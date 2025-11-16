În cuplurile în care echilibrul se clatină, iar unul dintre parteneri devine sursa exclusivă de siguranță, stabilitate și validare, orice distanță, chiar și de câteva ore, poate genera reacții intense, greu de controlat.

Psihologul Radu Leca descrie, în emisiunea Dr. Psy, acest tip de dependență ca fiind o stare-limită în care "celălalt partener nu mai este funcțional în lipsa celuilalt".

Detaliile oferite de specialist scot la lumină modul în care această dependență emoțională poate schimba nu doar prezentul unei persoane, ci și viitorul ei, influențându-i starea psihică, sănătatea fizică, relațiile și direcția de viață.

"Când dependența se manifestă într-o zonă de extremă, noi trebuie să definim aceste extreme, ca oamenilor să le fie ușor să le recunoască: celălalt partener nu mai este funcțional în lipsa celuilalt partener.

Unul pleacă, are o treabă câteva ore sau o zi sau două zile. Celălalt partener, din punct de vedere funcțional, este praf:

stare de rău

somanizări cu dureri de stomac

scaune moi

mers la baie des

dureri de cap

amețeli

gust amar

gust metalic

imposibilitatea de a bea sau a mânca

un permanent sentiment de nesiguranță

Odată cu apariția sentimentului profund de nesiguranță, subiectul alterează viitorul personal în câmp formațional activ, atât pe parte de structură radiestezică sau psihotronică pentru următoarele zile, săptămâni, luni, ani.

Această dependență cu conținut de somatizare extremă influențează viitorul celui care este dependent, împieducându-i dezvoltarea, un anumit drum pe care acesta e programat să meargă și limitându-i contactul cu toți ceilalți din jur. Se izolează.

Ceea ce psihologul clinician recunoaște ca fiind o anxietate generalizată, dar vede adevărul diagnosticul este anxietate generalizată cu atacuri de panică și somatizări multiple, dar psihologul clinician înțelege și cauza. Cauza este lipsa partenerului sau schimbarea comportamentului partenerului de care noi suntem dependenți, lucru care produce o furtună", a declarat psihologul Radu Leca, în emisiunea Dr. Psy.

