Tehnicile digitale în stomatologie, tema Congresului Societății de Reabilitare Orală de la Iași 

Devenit un eveniment de referință în peisajul stomatologiei românești, Congresul Național al Asociației Societatea Română de Reabilitare Orală (ASRRO) își va desfășura lucrările științifice la Iași, în perioada 13–15 noiembrie-2025, marcând anul acesta cea de-a XVI-a ediție care, sub tema „Actualități în utilizarea tehnicilor digitale în medicina stomatologică”.

Evenimentul științific va reuni peste 1.100 de participanți (cadre didactice universitare, cercetători în domeniul reabilitării orale și medici stomatologi) și se va derula în format hibrid. Congresul este creditat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România cu 24 de puncte EMC (educație medicală continuă).

Excelență științifică și inovație digitală în reabilitarea orală

Congresul ASRRO se consolidează, prin tradiție și calitate, ca una dintre cele mai importante manifestări științifice naționale dedicate reabilitării orale și tehnologiilor digitale în stomatologie. Potrivit organizatorilor, ediția 2025 își propune să aducă în prim-plan noile direcții ale medicinei dentare moderne, marcate de integrarea fluxurilor digitale, utilizarea inteligenței artificiale, a laserilor medicali și a materialelor biomimetice de ultimă generație.

„Reabilitarea orală modernă nu mai poate fi concepută în afara paradigmei digitale. Într-o lume medicală în care precizia, personalizarea și sustenabilitatea devin esențiale, tehnologiile digitale nu sunt doar instrumente, ci adevărate extensii ale gândirii și responsabilității profesionale. Prin acest congres, ne propunem nu doar să prezentăm inovațiile din domeniu, ci să consolidăm o comunitate științifică orientată spre excelență, interdisciplinaritate și educație continuă. Faptul că peste o mie de profesioniști din țară și din străinătate au ales să fie parte a acestei ediții este o dovadă a maturității școlii medicale românești și a rolului central pe care ASRRO îl are în promovarea standardelor europene în medicina dentară” a declarat Prof. Univ. Dr. Norina Consuela Forna, Președinte al Congresului și al ASRRO.

Sănătatea și reabilitarea orală – piloni ai stării de bine și ai calității vieții

Sănătatea orală reprezintă o componentă esențială a sănătății generale, influențând direct nutriția, fonația, estetica facială și încrederea în sine. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste 3,5 miliarde de oameni la nivel global suferă de afecțiuni orale, iar peste 20% dintre adulți se confruntă cu pierderea parțială sau totală a dinților. În România, studiile arată că aproximativ 70% dintre adulți prezintă probleme dentare netratate, iar doar unul din cinci pacienți ajunge în mod regulat la medicul stomatolog.

Reabilitarea orală – care include restaurarea funcției, esteticii și sănătății cavității orale prin tratamente complexe, protetice, implantologice și digitale - devine astfel o prioritate a stomatologiei moderne. Utilizarea tehnologiilor digitale, precum scanarea intraorală, proiectarea CAD/CAM (Computer-Aided Design/ Computer-Aided Manufacturing) și inteligența artificială, contribuie semnificativ la creșterea preciziei, confortului pacientului și durabilității tratamentelor. Prin inițiative precum Congresul Național al Asociației Societatea Română de Reabilitare Orală (ASRRO), profesioniștii din domeniu consolidează eforturile comune pentru promovarea educației, cercetării și inovației în reabilitarea orală, reafirmând importanța unei stomatologii bazate pe știință, empatie și excelență clinică.