Trump spune că va organiza un nou miting în orașul în care a fost împușcat

„Mă voi întoarce la BUTLER, PENNSYLVANIA, pentru un miting mare și frumos”, a scris Trump pe rețelele sociale. El nu a dat o dată pentru miting, dar a spus să "rămâneți pe recepție" pentru detalii, susține Reuters.

Două săptămâni de la tentativa de asasinare a lui Donald Trump. Iată ce știm

Au trecut aproape două săptămâni de când un tânăr înarmat în vârstă de 20 de ani a fost la milimetru de a asasina un fost președinte al Statelor Unite.

Multe dintre motivele, metodele și modul în care i s-a permis să se apropie atât de mult de Donald Trump în timpul unui miting de campanie din Pennsylvania rămân un mister pentru autorități.

Mai multe investigații sunt încă în curs de desfășurare, iar șefa Secret Service și-a prezentat deja demisia din cauza incidentului din 13 iulie.

Iată ce știm până acum.

Atacatorul "foarte concentrat" pe Trump în săptămâna dinaintea atacului

Autoritățile au făcut publice mai multe detalii despre cât de mult a fost planificat atacul.

Directorul FBI, Christopher Wray, a declarat Comitetului judiciar al Camerei Reprezentanților că atacatorul, Thomas Matthew Crooks, părea să devină "foarte concentrat" asupra lui Trump începând cu 6 iulie.

Asistentul medical s-a înregistrat pentru a participa la miting la acea dată, potrivit FBI, și și-a folosit laptopul pentru a căuta pe Google "cât de departe era Oswald de Kennedy?".

Căutarea făcea referire la asasinarea președintelui John F Kennedy de către Lee Harvey Oswald, în 1963.

El a vizitat locul de desfășurare a mitingului la 7 iulie și din nou în ziua atacului, cumpărând, de asemenea, o scară și 50 de cartușe în acea dimineață.

Cu două ore înainte de atac, el a survolat locul cu o dronă. Oficialii au declarat că sunt de părere că acesta folosea înregistrările video transmise de dispozitiv pentru a supraveghea zona.

"Se pare că în jurul orei 15.50 ... în ziua împușcăturilor, trăgătorul zbura cu drona în jurul zonei", a declarat Wray.

"Nu deasupra scenei, ci la aproximativ 200 de metri distanță de aceasta. Credem, dar nu știm... că el a transmis în direct, vizionând imaginile timp de aproximativ 11 minute", a spus acesta.

Drona a fost recuperată ulterior din mașina sa, împreună cu două dispozitive explozive. Un alt dispozitiv exploziv și un total de 14 arme de foc au fost găsite și în casa din Bethel Park pe care Crooks o împărțea cu părinții săi.

Crooks folosea aplicații de mesagerie criptată pentru a comunica, însă anchetatorii nu au oferit detalii cu privire la ce ar putea conține mesajele sau ce aplicații au fost folosite pentru a le trimite.

De asemenea, anchetatorii nu au găsit niciun indiciu că M. Crooks ar fi fost ajutat de cineva sau că ar fi avut complici în ziua atacului.

Wray a declarat că anchetatorii "nu au încă o imagine clară a motivului său", dar că FBI a fost implicat într-un "proces legal" pentru a obține acces la alte conturi.

"Nu vedem detalii cu privire la un motiv, dar săpăm din greu pentru că aceasta este una dintre întrebările centrale pentru noi", a spus el.

A fost un glonț sau un șrapnel?

FBI a sugerat că este posibil ca Trump să fi fost lovit de un șrapnel, mai degrabă decât de un glonț, în timpul tentativei de asasinat.

În timpul mărturiei sale, Wray a declarat că "există unele îndoieli cu privire la faptul dacă a fost sau nu un glonț sau un șrapnel care i-a lovit urechea".

Comentariul său a stârnit imediat reacția președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson.

"Am văzut cu toții înregistrarea video, am văzut analiza, am auzit din mai multe surse din unghiuri diferite că un glonț i-a trecut prin ureche", a declarat dl Johnson pentru NBC.

Autoritățile Serviciului Secret s-au confruntat cu o examinare minuțioasă în urma atacului, fiind acuzate că au lăsat acoperișul pe care se afla trăgătorul neasigurat și că nu au acționat în ciuda faptului că Crooks a fost semnalat ca fiind "suspect" cu o oră înainte de a deschide focul.

O înregistrare video pare să arate cum participanții la miting au alertat poliția cu privire la trăgătorul de pe acoperiș.

Wray a declarat că forțele de ordine nu l-au văzut pe Crooks decât cu "câteva secunde" înainte de a fi tras primul foc de armă.

"Totul se întâmplă în câteva secunde", a spus el, menționând că natura pliabilă a puștii de tip AR-15 «ar putea explica de ce ar fi fost mai puțin ușor de observat pentru oameni».

Crooks a fost împușcat mortal de un lunetist după ce a tras opt focuri.

O nouă înregistrare video a arătat poliția locală și un agent al Secret Service confirmând că o fotografie a lui Crooks a fost împărtășită între ofițerii care l-au pierdut din vedere înainte ca acesta să reapară pe acoperiș.

Înregistrarea body-cam de trei minute a arătat ofițeri pe acoperiș lângă cadavrul lui Crooks la aproximativ o oră după atac.

Christopher Paris, comisarul poliției de stat din Pennsylvania, a declarat în cadrul unei audieri privind securitatea națională că doi ofițeri de poliție locală au părăsit un punct de observație de pe acoperiș înainte de atac pentru a căuta persoana suspectă pe care au observat-o.

Procurorul districtului Butler a negat de atunci acest lucru, afirmând că doar un singur ofițer a părăsit clădirea.

Cel puțin unul dintre ofițeri a încercat să se confrunte cu Crooks, urcând până la locul în care acesta era poziționat, dar a căzut după ce Crooks a îndreptat pușca spre el, potrivit lui Paris.

Ancheta privind cronologia exactă a evenimentelor este în curs de desfășurare.

Investigații în curs în timp ce campania continuă

Camera Reprezentanților a votat în unanimitate pentru formarea unui grup de lucru independent care să investigheze împușcăturile, aceasta fiind cea mai recentă dintr-o serie de analize aflate în curs de desfășurare.

Grupul operativ va fi format din 13 membri și se preconizează că va include șapte republicani și șase democrați, având sarcina de a determina ce a mers prost și de a face recomandări pentru a preveni viitoarele deficiențe de securitate.

Raportul său final va fi prezentat înainte de 13 decembrie.

Comisiile Camerei Reprezentanților au organizat deja trei audieri axate pe împușcături. Serviciul Secret, FBI și autoritățile de aplicare a legii din Pennsylvania fac, de asemenea, investigații.

Trump ar putea, de asemenea, să nu mai organizeze mitinguri în aer liber pentru restul campaniei electorale, potrivit NBC News.

Postul de știri a citat surse familiare cu campania lui Trump, menționând că planurile actuale erau de a organiza mitinguri în interior.

Trump s-a referit în mod repetat la propria sa siguranță în zilele care au urmat atacului, inclusiv într-un interviu acordat Newsmax, în care a făcut referire la un miting în interior desfășurat în Michigan.

"Mă simt în siguranță? Da, trebuie să mă simt în siguranță", a spus el. "Altfel, cred că nu aș fi capabil să fac lucrurile astea", a continuat fostul președinte, conform ABC.net

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News