Tratamente inovatoare pentru cancerele bronhopulmonare. Dr. Clement: Imunoterapia e marea speranță a oncologiei

Dr. Dana Elena Clement, medic primar oncologie medicală la Institutul Regional de Oncologie Iași, a vorbit, în cadrul conferinței ”Accesul la prevenție, depistare precoce și terapii inovatoare privind combaterea cancerului”, conferință organizată de trustul DC Media Group, despre tratamentele inovatoare pentru cancerele bronhopulmonare.

„O viziune mai optimistă, tratamentele moderne dau rezultate. Dacă, spunea domnul Patriciu Achimaș-Cadariu, în urmă cu 25 de ani, nu că nu te gândeai la vindecare, era un diagnostic final diagnosticul de cancer pulmonar. Au apărut medicamente care țin sub control boala”, a precizat jurnalistul Val Vâlcu, moderatorul conferinței.

„Aveți dreptate. Când am început această specialitate, cancerele pulmonare în stadiul 4 aveau șansa unei supraviețuiri medii, care nu trecea de 12 luni, asta însemnând că foarte mulți dintre ei supraviețuiau și mai puțin. Faptul că, iată, astăzi vorbim de ani de zile, vorbim de supraviețuire la cinci ani pentru pacienții în stadiu metastatic, diagnosticați în stadiu metastatic. Supraviețuiri care pot ajunge până la 20-25%, atunci când primesc această medicație inovatoare.

Medicații inovatoare sub forma unor tablete

Cred că e un exemplu că s-au făcut pași înainte. Ce aș mai vrea să adaug: pentru că domnul profesor Achimaș spunea că nu se păstrează dozele de frică a efectelor secundare, ce pot să vă spun este că multe din aceste medicații inovatoare sunt sub forma unor tablete, care se administrează exact cum se administrează un tratament pentru hipertensiune, cu efecte secundare minime.

Deci, pacienții noștri, o parte dintre ei, cu cancer bronhopulmonar, în special cei care fac această boală fără legătură cu fumatul, există o formă specială de cancere pulmonare, dar care reprezintă aproape un sfert din totalul pacienților, acești pacienți pot primi, pot avea șansa unor mutații genetice care să răspundă la aceste terapii inovatoare. O tabletă sau câteva tablete pe zi pe care le iau ani de zile și chiar dacă sunt diagnosticați în stadiu 4 supraviețuiesc cu efecte secundare minime. Deci, n-am avea niciun motiv să scădem dozele.

Vorbim de anticorpi monoclonali, de inhibitori, sunt o serie întreagă de molecule. Unele dintre ele sunt terapii personalizate, acestea pe care vi le spuneam și de care avem nevoie pentru aceste terapii, acele teste despre se vorbea, acele teste moleculare. Din fericire, da (testele sunt accesibile). Au fost accesibile și de câțiva ani buni, sunt accesibile acum prin acest plan național de cancer. Sunt rambursate acum de statul român și fără ele nu putem administra aceste tratamente, adică noi personalizăm. Tratamentul e în funcție exact de mutația pe care cancerul respectiv o are, dar nu o putem determina decât cu aceste teste.

”Marea speranță a oncologiei”

(...) V-am expus povestea acestor tipuri de terapii inovatoare, care sunt per os pentru cancerul bronhopulmonar cu mutații activatoare. E un procent, nu foarte mare, se apropie la un sfert din totalul cancerelor pulmonare. Am paciente vârstnice, paciente de peste 80 de ani care vin lună de lună și își iau aceste rețete ani de zile, fără niciun efect secundar. Adică poate că sunt lucruri care nu se știu, poate populația nu știe, poate a rămas ideea aceea că dacă ai cancer trebuie să faci chimioterapie să îți cadă părul, să vomiți, să ai o stare rea. Utilizăm și chimioterapie în continuare, dar au evoluat mult și toate aceste terapii de prevenirea a efectelor secundare. Nu se mai vomită de la chimioterapie cum se vomita când am început eu tratamentul.

Sigur, avem terapii inovatoare și de altă natură, imunoterapia, această imunoterapie care e, până la urmă, marea speranță a oncologiei ultimilor ani și care încearcă să vindece și pacienți aflați în stadii metastatice. Există efecte secundare, nu, n-aș putea spune că nu există. Sunt de altă natură și au fost o provocare pentru noi, oncologii. A trebuit să învățăm lucruri noi, fiecare la ce moment al carierei am fost prinși cu această medicație absolut nouă și care are conceptual un alt mod de a aborda cancerul. Nu se pune problema că au dispărut efectele secundare, dar nici pe departe nu ar trebui să fie o teamă a pacientului pentru a întârzia venitul la medic”, a precizat medicul Dana Elena Clement.

