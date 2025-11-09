Moartea medicului pediatru Eva Kiss. Dr. Tudor Ciuhodaru, semnal de alarmă. Ce este sindromul Karoshi

După tragicul caz al medicului pediatru Eva Kiss, găsită moartă pe holurile Spitalului de Copii din Cluj-Napoca, după gardă, dr. Tudor Ciuhodaru a transmis un mesaj prin care atrage atenția asupra riscurilor la care sunt supuși medicii în timpul turelor și propune măsuri concrete pentru protejarea vieții acestora.

"Încă un medic a murit în gardă. E doar unul dintr-un lung șir. Probabil l-a răpus o tulburare paroxistică de ritm, infarct sau AVC pe fondul epuizării. În două cuvinte: sindromul Karoshi (moartea subită ocupațională). Oare câți trebuie să mai moară pentru a fi aprobate cele 5 măsuri concrete pe care le-am propus?

Măsurile propuse de medicul Tudor Ciuhodaru pentru protejarea vieților celor ce fac gărzi și ture

5 măsuri concrete ce protejează viața celor ce fac gărzi și ture pentru viața noastră. Pachetul legislativ pe care l-am propus e soluția sănătoasă pentru toți cei care ne salvează viața în fiecare zi.

Pachetul pentru viață:

1. Deblocarea tuturor posturilor conform normativelor + legea 55 (pe care am depus-o deja în Parlament) - toți cei care efectuează activitate medicală de urgență în condiții grele și extrem de dificile (SAJ,UPU, ATI, specialități chirurgicale etc.) recunoscută deja prin sporurile acordate în toate aceste activităţi medicale ce deservesc urgenţe- să se poată pensiona - doar dacă vor - la 55 de ani, fără penalizare, similar altor meserii cu muncă grea,

2. Gărzile să fie considerate vechime în muncă iar timpul lucrat suplimentar să poată duce la reducerea vârstei de pensionare.

3. Plata gărzilor la nivelul salariului actual (România e singura țară din UE în care munca de noapte sau în zilele libere este plătită mai prost (undeva la jumătate) decât cea din timpul programului normal de lucru) + bonsuri pentru cei care efectuează gărzi (mai mult de 55 de ore lucrate pe săptămână).

4. Plata tuturor gărzilor rezidenților (și sancțiuni crâncene pentru cei care îi obligă la muncă suplimentară neplătită).

5. Bournoutul - suprasolictarea ocupațională să fie considerată boală profesională - cu criterii clare de diagnostic și metode reale de tratament și recuperare.

Dr. Tudor Ciuhodaru: Oare premierul ar zbura cu un pilot care nu a dormit de 30 de ore?

Uzura fizică și psihică sunt majore în aceste domenii și pot crea probleme inclusiv pentru modul de reacție în rezolvarea cazurilor.

Oare premierul ar zbura cu un pilot care nu a dormit de 30 de ore? Oare președintele ar merge cu un șofer care a condus peste 30 de ore? Oare cum va sări din SMURD sau cum va alerga la un pacient în UPU cineva de 65 de ani? Sper să răspundă la această întrebare toţi cei care spun că le pasă de cei ce lucrează zi și noapte în sistemul de sănătate.

Sper să susţineţi acest demers şi ca toţi cei care spun că le pasă de sistemul de sănătate să adopte de urgență acest demers legislativ.

Ce este sindromul Karoshi





• Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Organizația Internațională a Muncii (OIM) subliniază că în 2021, la nivel global, au fost înregistrate aproximativ 750.000 de decese cauzate de sindromul Karoshi. Organizația a definit munca prelungită ca fiind > 55 de ore de lucru/săptămână.

• Karoshi este termenul japonez pentru „moarte prin muncă excesivă” și se referă la decesul sau dizabilitatea cauzată de boli cardiovasculare sau sindroame de stres legate de suprasolicitare. Acest fenomen a început să fie studiat în Japonia în anii '80 și este cauzat de factori precum orele de muncă excesive, presiunea stresului la locul de muncă, un echilibru precar între viața profesională și cea personală și lipsa de odihnă. Problema nu mai este limitată la Japonia și a devenit o problemă globală

• 80 de ore suplimentare pe lună sunt considerate pragul peste care ai un risc crescut de deces.

• 5% din cei care au murit în urma unor afecțiuni cardiovasculare, în grupurile de vârste 25 – 59 se încadrau în această patologie", a scris medicul Tudor Ciuhidaru pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că pe 28 octombrie, un alt medic a fost găsit mort după gardă. Medicul chirurg Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără viață în camera de gardă a unității sanitare. Doctorița avea doar 37 de ani și nimeni nu se aștepta la un asemenea sfârșit tragic.

