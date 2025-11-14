Detalii în cazul fetiței care a murit la dentist. Cine răspunde? Condițiile obligatorii când faci o astfel de anestezie

O fetiță de 2 ani a murit joi seară în timp ce se afla la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, unde fusese supusă unei proceduri de sedare profundă.

Ce ar fi trebuit să aibă clinica unde a murit fetița

O cameră și un pat de anestezie, scaun stomatologic, puls-oximetru, monitor cardiac, laringoscop pediatric, sonde, sursă de oxigen. Aceasta este dotarea minimală.

În cazul acesta s-a administrat propofol. Cel mai probabil s-a folosit propofol pentru inducerea somnului. Trebuie să ai și antagonistul, o substanță administrată pe venă, după intervenție, pentru a-i anula efectul.

Ce s-a întâmplat? Copilul era sedat neurovegetativ, dar respirația s-a oprit. În spital ar fi fost intubat și pus pe ventilație mecanică sau ventilat manual cu balonul specific. Dacă nu pornea cordul, se folosea defibrilatorul.

Conform informațiilor publice, ambulanța ar fi ajuns după aproximativ o oră și jumătate. Echipajul, probabil, avea defibrilator și aparate pentru susținerea respirației, însă după un interval atât de lung nu se mai putea face mare lucru. Se poate realiza respirație gură la gură, masaj cardiac extern, dar rămâne de văzut ce s-a făcut în realitate.

Intervenția a fost justificată prin faptul că fetița avea două probleme dentare și se făceau mai ușor pe mandibulă. Trebuie analizat dacă exista disfuncție hepatică sau renală care să modifice eliminarea anestezicului. Este posibil să fi fost administrată o doză prea mare și eliminarea să fi fost încetinită, iar perfuzia să fi fost continuată prea mult.

Se vorbește despre analizele făcute în cabinet. Poliția verifică ce substanțe existau, ce fiolă a fost folosită, ce concentrație, dacă exista antagonist, dacă existau sursă de oxigen, laringoscop, sonde, instrumente de susținere a respirației și un balon special pentru susținerea respirației.

Dacă inima s-a oprit, defibrilarea și masajul cardiac trebuie făcute în primele minute

Nu se știe exact cât timp s-a scurs între momentul în care a apărut problema și momentul anunțării autorităților.

Clinica, dacă nu putea asigura toate condițiile, ar fi trebuit să trimită copilul la spital pentru procedură. Aceste tratamente se pot face și în spitale de stat sau private cu secție de anestezie.

Dacă aveau antagonistul anestezicului și nu l-au administrat la timp, sau nu au sesizat la timp oprirea respirației, responsabilitatea este a echipei medicale. Ministerul Sănătății a declarat public că nu existau toate dotările obligatorii.

Cazul este penal — dosarul se află la Parchet și la Institutul de Medicină Legală. Colegiul Medicilor nu poate sancționa încă, fiind nevoie de finalizarea anchetei penale. În mod normal, pentru alte probleme minore, cazul ar fi fost investigat disciplinar, dar acum este sub incidență penală.

Poliția trebuie să analizeze probele pentru a vedea ce s-a întâmplat.

VEZI ȘI: UPDATE: Ipoteze în cazul fetiței de doi ani care a murit la dentist

Mesajul ministrului Rogobete:

„Funcționați ilegal? Puneți cheia în ușă! Astăzi! Este cel mai direct și cel mai responsabil apel pe care îl pot face după tragedia de aseară, de la o clinică de stomatologie. A murit un copil, într-un loc în care siguranța ar fi trebuit să fie garantată. Transmit condoleanțe familiei. Nu există cuvinte care să aline o astfel de pierdere, dar există responsabilitate. Și vă promit că nu voi lăsa această tragedie fără consecințe.



Aseară, imediat ce am aflat, am trimis Inspecția Sanitară de Stat din minister sǎ verifice. Din primele verificări, constatările sunt cutremurătoare: din nou respectarea legislației este pentru unii opționalǎ, spații improvizate, protocoale ignorate. Exact aceleași probleme pe care le găsim, repetat, de luni întregi. Exact aceleași nereguli care, în final, ucid.



Prea mulți ani, aceste clinici au făcut ce au vrut, fără control, fără reguli, fără responsabilitate. Până acum, am închis multe cabinete private și am sancționat peste 30.



Dar astăzi spun limpede: dacă știți că funcționați ilegal, puneți cheia în ușă acum! Nu mai merge cu improvizații! Nu mai merge cu „lasă că nu se întâmplă nimic”! Deja s-a întâmplat. Și este ireversibil. Nu fac rabat, indiferent cine mă sună. Am închis clinici cu nume mari și vor rămâne închise până respectă legea. Iar cei care au emis avize „din pix”, cei care au închis ochii, cei care au permis funcționarea acestor spații ilegale — toți vor pleca acasă! Fără excepții! Nu mă pronunț asupra actului medical, nu am voie. Colegiul Medicilor va analiza conduita medicului, iar medicina legală va stabili cauza exactă a decesului. Dar din punct de vedere administrativ, lucrurile sunt clare: încă o clinică unde legalitatea este discutabilǎ, încă o funcționare pe lângǎ normative, încă o tragedie care putea fi evitată.



Este o realitate crudă: mor oamenii pentru că unii aleg profitul în locul siguranței. Eu nu voi închide ochii. Îi deschid larg și acționez. Indiferent cine ești, dacă ști că funcționezi pe lângă lege, închide-ți cabinetul acum! Raportul final, cu toate datele exacte, îl voi avea luni. Dar până atunci, datele preliminare arată clar, din nou, că unii au impresia că pot face ce vor și că „merge și așa”. Nu, NU merge! Dacă a mers până acum. Nu mai merge!”