi făcute de Donald Trump, ministrul Sănătății a răspuns că a cerut Agenției Naționale a Medicamentului să analizeze studiile recente despre paracetamol și că deciziile privind utilizarea acestuia vor fi luate în funcție de rezultatele analizei.

„Nu știm dacă sunt fără dovezi sau nu. Din acest motiv, am solicitat Agenției Naționale a Medicamentului să facă o evidență cu cele mai recente studii în domeniu. Dacă există studii care demonstrează acest lucru și aceste studii nu mai recomandă consumul de paracetamol, cel mai probabil că și producătorul îl va retrage de pe piață, nu va trebui să luăm noi o decizie din acest punct de vedere. Așteptăm analiza ANM și apoi putem discuta în cunoștință de cauză", a spus Alexandru Rogobete, marți.

Ce va face România 

Marți seară, ministrul Sănătății a spus că România va respecta indicațiile Agenției Europene a Medicamentului, care arată că nu există studii care să demonstreze o legătură între paracetamol și dezvoltarea autismului, și a subliniat că efectele medicamentului depind de doză, ritm de administrare, durata tratamentului și factori genetici.

„România va respecta indicațiile Agenției Europene a Medicamentului, care a spus foarte clar, astăzi, că nu există niciun studiu, în momentul de față, care să evidențieze o relație directă între consumul de paracetamol, acetaminofen, și dezvoltarea autismului.

Sigur că domnul doctor (n.r. medicul prezent la România TV) a expus excepțional, din punct de vedere medical, motivele și toate explicațiile medicale pe care le-a dat. Depinde foarte mult de doză, depinde foarte mult de ritmicitatea cu care este administrat, depinde foarte mult de intervalul de timp pentru care este administrat și depinde și de o serie de alți factori genetici pe care nu îi putem identifica oricum și care, în momentul de față, nu există expuși într-un studiu clinic pe o cohortă mare de pacienți care să evidențieze clar că există o relație între această moleculă, între acest medicament și dezvoltarea autismului”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, marți seară, la România TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Mesaj neașteptat de la Trump: Rusia poate fi învinsă, Ucraina își poate lua pământurile înapoi
Publicat acum 23 minute
Trump, autismul și paracetamolul: Cea mai mare manipulare a început, acum 25 de ani, cu un cercetător britanic
Publicat acum 29 minute
Unul dintre cele mai frumoase aeroporturi din lume, dar și cel mai periculos din America. FAA trage un semnal de alarmă
Publicat acum 42 minute
Rețea secretă de 300 de servere și 100.000 SIM-uri, destructurată înaintea Adunării Generale ONU
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Mugur Isărescu (BNR) a spus motivele pentru care nu trebuie să dispară numerarul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close