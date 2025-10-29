Pas uriaș în lupta cu cancerul pancreatic: un test respirator ar putea depista boala din timp

Un studiu clinic național va testa eficiența testului respirator pentru detectarea cancerului pancreaticpe 6.000 de pacienți din Marea Britanie.

Simptomele vagi fac diagnosticarea dificilă

Cancerul pancreatic este cunoscut drept „ucigașul tăcut” al bolilor oncologice, fiind dificil de detectat în stadiile incipiente. Simptomele, precum dureri de spate sau indigestie, sunt adesea nespecifice, iar majoritatea pacienților sunt diagnosticați în stadii avansate. Conform unui audit recent:

62% dintre pacienții din Anglia și 65% din Țara Galilor sunt diagnosticați în stadiul 4.

Aproximativ 22% dintre pacienți din Anglia și 21% din Țara Galilor nu supraviețuiesc mai mult de 30 de zile după diagnostic.

Studiul clinic: un pas înainte după 50 de ani

Cercetătorii de la Imperial College din Londra, susținuți de Asociația Pancreatic Cancer UK, speră că testul respirator va permite diagnosticarea precoce. Diana Jupp, directoare executivă a asociației, a declarat:

„Testul respirator are potențialul de a revoluționa detectarea timpurie a cancerului pancreatic. Este cel mai important pas făcut în ultimii 50 de ani către o descoperire care ar putea salva vieți”.

Testul va fi aplicat pacienților cu diagnostic necunoscut în 40 de clinici din Anglia, Țara Galilor și Scoția, iar rezultatele ar putea fi disponibile medicilor de familie în doar trei zile.

Cum funcționează testul

Testul identifică o combinație unică de „compuși organici volatili” prezenți în respirație, care apar chiar și în stadiile incipiente ale bolii. Acești compuși călătoresc prin sânge, sunt filtrați în plămâni și eliminați prin respirație.

Studiul preliminar pe 700 de pacienți pe parcursul a doi ani a arătat rezultate promițătoare, oferind speranța că testul ar putea fi utilizat în cabinetele medicilor de familie în următorii cinci ani.

Speranțe pentru viitor

Profesorul George Hanna, coordonatorul proiectului, a subliniat:

„Dacă rezultatele studiului inițial sunt validate, testul are potențialul de a influența semnificativ practica clinică și tratamentele pentru cancerul pancreatic”.

Asociația Pancreatic Cancer UK a investit 1,1 milioane de lire sterline în studiul clinic, considerând această inițiativă un pas major către salvarea vieților pacienților afectați de cel mai mortal tip de cancer.