Ce este propofolul, substanța care ar fi fost găsită lângă Ștefania Szabo și care "l-a ucis" pe Michael Jackson

Au apărut noi detalii neașteptate în cazul morții chirurgului Ștefania Szabo. Anchetatorii ar fi găsit mai multe seringi și o fiolă cu propofol în camera de gardă a Secției de Chirurgie a Spitalului Județean Buzău, acolo unde a fost găsită decedată doctorița de 37 de ani. Vezi mai mult AICI.

Deși informația a apărut în presă pe surse și deocamdată nu există comunicări oficiale în acest sens și nici nu se știe dacă acea substanță are legătură cu moartea chirurgului, propofolul ne poate aminti de Michael Jackson pentru că este substanța care "l-a ucis" pe cântărețul american.

Ce este propofolul?



Propofolul este un anestezic intravenos utilizat pe scară largă în medicină pentru inducerea și întreținerea anesteziei generale sau pentru sedare în cadrul procedurilor (de exemplu endoscopii, ventilație mecanică în terapie intensivă), potrivit NCBI. Este o emulsie lipidică administrată intravenos; formula medicală și prospectul subliniază că dozele trebuie ajustate atent și administrarea trebuie făcută într-un cadru monitorizat.

Cum acționează propofolul și de ce e periculos în afara spitalului



Mecanismul principal este legat de potenţarea receptorilor GABA din sistemul nervos central, ceea ce reduce excitabilitatea neuronală și produce somn profund rapid. E apreciat pentru începutul foarte rapid al acțiunii și pentru faptul că dispare relativ repede din sânge — motive pentru care este preferat de medici în cazul multor intervenții.

Totuși, la concentraţii mari poate provoca depresie respiratorie severă şi efecte cardiovasculare (scăderea tensiunii), iar ajustările de doză trebuie să fie gradual monitorizate. În lipsa monitorizării (aparat respirator, oxigen, personal pregătit), administrarea poate duce ușor la stop respirator și deces, potrivit sursei citate.

Michael Jackson a murit din cauza „intoxicaţiei acute cu propofol”

Pe 25 iunie 2009, Michael Jackson a fost găsit inconştient la reședința sa din Los Angeles și a fost declarat decedat ulterior la spital. Raportul oficial întocmit inițial a stabilit că moartea a fost cauzată de „intoxicaţie acută cu propofol”, cu contribuţia benzodiazepinelor și a altor sedative găsite în organism.

Documentele oficiale ale autopsiei au confirmat ulterior concluzia că propofolul a fost substanţa principală responsabilă de moartea cântărețului.

Michael Jackson avea probleme severe de insomnie și, potrivit probelor din proces și declaraţiilor, se afla în îngrijirea dr. Conrad Murray, care i-a administrat diverse sedative.

Procurorii au susținut că dr. Conrad Murray a administrat propofol în afara mediului spitalicesc, fără echipamente adecvate de monitorizare, şi că a acţionat cu neglijenţă. În noiembrie 2011, Murray a fost găsit vinovat de omor din culpă și condamnat la o pedeapsă de patru ani de închisoare. Verdictul și motivarea judecătorului au subliniat folosirea improprie a unui anestezic puternic într-un mediu neadecvat și întârzierea apelului la serviciile de urgență ca factori importanţi care au dus la moartea lui Michael Jackson.