€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Sanatate

 
Data publicării: 16:28 04 Noi 2025

Ionela Năstase: Am primit diagnostic - Cancer
Autor: Anca Murgoci

Ionela Năstase: Am primit diagnostic - Cancer
 

Jurnalista Ionela Năstase a spus că a avut cancer.

Jurnalista de la Digi 24, în vârstă de 49 de ani, a descoperit că are cancer la un control de rutină. Nu avea simptome. Nu a simțit că „e ceva în neregulă”. Dar a fost la medic, așa cum face regulat, pentru că a învățat să nu-și neglijeze sănătatea.

Prevenția este cheia

„Acum un an, viața mea s-a oprit pentru câteva secunde, la un control de rutină, pentru că am primit acel diagnostic care îți taie respirația: cancer.


A fost cel mai greu cuvânt pe care l-am auzit vreodată, dar și începutul celei mai mari lecții despre viață, curaj și recunoștință.


Nu împărtășesc asta pentru a primi compasiune, ci pentru că știu că povestea mea poate salva vieți.


Nu scriu aceste rânduri din dramă sau slăbiciune, ci cu speranța că vor ajunge la o femeie care poate amână acel control de ceva timp. Mergi. Programează-l. Nu aștepta să doară. Nu aștepta semne. Ai grijă de tine, așa cum ai grijă de toți ceilalți.


Eu nu am avut simptome. Nu am simțit că „e ceva în neregulă”. Dar am fost la medic, așa cum fac regulat, pentru că am învățat să nu-mi neglijez sănătatea. Prevenția face parte din felul meu de a fi și pot spune, cu mâna pe inimă, că disciplina mi-a salvat viața.


Astăzi sunt aici, puternică, sănătoasă și mai conștientă ca niciodată de darul fiecărei zile. Și dacă ești femeie și citești asta, fă-ți un bine: programează acel control pe care îl tot amâni. Fă-o pentru tine, pentru copiii tăi, pentru tot ce iubești.


Astăzi sunt bine. Sunt recunoscătoare. Și sunt aici pentru a spune că uneori, un simplu gest de grijă față de tine poate face diferența dintre o poveste tristă și una cu final fericit.


Pentru mine, cancerul nu a fost sfârșitul, ci un nou început.


Mulțumesc că mi-ai fost alături, chiar și fără să știi prin ce trec. Acum vreau să fim împreună și în vindecare, și în prevenție.


Ai grijă de tine. Te rog”, a spus Ionela Năstase.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ionela nastase
cancer
cancer ionela nastase
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
CFR suspendă circulaţia unor trenuri până pe 16 noiembrie pentru lucrări de modernizare
Publicat acum 24 minute
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 43 minute
S-a stins din viață „bunicul Zurli”. Mirela Retegan, în lacrimi: „A rămas cu noi până în ultima clipă”
Publicat acum 59 minute
Sebastian Vlădescu, Darius Vâlcov și Ionuț Costea, eliberați / update
Publicat acum 59 minute
Maia Sandu recomandă UE să fie „creativă“ cu Viktor Orban. Cum vrea să ocolească vetoul Ungariei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat pe 02 Noi 2025
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
Publicat acum 22 ore si 47 minute
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
 
nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close