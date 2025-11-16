€ 5.0847
Relația care te îmbolnăvește. Simptomele şi efectele devastatoare ale dependenței emoționale
Data publicării: 18:13 16 Noi 2025

EXCLUSIV Relația care te îmbolnăvește. Simptomele şi efectele devastatoare ale dependenței emoționale
Autor: Giorgi Ichim

dependenta-partener-radu-leca dependenta partener - Foto: Freepik @mediaphotos
 

Dependența emoțională extremă poate destabiliza complet un partener, avertizează psihologul Radu Leca.

În cuplurile în care echilibrul se clatină, iar unul dintre parteneri devine sursa exclusivă de siguranță, stabilitate și validare, orice distanță, chiar și de câteva ore, poate genera reacții intense, greu de controlat.

Psihologul Radu Leca descrie, în emisiunea Dr. Psy, acest tip de dependență ca fiind o stare-limită în care "celălalt partener nu mai este funcțional în lipsa celuilalt".

Detaliile oferite de specialist scot la lumină modul în care această dependență emoțională poate schimba nu doar prezentul unei persoane, ci și viitorul ei, influențându-i starea psihică, sănătatea fizică, relațiile și direcția de viață.

"Când dependența se manifestă într-o zonă de extremă, noi trebuie să definim aceste extreme, ca oamenilor să le fie ușor să le recunoască: celălalt partener nu mai este funcțional în lipsa celuilalt partener.

Unul pleacă, are o treabă câteva ore sau o zi sau două zile. Celălalt partener, din punct de vedere funcțional, este praf:

  • stare de rău
  • somanizări cu dureri de stomac
  • scaune moi
  • mers la baie des
  • dureri de cap
  • amețeli
  • gust amar
  • gust metalic
  • imposibilitatea de a bea sau a mânca
  • un permanent sentiment de nesiguranță

Odată cu apariția sentimentului profund de nesiguranță, subiectul alterează viitorul personal în câmp formațional activ, atât pe parte de structură radiestezică sau psihotronică pentru următoarele zile, săptămâni, luni, ani.

Această dependență cu conținut de somatizare extremă influențează viitorul celui care este dependent, împieducându-i dezvoltarea, un anumit drum pe care acesta e programat să meargă și limitându-i contactul cu toți ceilalți din jur. Se izolează.

Ceea ce psihologul clinician recunoaște ca fiind o anxietate generalizată, dar vede adevărul diagnosticul este anxietate generalizată cu atacuri de panică și somatizări multiple, dar psihologul clinician înțelege și cauza. Cauza este lipsa partenerului sau schimbarea comportamentului partenerului de care noi suntem dependenți, lucru care produce o furtună", a declarat psihologul Radu Leca, în emisiunea Dr. Psy.

 

Vezi mai multe în video: 

psihologie
radu leca
dependenta
