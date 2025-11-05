Pe 5 noiembrie, polițiștii Direcției de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au efectuat 14 percheziții la sediul unei instituții și la locuințele unor persoane din mai multe județe și București, într-un dosar penal vizând mai mulți medici. Aceștia sunt cercetați pentru înșelăciune, fals material și informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a profesiei, după ce ar fi solicitat recunoașterea titlurilor de medic specialist obținute la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, prezentând diplome de absolvire a rezidențiatului.

Ancheta a scos la iveală că rezidențiatul, care necesita prezența fizică la bazele clinice, nu ar fi fost efectiv urmat, medicii fiind în România și salarizați cu normă întreagă în perioada respectivă. În acest context, au fost emise 12 mandate de aducere, iar perchezițiile au scopul de a strânge probe, fără a afecta prezumția de nevinovăție a celor vizați. Cazul ridică mai multe semne de întrebare și atrage atenția asupra unor proceduri care, deși prevăzute de lege, par să funcționeze cu lacune. În acest context, comentariul oferit de jurnalistul Val Vâlcu aduce nuanțe importante.

"Problema e că noi nu avem datele complete ale situației"

"Problema e că noi nu avem datele complete ale situației. Adică ne uităm cumva pe lanțul evenimentelor. Universitatea sau instituția respectivă din Republica Moldova a emis diploma, dar diploma aceea trebuie recunoscută înainte de toate. Există un birou, un serviciu, în Minister care să te întrebe de asta. A făcut, să zicem, pregătirea la, nu știu ce, Royal Hospital din Marea Britanie, Oxford School of Medicine, ceva, ajunge în țară și vine cu diploma, etc. Acolo i se spune 'stai să verificăm și să echivalăm', i se mai cer actele cât și altele. Nu e ușor pentru românii care au studiat în străinătate să se întoarcă și să lucreze aici. Adică a lucrat la un spital în Occident, iar când ajunge aici e luat la puricat pe toate părțile. În mod normal, durează ceva până când se întâmplă toate formalitățile.

”Problema mare e a Universității din Moldova”

Există un sistem care stă și verifică exact ce și cum. Totuși, aici nu vorbim de diplome contrafăcute, de falsificatori, de lumea interlopă sau de unii care fac copii. Dacă diplomele există, sunt în baza de date, există număr de registru, iar în baza de date a Republicii Moldova figurează oamenii respectivi, atunci problema mare e a Universității din Moldova. Vorbim și de un stat non UE, deci se verifică mai greu un pic. Autoritățile din România, cei de la Ministerul Sănătății, verifică existența documentului și autenticitatea lui. Nu au stat să vadă dacă persoanele în cauză s-au dus sau nu s-au dus în Moldova sau la București. Deci, mergi la Ministerul Sănătății în România cu diploma de acolo, ceri documentele necesare, iar ei verifică. Probabil există un contact oficial între ministerul nostru și al lor. Moldovenii verifică și spun 'da, a fost la noi, a făcut rezidențiat în ortopedie sau stomatologie la Chișinău în promoția cutare'. E emis de instituție direct, numai că verificarea sau răspunderea e deficitară. A mai fost un caz la Iași când se dădeau diplome false unor cetățeni din Italia care nu trecuseră niciodată pe acolo. Nu vorbim de o rețea mafiotă care falsifica monede sau bani. Cei de la Ministerul Sănătății nu au verificat? Vine cu un dosar de șină și nu stai să te uiți pe ele? În principal, e răspunderea Universității din Chișinău care a aprobat totul și a mers înainte", a explicat jurnalistul Val Vâlcu.

CITEȘTE ȘI: Percheziții domiciliare în mai multe județe și în București: Medici suspectați că și-au cumpărat specializările în Republica Moldova