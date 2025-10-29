Rogobete: Personalul medical poate semnala cazurile de abuz printr-un formular online

Angajații din sistemul medical vor putea să semnaleze orice abuz sau neregulă cu care se confruntă prin intermediul unui formular electronic, disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății, potrivit lui Alexandru Rogobete.

Formular electronic prin care angajații pot semnala nereguli

„Pe site-ul Ministerului Sănătății va apărea un formular în care vreau să ascult părerea personalului medical. Va exista un formular electronic în care medicii, medicii rezidenți, să scrie și să sesizeze acolo toate problemele pe care le întâmpină.

Medici specialiști, infirmiere, asistente - personalul medical în general - va avea ocazia în acel formular să sesizeze ce nu funcționează. Să sesizeze abuzuri, să sesizeze comportamente inadecvate ale șefilor de secție, ale coordonatorilor de rezidențiat, ale cui doriți dumneavoastră”, a declarat ministrul Sănătății, potrivit news.ro.

Asigurări privind confidențialitatea sesizărilor

Ministrul a adăugat că doar el va putea vedea numele și prenumele persoanelor care fac sesizările, asigurând că datele vor rămâne secrete.

„Spun un lucru important și îl subliniez. Singura persoană care va vedea numele și prenumele celui care a sesizat voi fi eu. Conform legislației, în România nu poți să faci o sesizare decât dacă te semnezi cu nume și prenume. Sesizările anonime nu pot fi luate în calcul. Și atunci, platforma va obliga personalul să scrie cu nume și prenume.

Însă sistemul va de-identifica în momentul în care va ajunge la Colegiul Medicilor, la Corpul de Control, la Serviciul de Etică din Ministerul Sănătății. Datele vor ajunge de-identificate, doar eu pot avea acces cu parolă să văd și cine a făcut sesizarea. Și asigur că datele vor rămâne secrete”, a mai spus ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.