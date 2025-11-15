Rogobete propune ca intervenţiile stomatologice, care necesită anestezie generală, să se facă în spitalele publice de urgenţă

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune ca intervenţiile stomatologice cu anestezie generală să fie realizate în cadrul unor cabinete de stomatologie înfiinţate în ambulatoriile spitalelor publice.

Potrivit ministrului Sănătății, prin această inițiativă, s-ar putea oferi pacienţilor acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenţii.

Văzând reacţiile voastre din ultimele zile şi ascultând oamenii din jurul meu - pacienţi, medici, specialişti, prieteni - mi-a venit o idee. Şi înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi.

Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă - în ambulatoriul de specialitate mai exact?

Mă refer la intervenţii stomatologice cu anestezie generală, realizate în condiţii de siguranţă, în cadrul unor cabinete de stomatologie înfiinţate în ambulatoriile spitalelor publice.

Nu pretind că se poate peste noapte, dar cred că putem începe acest drum astfel încât, treptat, să oferim pacienților acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenții și mai ales pregǎtite daca apare o complicație de urgențǎ.

Și vorbesc despre un model care să fie decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi – exact cum se întâmplă deja cu multe alte servicii medicale din spitalele publice.

Eu cred că acest demers poate ajuta foarte mulți oameni.

Dar, așa cum am spus mereu, îmi place să iau deciziile împreună cu voi., a scris ministrul Alexandru Rogobete pe Facebook.