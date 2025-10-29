€ 5.0829
|
$ 4.3643
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 18:21 29 Oct 2025 | Data publicării: 17:09 29 Oct 2025

Moartea Ștefaniei Szabo: Ce ar fi găsit anchetatorii în camera de gardă unde a decedat chirurgul
Autor: Doinița Manic

Moartea dr. Ștefania Manolescu (Szabo) Dr. Ștefania Manolescu (Szabo), chirurgul care a murit la doar 37 de ani. Sursa foto: Facebook
 

Anchetatorii ar fi făcut o descoperire surprinzătoare în camera de gardă unde a murit chirurugul Ștefania Szabo.

Anchetatorii ar fi descoperit mai multe seringi și o fiolă cu propofol – un anestezic deosebit de puternic – în camera de gardă a Secției de Chirurgie a Spitalului Județean Buzău, acolo unde a fost găsită decedată medicul Ștefania Szabo, transmite Digi24. Se presupune că aceasta și-ar fi administrat singură substanța, dar deocamdată nu există comunicări oficiale în acest sens și nici nu se știe dacă acea substanță are legătură cu moartea chirurgului.

Miercuri dimineață, anchetatorii au ridicat mașina Ștefaniei Szabo din curtea spitalului pentru a o examina, în încercarea de a stabili circumstanțele exacte ale morții.

Necropsia ar putea face mai multă lumină în acest caz

Tot astăzi, 29 octombrie, a fost programată și necropsia, la care familia a solicitat participarea unui legist independent. Examinarea medico-legală urmează să fie finalizată în cursul zilei, cu excepția analizelor toxicologice, care vor fi trimise la Institutul de Medicină Legală, rezultatele acestora urmând să fie disponibile în câteva zile.

Reamintim că medicul chirurg Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără viață marți dimineață, în camera de gardă a unității sanitare. Moartea ei a șocat întreaga țară deoarece medicul avea doar 37 de ani, împliniți la data de 1 octombrie, și nimeni nu se aștepta la un asemenea sfârșit. Ștefania Szabo ocupa funcţia de director al unităţii sanitare din anul 2021 și era cunoscută drept un chirurg dedicat și pasionat de munca sa, care, de multe ori, lucra în spital până la epuizare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Apare o nouă Universitate în Constanța. Decizia, pe masa Guvernului
Publicat acum 20 minute
Salariul minim rămâne neschimbat în 2026. Premierul Bolojan face anunțul
Publicat acum 22 minute
3 sloturi cu Dracula, care îl aduc pe legendarul conte vampir mai aproape de pasionații de jocuri de casino
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Farmaciile din UK oferă gratuit pilula de a doua zi
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Ce este propofolul, substanța care ar fi fost găsită lângă Ștefania Szabo și care "l-a ucis" pe Michael Jackson
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close