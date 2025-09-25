Cazul în care paracetamolul poate fi un real pericol. Dr. Ciuhodaru, avertisment: Poate duce la deces!

Declarațiile lui Donald Trump, potrivit cărora paracetamolul ar putea provoca autism, au stârnit un val de controverse. În timp ce afirmațiile președintelui american sunt contestate de comunitatea științifică, conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, atrage atenți că aexistă un pericol real și dovedit: administrarea incorectă. Medicul a explicat regulile esențiale care pot preveni tragedii și a subliniat ce măsuri trebuie luate în caz de intoxicație.

"10 comprimate de paracetamol pot fi mortale. Atenție (din nou!) la paracetamol. În cazul răcelilor la copii nu trebuie niciodată depăşită doza recomandată! Supradoza duce la insuficiență hepatică, comă și chiar deces.

5 reguli care vă protejează de efectele toxice

Atenție sunt 5 reguli ce vă protejează de efectele toxice:

Administrați cea mai mică doză eficace pentru cea mai scurtă perioadă necesară controlui simptomelor. Nu administrați doze repetate la intervale mai mici de 4 ore. Nu trebuie administrate mai mult de 4 doze pe zi. Nu depășiți doza maximă zilnică. Copilul nu este un adult în miniatură! Nu aceleași doze! Dozele mari de peste 10g, într-o singură priză sau doze de peste 150mg paracetamol/kg la copil determină leziuni hepatice grave. Dacă simptomele persistă mai mult de 3 zile – consultați urgent un medic pentru a reevalua diagnosticul și tratamentul.

Noțiuni de prim ajutor în caz de supradozaj

Atenție la supradozaj (terapeutic sau intoxicație accidentală sau voluntară ca răspuns la provocarea de pe TikTok) – noțiuni de prim ajutor:

Toți pacienții necesită tratament de urgență (urgent la spital!!!) – chiar dacă nu prezintă niciun simptom! Afectarea hepatică poate deveni aparentă după 12-48 de ore de la ingestie și este manifestă după 2-4 zile. Pacienții trebuie spitalizați! Se recomandă efectuarea imediată a lavajului gastric. Se manifestă prin paloare, greață, vărsături, anorexie și dureri abdominale. Antidotul pentru intoxicația cu paracetamol este N-acetilcisteina. Aceasta trebuie administrată cât de repede posibil, în paralel cu diferite măsuri de tratament simptomatic și cu monitorizarea funcțiilor vitale.

Și puțină istorie: