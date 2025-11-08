Spitalul din România care funcționează pe excedent, investind în secții și echipament. Copiii internați aici au gătit cu chef Darie

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un nou mesaj legat de calitatea meselor din spitale, subliniind că alimentația pacienților reprezintă „terapie nutrițională” și o formă esențială de respect față de cei internați.

Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Sănătății, ministrul a precizat că modul în care este preparată și servită mâncarea spune foarte mult despre grija și responsabilitatea unui spital. Una dintre cele mai apreciate activități a fost momentul în care copiii au pregătit pizza împreună cu Chef-ul Radu Darie.

"Am spus de fiecare dată, și o repet și astăzi: mâncarea din spital nu este un moft. Este, în primul rând, terapie nutrițională, iar în al doilea rând, o formă de respect, respectul sistemului, al spitalului și al managerului pentru pacient.

”E important să arătăm și exemplele pozitive”

Modul în care este preparată, servită și prezentată masa spune foarte mult despre grija, demnitatea și responsabilitatea pe care o avem față de oameni. Mă bucur să văd tot mai multe spitale care pun preț pe această formă de respect și își îmbunătățesc bucătăriile, meniurile și condițiile de servire. Da, știu că mai sunt spitale unde lucrurile nu stau bine, primesc zilnic mesaje în formularul electronic al pacientului de pe site-ul Ministerului Sănătății și vă încurajez să continuați să semnalați aceste situații. Dar, în același timp, e important să arătăm și exemplele pozitive.

În cadrul proiectului „Gustos și Sănătos”, derulat de Asociația „Din grijă pentru copii”, Chef Radu Darie a adus un strop de bucurie copiilor internați, gătind alături de ei mâncare gustoasă, dar și sănătoasă. Pentru Chef Darie a fost simplu. Pentru copii, a însemnat enorm.

Spitalul de Pediatrie din Pitești este unul dintre aceste exemple. Un spital care funcționează pe excedent bugetar, care investește banii în reabilitarea secțiilor, achiziția de echipamente medicale și, iată, în îmbunătățirea modului în care este preparată și servită mâncarea pacienților. Un spital al cărui management arată, zi de zi, că se poate. Încrederea ne face bine. Și cred mult în acest lucru", scrie pe pagina oficială a Ministerului Sănătății.