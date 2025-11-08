€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 13:10 08 Noi 2025 | Data publicării: 12:22 08 Noi 2025

Spitalul din România care funcționează pe excedent, investind în secții și echipament. Copiii internați aici au gătit cu chef Darie
Autor: Dana Mihai

hrana spital
 

Alexandru Rogobete subliniază importanța mâncării din spitale și prezintă exemple pozitive.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un nou mesaj legat de calitatea meselor din spitale, subliniind că alimentația pacienților reprezintă „terapie nutrițională” și o formă esențială de respect față de cei internați.

Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Sănătății, ministrul a precizat că modul în care este preparată și servită mâncarea spune foarte mult despre grija și responsabilitatea unui spital. Una dintre cele mai apreciate activități a fost momentul în care copiii au pregătit pizza împreună cu Chef-ul Radu Darie.

"Am spus de fiecare dată, și o repet și astăzi: mâncarea din spital nu este un moft. Este, în primul rând, terapie nutrițională, iar în al doilea rând, o formă de respect, respectul sistemului, al spitalului și al managerului pentru pacient.

”E important să arătăm și exemplele pozitive”

Modul în care este preparată, servită și prezentată masa spune foarte mult despre grija, demnitatea și responsabilitatea pe care o avem față de oameni. Mă bucur să văd tot mai multe spitale care pun preț pe această formă de respect și își îmbunătățesc bucătăriile, meniurile și condițiile de servire. Da, știu că mai sunt spitale unde lucrurile nu stau bine, primesc zilnic mesaje în formularul electronic al pacientului de pe site-ul Ministerului Sănătății și vă încurajez să continuați să semnalați aceste situații. Dar, în același timp, e important să arătăm și exemplele pozitive.

În cadrul proiectului „Gustos și Sănătos”, derulat de Asociația „Din grijă pentru copii”, Chef Radu Darie a adus un strop de bucurie copiilor internați, gătind alături de ei mâncare gustoasă, dar și sănătoasă. Pentru Chef Darie a fost simplu. Pentru copii, a însemnat enorm.

Spitalul de Pediatrie din Pitești este unul dintre aceste exemple. Un spital care funcționează pe excedent bugetar, care investește banii în reabilitarea secțiilor, achiziția de echipamente medicale și, iată, în îmbunătățirea modului în care este preparată și servită mâncarea pacienților. Un spital al cărui management arată, zi de zi, că se poate. Încrederea ne face bine. Și cred mult în acest lucru", scrie pe pagina oficială a Ministerului Sănătății.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rogobete
mancare spital
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Orban - Trump. Ce a obținut Ungaria în urma întâlnirii cu liderul SUA
Publicat acum 34 minute
Lecția de economie pe care Germania a înțeles-o, dar la care România e repetentă. Radu Georgescu: Guvernul ne-a înfrânt
Publicat acum 34 minute
Situație critică în Mali. Capitala, paralizată. Franța își avertizează cetățenii să plece cu avionul, nu pe uscat
Publicat acum 1 ora si 18 minute
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Incident la o instalație de bloc din Sectorul 5. Peste 100 de clienți au rămas fără gaze
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Noi 2025
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat acum 23 ore si 31 minute
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat acum 20 ore si 56 minute
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close