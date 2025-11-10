€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Sanatate

 
Data publicării: 10:38 10 Noi 2025

Tehnicile digitale în stomatologie, tema Congresului Societății de Reabilitare Orală de la Iași 
Autor: D.C.

ozkan-guner-X7smMpe1CDE-unsplash Foto: Unsplash
 

Congresul Național al Societății de Reabilitare Orală se desfășoară între 13-15 noiembrie, la Palatul Culturii din Iași, tema centrală fiind „Actualități în utilizarea tehnicilor digitale în medicina stomatologică”.

Devenit un eveniment de referință în peisajul stomatologiei românești, Congresul Național al Asociației Societatea Română de Reabilitare Orală (ASRRO)  își va desfășura lucrările științifice la Iași, în perioada 13–15 noiembrie-2025, marcând anul acesta cea de-a XVI-a ediție care, sub tema  „Actualități în utilizarea tehnicilor digitale în medicina stomatologică”.

Evenimentul științific va reuni peste 1.100 de participanți (cadre didactice universitare, cercetători în domeniul reabilitării orale și medici stomatologi) și se va derula în format hibrid. Congresul este creditat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România cu 24 de puncte EMC (educație medicală continuă).

Excelență științifică și inovație digitală în reabilitarea orală

Congresul ASRRO se consolidează, prin tradiție și calitate, ca una dintre cele mai importante manifestări științifice naționale dedicate reabilitării orale și tehnologiilor digitale în stomatologie. Potrivit organizatorilor, ediția 2025 își propune să aducă în prim-plan noile direcții ale medicinei dentare moderne, marcate de integrarea fluxurilor digitale, utilizarea inteligenței artificiale, a laserilor medicali și a materialelor biomimetice de ultimă generație.

„Reabilitarea orală modernă nu mai poate fi concepută în afara paradigmei digitale. Într-o lume medicală în care precizia, personalizarea și sustenabilitatea devin esențiale, tehnologiile digitale nu sunt doar instrumente, ci adevărate extensii ale gândirii și responsabilității profesionale. Prin acest congres, ne propunem nu doar să prezentăm inovațiile din domeniu, ci să consolidăm o comunitate științifică orientată spre excelență, interdisciplinaritate și educație continuă. Faptul că peste o mie de profesioniști din țară și din străinătate au ales să fie parte a acestei ediții este o dovadă a maturității școlii medicale românești și a rolului central pe care ASRRO îl are în promovarea standardelor europene în medicina dentară” a declarat Prof. Univ. Dr. Norina Consuela Forna, Președinte al Congresului și al ASRRO.

Sănătatea și reabilitarea orală – piloni ai stării de bine și ai calității vieții

Sănătatea orală reprezintă o componentă esențială a sănătății generale, influențând direct nutriția, fonația, estetica facială și încrederea în sine. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste 3,5 miliarde de oameni la nivel global suferă de afecțiuni orale, iar peste 20% dintre adulți se confruntă cu pierderea parțială sau totală a dinților. În România, studiile arată că aproximativ 70% dintre adulți prezintă probleme dentare netratate, iar doar unul din cinci pacienți ajunge în mod regulat la medicul stomatolog. 

Reabilitarea orală – care include restaurarea funcției, esteticii și sănătății cavității orale prin tratamente complexe, protetice, implantologice și digitale - devine astfel o prioritate a stomatologiei moderne. Utilizarea tehnologiilor digitale, precum scanarea intraorală, proiectarea CAD/CAM (Computer-Aided Design/ Computer-Aided Manufacturing) și inteligența artificială, contribuie semnificativ la creșterea preciziei, confortului pacientului și durabilității tratamentelor. Prin inițiative precum Congresul Național al Asociației Societatea Română de Reabilitare Orală (ASRRO), profesioniștii din domeniu consolidează eforturile comune pentru promovarea educației, cercetării și inovației în reabilitarea orală, reafirmând importanța unei stomatologii bazate pe știință, empatie și excelență clinică. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
De cine depinde soarta lui Bolojan, de fapt. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 3 minute
De ce din ce în ce mai multe femei își ascund iubiții în mediul online
Publicat acum 5 minute
Shein scapă temporar de suspendare în Franța. Guvernul anunță „supraveghere strictă”
Publicat acum 7 minute
Bucureștiul, pe lista celor mai atractive 30 de oraşe europene pentru investiţii imobiliare
Publicat acum 18 minute
Ucraina descrie situația din Pokrovsk drept „critică“, pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat acum 18 ore si 58 minute
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 20 ore si 57 minute
Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close