Chirurgia robotică schimbă fundamental modul în care sunt tratate herniile și defectele parietale, oferind rezultate superioare și o recuperare accelerată.

Dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR, explică beneficiile acestei tehnologii avansate, care permite intervenții mai precise, mai sigure și mai adaptate fiecărui pacient.

Vizualizare 3D și instrumente de precizie

Potrivit specialistului, chirurgia robotică oferă o serie de avantaje semnificative față de intervențiile clasice sau laparoscopice. Sistemele robotice permit o vizualizare 3D a câmpului operator, o mobilitate crescută a instrumentelor și capacitatea de a lucra în planuri anatomice dificil accesibile, ceea ce reduce riscurile intraoperatorii și crește siguranța pacientului.

Vizualizarea 3D, precizia instrumentelor și posibilitatea de a lucra în planuri anatomice greu accesibile transformă chirurgia parietală într-o procedură mai sigură, mai eficientă și mult mai adaptată nevoilor fiecărui pacient, explică dr. Buliga.

Cât durează intervenția chirurgicală?

Durata operației variază considerabil în funcție de complexitatea cazului. Pentru herniile mici, cum sunt cele inghinale, timpul operator este relativ scurt.

„Depinde foarte mult de dimensiunea defectului. Există defecte foarte mici la care intervențiile pot dura, nu știu, pentru o hernie inghinală 40 de minute cel mult, să zicem o medie între jumătate de oră și o oră. Există însă defecte complexe la care trebuie desfăcute foarte multe straturi musculare, cum e cazul eventrațiilor complicate, eventrații complexe, la care intervenția se poate întinde pe multe ore și evident că ridică niște probleme”, precizează medicul.

El atrage atenția că o operație de eventrație este departe de a fi banală: „Toată lumea are impresia că a repara o hernie sau mai ales a repara o eventrație e un lucru banal. Să știți că a repara o eventrație poate să genereze niște complicații foarte mari, lucruri care sunt deschise în literatură și sunt acceptate ca atare. Pare o chestie banală, am o ruptură de mușchi, dar acea ruptură de mușchi poate să ducă la niște complicații severe cu risc letal”.

Recuperare rapidă după chirurgia robotică

Unul dintre marile avantaje ale chirurgiei robotice este recuperarea accelerată a pacienților, cu dureri mai reduse și o mobilizare timpurie.

„Pentru chirurgia robotică foarte rapid, pentru că asta este și marele ei avantaj. În momentul în care vezi foarte bine planurile și diseci perfect și încerci să păstrezi nervii buni, să spunem, și vascularizația potrivită, durerile sunt mai mici post-operator imediat și atunci pacienții, chiar ei, sunt foarte uimiți și vin și spun: ‘Păi nu mă doare, m-așteptam să fie un dezastru.’ Nu este așa. Se mișcă imediat, se dau jos din pat imediat după intervenția chirurgicală, a doua zi se plimbă liber, se duc, se toaletează și așa mai departe”.

Totuși, recuperarea depinde și de dimensiunea herniei și tipul intervenției efectuate: „Depinde însă foarte mult de localizare și de dimensiunile acestor defecte… De regulă însă, după chirurgia robotică, recuperarea este mult, mult mai rapidă, chiar comparativ cu chirurgia laparoscopică tradițională”.

Cu alte cuvinte, chirurgia robotică nu doar că optimizează actul operator, dar îmbunătățește considerabil calitatea vieții pacientului în perioada post-operatorie. În România, tehnologia este din ce în ce mai utilizată, iar SANADOR se numără printre centrele medicale de referință pentru astfel de intervenții minim invazive, de ultimă generație.

