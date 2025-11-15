€ 5.0847
DCNews Sanatate Conferinţa "Covid-19 şi convergenţa bio-digitală", catalogată de Alexandru Rogobete drept "atac la siguranţa naţională"
Data publicării: 19:44 15 Noi 2025

Conferinţa "Covid-19 şi convergenţa bio-digitală", catalogată de Alexandru Rogobete drept "atac la siguranţa naţională"
Autor: Florin Răvdan

alexandru-rogobete-servicii-stomatologice Alexandru Rogobete - Foto: Agerpres
 

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a catalogat conferinţa "Covid-19 şi convergenţa bio-digitală", desfăşurată în Capitală, drept un "atac la siguranţa naţională şi la siguranţa sănătăţii publice".

 În plus, spune ministrul Sănătăţii, a sesizat deja şi Parchetul General, la care a trimis chiar invitaţia care îi fusese adresată. 

"Sunt, din nou, fără cuvinte. Eu am mai audiat şi prima pseudo-conferinţă de la Braşov, unde se promovau idei cum că dacă eşti vaccinat şi stai lângă un telefon cu semnal 5G ţi se modifică ADN-ul. Cam din acelaşi spectru sunt aceste elucubraţii fără fundament ştiinţific. Dar care, din punctul meu de vedere, creează, pe de o parte, incertitudine, şi pe de altă parte scad drastic încrederea oamenilor în sistemul de sănătate şi în tratamente care, să mă ierte Dumnezeu, au salvat de-a lungul zecilor de ani milioane şi milioane de oameni. 

Eu fac un apel public la responsabilitate şi îi rog pe cei care ne ascultă să se informeze din surse verificate medical şi să asculte sfatul medicilor, pentru că medicina înseamnă ştiinţă şi medicina anului 2025 se realizează pe dovezi ştiinţifice. Vracii erau acum multe sute de ani, dar pare că încă unii au impresia că medicina se face cu apă, aer şi energie. Din păcate, am văzut multe efecte secundare ale acestor inconştienţi, anume oameni care au renunţat la tratamente cronice şi apoi au ajuns la spital cu forme agravate. 

Mi se pare un atac serios la siguranţa naţională şi la siguranţa sănătăţii publice. Acesta este şi motivul pentru care eu am transmis către Parchetul General invitaţia pe care am primit-o, pentru că eu am fost invitat la această manifestare. 

Sunt fără cuvinte. Sper ca instituţiile statului să acţioneze cât se poate de repede pentru a opri asemenea personaje care nu au nicio legătură cu realitatea", a declarat Alexandru Rogobete la Antena 3 CNN. 

Aceasta a fost a doua ediţie a conferinţei. Prima s-a desfăşurat în septembrie, la Braşov. 

