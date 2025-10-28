Jos copiuțele din online! De la testele grilă se ajunge la înlocuirea medicilor cu AI și... rejuvenarea vaginală

”Jos copiuțele furate din online”, a cerut Chirculescu. Discuția, cu sute de comentarii, a evoluat, apoi, spre o întrebare care macină lumea medicală: vor fi înlocuiți medicii de roboți, de Inteligența Artificială?

Examenul de 8 ore încalcă drepturile studenților?

”De când AI, Gork și ChatGPT sunt aliații studenților, se impune reevaluarea examenului oral: discuție liberă, domnule, tu și cu proful - dacă știi, bine, dacă nu, pa, ne vedem la toamnă, a scris Florin Chirculescu pe pagina sa de Facebook. Ce vremuri am prins! Eram 7 - 8 în grupă, trăgeam câte 3 bilete, și aveam de răspuns la cel puțin 21 de subiecte, fiindcă proful ne întreba pe toți din fiecare subiect. Tu ce părere ai de ce a zis Cutare? Dar tu? Ești sigur? Și, uite-așa, fiecare subiect era discutat și paradiscutat de toți studenții din grupă. Examenul putea să dureze și opt ore, după care plecai pe șapte cărări, îți zornăia creierul de atâta medicină, uneori fugeai la WC să vomiți de stress... Pe urmă, am trecut la bife, iar de la bife, la copy-paste! D-aia zic: să revenim la oral! Jos copiuțele furate din online”!

Un comentariu ironic la această postare atrăgea ironic asupra corectitudinii politice: ”Examinarea orală este, mai nou, interzisă. Nu mai ai voie să dai examen cu bilete... Cum să-ți permiți să întrebi studentu'? Îi încalci drepturile”...

Nu aș testa memoria, ci logica

Medici, dar și ingineri care au postat comentarii pe pagina dr. Chirculescu au susținut acest punct de vedere, cu exemple (în Danemarca, după anul IV nu mai există examene scrise, ești evaluat de profesori, după atitudine și performanță zilnică). Dar, au fost și opinii contrare.

”Cantitatea de informație (nu vorbesc de cea de bază, din primii 3 ani) e muuuult mai mare. Eu nu aș testa memoria, aș testa logica și aș da examenele și aș face vizita cu netul deschis la ultimul ghid. O părere poate inutilă, dar care susține percepția mea asupra a ceea ce este medicina în 2025”, a scris un comentator.

Medicina, făcută de AI sau de ”creierul wet”

”Florin, oricum nu conteaza. In 5 ani o mare parte din medicina o sa fie facuta cu IA. Cei mai buni studenti, cei care vor sa invete, vor ajunge chirurgi sau in domenii de varf. Restul instalatori, zugravi, faiantari.... De ce sa-ti mai bati capul? Nu mai conteaza”, a replicat un altul.



Florin Chirculescu nu a fost convins de acest argument. ”AI se bazeaza fff mult pe ghiduri & protocoale, care, ca practician, iti sunt de mare ajutor, pana cand ai de-a face cu o situatie intr-atat de complexa (sic), incat ghidurile ajung sa se bata cap in cap. Nu mai pun la socoteala situatiile extrem de frecvente in care ghidurile ajung sa se autocontrazica datorita unor deschideri stiintifice noi, semn ca AI-ul a avut la enshpe mii de cazuri un input deficitar, care a dus la o decizie defavorabila pacientului. Numai in cancerul pulmonar, simplificand foarte mult, exista situatii in care ce ieri s-ar fi operat, azi nu se mai opereaza, si viceversa. E nevoie de creier wet intr-un mediu haotic cum e fiziopatogenia”.

Optimizarea costurilor vs rejuvenarea vaginală la...bărbați

Comentatorul care susține că medicii vor fi înlocuiți de roboți aduce în discuție argumentul costurilor. ”Diavolul este in detalii. Iar detaliile sunt costurile care au sa fie optimizate fie ca vrem fie ca nu. Iar evolutia IA ne spune ca-ntr-un anumit timp oricum noi, ca specie, n-o sa mai contam. Poate exagerez cu 5 ani. Dar pana-n 2050 lumea o sa fie atat de diferita incat nici dac-am trai pana atunci n-ar mai conta. Inclusiv medicina. Pentru cine-o sa si-o permita. Pantru c-au sa dispara atat de multe locuri de munca incat sanatatea o sa fie la coada listei de prioritati. VMM.... adica cat sa nu cersesti. Si nu e vorba despre chirurgi. Medicina de familie, simplele consultatii cu trimitere la specialisti si chiar si specialistii care nu prevad interventii ci doar consultatii. Bazate pe protocoale care au sa fie standardizate. Iar ceea ce iese din norma o sa fie trimis la specialisti umani care au sa fie din ce in ce mai putini. Si foarte pretiosi. Iar studentii care nu inteleg asta.... au sa fie carne de tun”.

”E mai ieftina inteligenta wet si mai economica din punct de v edere al consumului energetic. Pe de alta parte, face scandal mai usor. Dar na, poate ca gresesc eu”, a scris Chirculescu.



Ca argument că medicii nu vor fi înlocuiți de aparate, o doctoriță face trimitere la o situație concretă, petrecută într-o clinică în care lucra: ”Sa vedeti cum recomanda AI rejuvenare vaginala unui pacient de sex masculin care avea indicatie de terapie laser a unei cheratoze seboreice”.

