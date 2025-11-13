Ministrul Rogobete, clarificări în scandalul de la Spitalul de Urgență Brașov: „Am primit garanții ferme”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis o serie de clarificări privind cazul de la Secția de Cardiologie Intervențională a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, în contextul scandalului izbucnit în interiorul spitalului. Mai multe cadre medicale din secția respectivă l-au acuzat pe managerul spitalului că ar restricționa numărul lunar de internări.

„În această seară am avut o discuție constructivă cu managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, în urma căreia lucrurile s-au clarificat. I-am prezentat viziunea mea și a Ministerului Sănătății, una bazată pe responsabilitate, transparență și continuitatea actului medical, iar conducerea spitalului și-a asumat îmbunătățirea comunicării interne”, a spus ministrul, într-o postare pe rețelele de socializare.

Rogobete: Pacienții au avut acces la serviciile medicale

Alexandru Rogobete a afirmat că „nu a existat și nu există nicio limitare a accesului pacienților la serviciile de cardiologie intervențională sau la orice altă specialitate din cadrul spitalului”.

Ministrul a mai spus că toate urgențele din cadrul unității medicale respective „au fost preluate și tratate imediat, iar pacienții au beneficiat în permanență de internare, tratamente, medicamente și materiale sanitare, indiferent de nivelul de finanțare contractat cu Casa de Asigurări”.

Mai mult, Rogobete a punctat că activitatea medicală s-a desfășurat normal, „strict în funcție de nevoile pacienților”. În perioada 1 august - 31 octombrie, Secția de Cardiologie Intervențională a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov a tratat 712 pacienți, „ceea ce confirmă continuitatea serviciilor”, a mai precizat ministrul.

Rogobete a adăugat că a cerut și a primit garanții „ferme” că astfel de situații nu vor mai apărea și că dialogul intern va fi consolidat.

Amintim că presa locală a relatat, joi, 13 noiembrie, că mai mulți cardiologi de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov au sesizat că managerul spitalului le-ar fi restricționat numărul de internări lunare, mult sub nivelul real al activității secției.

