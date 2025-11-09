€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Sanatate

 
Data actualizării: 19:13 09 Noi 2025 | Data publicării: 18:48 09 Noi 2025

Moartea medicului pediatru Eva Kiss. Dr. Tudor Ciuhodaru, semnal de alarmă. Ce este sindromul Karoshi
Autor: Doinița Manic

spital ciuhodaru Spital. Foto: Pixabay
 

Dr. Tudor Ciuhodaru lansează un avertisment, după tragicul caz al medicului pediatru Eva Kiss, găsită moartă pe holurile unui spital din Cluj.

După tragicul caz al medicului pediatru Eva Kiss, găsită moartă pe holurile Spitalului de Copii din Cluj-Napoca, după gardă, dr. Tudor Ciuhodaru a transmis un mesaj prin care atrage atenția asupra riscurilor la care sunt supuși medicii în timpul turelor și propune măsuri concrete pentru protejarea vieții acestora.

VEZI ȘI: Medicul pediatru Eva Kiss, găsită moartă, după gardă. S-a prăbușit pe holurile spitalului din Cluj

"Încă un medic a murit în gardă. E doar unul dintr-un lung șir. Probabil l-a răpus o tulburare paroxistică de ritm, infarct sau AVC pe fondul epuizării. În două cuvinte: sindromul Karoshi (moartea subită ocupațională). Oare câți trebuie să mai moară pentru a fi aprobate cele 5 măsuri concrete pe care le-am propus?

Măsurile propuse de medicul Tudor Ciuhodaru pentru protejarea vieților celor ce fac gărzi și ture

5 măsuri concrete ce protejează viața celor ce fac gărzi și ture pentru viața noastră. Pachetul legislativ pe care l-am propus e soluția sănătoasă pentru toți cei care ne salvează viața în fiecare zi.

Pachetul pentru viață:
1. Deblocarea tuturor posturilor conform normativelor + legea 55 (pe care am depus-o deja în Parlament) - toți cei care efectuează activitate medicală de urgență în condiții grele și extrem de dificile (SAJ,UPU, ATI, specialități chirurgicale etc.) recunoscută deja prin sporurile acordate în toate aceste activităţi medicale ce deservesc urgenţe- să se poată pensiona - doar dacă vor - la 55 de ani, fără penalizare, similar altor meserii cu muncă grea,

2. Gărzile să fie considerate vechime în muncă iar timpul lucrat suplimentar să poată duce la reducerea vârstei de pensionare.

3. Plata gărzilor la nivelul salariului actual (România e singura țară din UE în care munca de noapte sau în zilele libere este plătită mai prost (undeva la jumătate) decât cea din timpul programului normal de lucru) + bonsuri pentru cei care efectuează gărzi (mai mult de 55 de ore lucrate pe săptămână).

4. Plata tuturor gărzilor rezidenților (și sancțiuni crâncene pentru cei care îi obligă la muncă suplimentară neplătită).

5. Bournoutul - suprasolictarea ocupațională să fie considerată boală profesională - cu criterii clare de diagnostic și metode reale de tratament și recuperare.

Dr. Tudor Ciuhodaru: Oare premierul ar zbura cu un pilot care nu a dormit de 30 de ore?

Uzura fizică și psihică sunt majore în aceste domenii și pot crea probleme inclusiv pentru modul de reacție în rezolvarea cazurilor.

Oare premierul ar zbura cu un pilot care nu a dormit de 30 de ore? Oare președintele ar merge cu un șofer care a condus peste 30 de ore? Oare cum va sări din SMURD sau cum va alerga la un pacient în UPU cineva de 65 de ani? Sper să răspundă la această întrebare toţi cei care spun că le pasă de cei ce lucrează zi și noapte în sistemul de sănătate.

Sper să susţineţi acest demers şi ca toţi cei care spun că le pasă de sistemul de sănătate să adopte de urgență acest demers legislativ.

Ce este sindromul Karoshi



• Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Organizația Internațională a Muncii (OIM) subliniază că în 2021, la nivel global, au fost înregistrate aproximativ 750.000 de decese cauzate de sindromul Karoshi. Organizația a definit munca prelungită ca fiind > 55 de ore de lucru/săptămână.

• Karoshi este termenul japonez pentru „moarte prin muncă excesivă” și se referă la decesul sau dizabilitatea cauzată de boli cardiovasculare sau sindroame de stres legate de suprasolicitare. Acest fenomen a început să fie studiat în Japonia în anii '80 și este cauzat de factori precum orele de muncă excesive, presiunea stresului la locul de muncă, un echilibru precar între viața profesională și cea personală și lipsa de odihnă. Problema nu mai este limitată la Japonia și a devenit o problemă globală

• 80 de ore suplimentare pe lună sunt considerate pragul peste care ai un risc crescut de deces.

• 5% din cei care au murit în urma unor afecțiuni cardiovasculare, în grupurile de vârste 25 – 59 se încadrau în această patologie", a scris medicul Tudor Ciuhidaru pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că pe 28 octombrie, un alt medic a fost găsit mort după gardă. Medicul chirurg Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără viață în camera de gardă a unității sanitare. Doctorița avea doar 37 de ani și nimeni nu se aștepta la un asemenea sfârșit tragic.

VEZI ȘI: Moartea Ștefaniei Szabo. Declarația unui coleg al medicului ar putea răsturna ancheta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Eva Kiss
medic pediatru
tudor ciuhodaru
garzi spital
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Donald Trump îi asigură ”scut financiar” lui Viktor Orban în fața sancțiunilor UE
Publicat acum 14 minute
Cele patru cuvinte spuse de Kate Middleton care au stârnit reacția neașteptată a Camillei
Publicat acum 15 minute
Horoscop 10 noiembrie 2025. Previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 30 minute
Horoscop săptămânal 10-16 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 1 ora si 1 minut
PNL și USR au bătut palma: Alianță electorală în Buzău
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
Publicat pe 07 Noi 2025
Congres PSD: De ce lipsește, cu adevărat, Viorica Dăncilă. ”A făcut imposibilă participarea mea”
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close