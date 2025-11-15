€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Sanatate Rogobete propune ca intervenţiile stomatologice, care necesită anestezie generală, să se facă în spitalele publice de urgenţă
Data actualizării: 08:58 15 Noi 2025 | Data publicării: 08:57 15 Noi 2025

Rogobete propune ca intervenţiile stomatologice, care necesită anestezie generală, să se facă în spitalele publice de urgenţă
Autor: Giorgi Ichim

alexandru-rogobete-servicii-stomatologice Alexandru Rogobete - Foto: Agerpres
 

Ministrul Sănătăţii propune ca intervenţiile stomatologice ce necesită anestezie generală să fie realizate în cabinete dedicate, înfiinţate în ambulatoriile spitalelor publice, pentru a oferi pacienţilor acces la proceduri sigure, moderne și decontate.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune ca intervenţiile stomatologice cu anestezie generală să fie realizate în cadrul unor cabinete de stomatologie înfiinţate în ambulatoriile spitalelor publice.

Potrivit ministrului Sănătății, prin această inițiativă, s-ar putea oferi pacienţilor acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenţii.

Văzând reacţiile voastre din ultimele zile şi ascultând oamenii din jurul meu - pacienţi, medici, specialişti, prieteni - mi-a venit o idee. Şi înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi.

Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă - în ambulatoriul de specialitate mai exact?

Mă refer la intervenţii stomatologice cu anestezie generală, realizate în condiţii de siguranţă, în cadrul unor cabinete de stomatologie înfiinţate în ambulatoriile spitalelor publice.

Nu pretind că se poate peste noapte, dar cred că putem începe acest drum astfel încât, treptat, să oferim pacienților acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenții și mai ales pregǎtite daca apare o complicație de urgențǎ.

Și vorbesc despre un model care să fie decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi – exact cum se întâmplă deja cu multe alte servicii medicale din spitalele publice.

Eu cred că acest demers poate ajuta foarte mulți oameni.

Dar, așa cum am spus mereu, îmi place să iau deciziile împreună cu voi., a scris ministrul Alexandru Rogobete pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rogobete
ministrul sanatatii
stomatologie
anestezie generala
cnas
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 36 minute
Protest pe DN1, sâmbătă: "Prea multe persoane și-au pierdut viața pe trecerea de pietoni"
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Kylian Mbappe, cel mai tânăr jucător care atinge borna de 400 de goluri în carieră
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Avertizare meteo valabilă sâmbătă dimineaţa în mai multe judeţe
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Rogobete propune ca intervenţiile stomatologice, care necesită anestezie generală, să se facă în spitalele publice de urgenţă
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Zeci de răniţi în Argentina, după o explozie într-o zonă industrială
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine face parte din „mafia imobiliară”? Două nume cerute
Publicat acum 21 ore si 8 minute
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 13 Noi 2025
Două vești BUNE pentru economia României! Adrian Negrescu: Este o gură de oxigen nesperată
Publicat pe 13 Noi 2025
UPDATE: Ipoteze în cazul fetiței de doi ani care a murit la dentist
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close