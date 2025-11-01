Numărul implanturilor dentare care pot fi realizate într-o singură intervenție nu depinde de dorința pacientului, ci de nevoia medicală și de capacitatea organismului de a le susține, explică medicul stomatolog Nicolae Krilovici, într-un interviu pentru DC Medical și DC News.



„Câte sunt necesare. Eu nu fac „câte vrem”, fac câte trebuie. Am văzut o radiografie, poate fake, cu mai multe implanturi decât numărul dinților naturali pe care îi are omul, undeva în India. Există aberații. Se pun atâtea câte trebuie și cât poate susține pacientul medical”, a zis medicul.

Tehnologiile, pe măsură ce se vechesc, se ieftinesc. Mulți aleg după costuri

Amalgamul nu se mai pune. S-au găsit materiale mai bune decât cele vechi, uneori chiar mai ieftine.



„Cum pui în balanță beneficiile vs. costurile mari ale unei intervenții moderne?”

În privința costurilor, medicul a zis că alegerea materialelor este foarte importantă.

„Materialele sunt esențiale. Dacă alegi materiale proaste, nu poți avea așteptări mari. E valabil la orice: Haine, pantofi, mașini”, a zis medicul.

Dr. Krilovici a mai vorbit și despre diferențele între pacienți atunci când vine vorba de rezistența la stresul intervențiilor stomatologice, femeile fiind recunoscute că sunt mai rezistente decât bărbații.

„Intervențiile mari generează stres. În general, femeile sunt mult mai rezistente decât bărbații. 80% dintre pacienții mei, dacă nu mai mulți, au fost femei. Ideal: Caută un medic în care ai încredere, cu experiență, și nu te zgârci la soluții, dar atenție: Alta e să nu te zgârcești, alta e să fii împins spre cheltuieli inutile”, a zis medicul Nicolae Krilovici la DC Medical și DC News.