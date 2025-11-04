Ionela Năstase: Am primit diagnostic - Cancer

Jurnalista de la Digi 24, în vârstă de 49 de ani, a descoperit că are cancer la un control de rutină. Nu avea simptome. Nu a simțit că „e ceva în neregulă”. Dar a fost la medic, așa cum face regulat, pentru că a învățat să nu-și neglijeze sănătatea.

Prevenția este cheia

„Acum un an, viața mea s-a oprit pentru câteva secunde, la un control de rutină, pentru că am primit acel diagnostic care îți taie respirația: cancer.



A fost cel mai greu cuvânt pe care l-am auzit vreodată, dar și începutul celei mai mari lecții despre viață, curaj și recunoștință.



Nu împărtășesc asta pentru a primi compasiune, ci pentru că știu că povestea mea poate salva vieți.



Nu scriu aceste rânduri din dramă sau slăbiciune, ci cu speranța că vor ajunge la o femeie care poate amână acel control de ceva timp. Mergi. Programează-l. Nu aștepta să doară. Nu aștepta semne. Ai grijă de tine, așa cum ai grijă de toți ceilalți.



Eu nu am avut simptome. Nu am simțit că „e ceva în neregulă”. Dar am fost la medic, așa cum fac regulat, pentru că am învățat să nu-mi neglijez sănătatea. Prevenția face parte din felul meu de a fi și pot spune, cu mâna pe inimă, că disciplina mi-a salvat viața.



Astăzi sunt aici, puternică, sănătoasă și mai conștientă ca niciodată de darul fiecărei zile. Și dacă ești femeie și citești asta, fă-ți un bine: programează acel control pe care îl tot amâni. Fă-o pentru tine, pentru copiii tăi, pentru tot ce iubești.



Astăzi sunt bine. Sunt recunoscătoare. Și sunt aici pentru a spune că uneori, un simplu gest de grijă față de tine poate face diferența dintre o poveste tristă și una cu final fericit.



Pentru mine, cancerul nu a fost sfârșitul, ci un nou început.



Mulțumesc că mi-ai fost alături, chiar și fără să știi prin ce trec. Acum vreau să fim împreună și în vindecare, și în prevenție.



Ai grijă de tine. Te rog”, a spus Ionela Năstase.