Moartea Ștefaniei Szabo: Ce ar fi găsit anchetatorii în camera de gardă unde a decedat chirurgul

Anchetatorii ar fi descoperit mai multe seringi și o fiolă cu propofol – un anestezic deosebit de puternic – în camera de gardă a Secției de Chirurgie a Spitalului Județean Buzău, acolo unde a fost găsită decedată medicul Ștefania Szabo, transmite Digi24. Se presupune că aceasta și-ar fi administrat singură substanța, dar deocamdată nu există comunicări oficiale în acest sens și nici nu se știe dacă acea substanță are legătură cu moartea chirurgului.

Miercuri dimineață, anchetatorii au ridicat mașina Ștefaniei Szabo din curtea spitalului pentru a o examina, în încercarea de a stabili circumstanțele exacte ale morții.

Necropsia ar putea face mai multă lumină în acest caz

Tot astăzi, 29 octombrie, a fost programată și necropsia, la care familia a solicitat participarea unui legist independent. Examinarea medico-legală urmează să fie finalizată în cursul zilei, cu excepția analizelor toxicologice, care vor fi trimise la Institutul de Medicină Legală, rezultatele acestora urmând să fie disponibile în câteva zile.

Reamintim că medicul chirurg Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără viață marți dimineață, în camera de gardă a unității sanitare. Moartea ei a șocat întreaga țară deoarece medicul avea doar 37 de ani, împliniți la data de 1 octombrie, și nimeni nu se aștepta la un asemenea sfârșit. Ștefania Szabo ocupa funcţia de director al unităţii sanitare din anul 2021 și era cunoscută drept un chirurg dedicat și pasionat de munca sa, care, de multe ori, lucra în spital până la epuizare.