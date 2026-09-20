Gigi Becali a anunțat că Laurențiu Reghecampf e noul antrenor al FCSB: "Nebunia asta a lui mie îmi place"

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Gigi Becali s-a mișcat rapid după înfrângerea umilitoare cu U' Craiova și a anunțat deja noul antrenor al echipei.

Despărțirea de Marius Baciu a venit după rezultatele din ultimele două etape. Antrenorul instalat în luna mai trebuia să obțină cel puțin patru puncte din meciurile cu Petrolul și Universitatea Craiova pentru a-și păstra postul. FCSB a strâns însă un singur punct, iar eșecul de la Craiova a grăbit schimbarea de pe banca tehnică.

Gigi Becali a avut duminică o ultimă discuție cu Baciu, după care cele două părți au decis să încheie colaborarea. Patronul FCSB s-a orientat rapid către Laurențiu Reghecampf, cu care a ajuns la un acord.

În ultimele zile au fost vehiculate mai multe nume pentru banca FCSB, printre care Adrian Mutu, Ianis Zicu, Marius Șumudică și Dan Petrescu. În cele din urmă, Becali a ales varianta Laurențiu Reghecampf, antrenor aflat în prezent sub contract cu Esperance Tunis.

„Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB. Este decizia mea, pe care am luat-o după ce am stat să mă gândesc foarte bine. Am fost impresionat de modul în care galeria a fost alături de echipă și după 0-5 la Craiova. Am văzut că suporterii i-au aplaudat pe jucători și au ținut să fie alături de ei și după acest eșec de la Craiova. Și atunci am decis să le fac un cadou și să le aduc antrenorul pe care ei îl vor. Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB, așa că suporterii să stea liniștiți. Ei sunt puterea acestui club și eu țin cont foarte mult de părerea suporterilor”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Reghecampf revine astfel la FCSB, club alături de care a obținut rezultate importante în primul său mandat.

Becali l-a sunat și pe Mirel Rădoi

Patronul FCSB a povestit și cum a ajuns să aleagă între Laurențiu Reghecampf și Mirel Rădoi. Potrivit lui Becali, intenția sa inițială a fost să îl contacteze mai întâi pe Rădoi.

„M-am ambiționat așa de tare. Am zis Reghecampf sau Mirel Rădoi. Pentru că Rădoi e finul meu, îl voi suna primul pe el, dacă răspunde, va fi el. Altfel, va fi Reghecampf. Am sunat de 3 ori la Mirel, nu a răspuns. Reghe a răspuns, deci el e antrenor”, a spus Gigi Becali la Prima Sport TV.

Laurențiu Reghecampf se află sub contract cu Esperance Tunis, astfel că venirea sa la FCSB implică și rezolvarea situației contractuale. Becali a spus că trebuie să discute cu Mihai Rotaru, întrucât antrenorul are o datorie de 150.000 de euro către patronul Universității Craiova.

În ceea ce privește obiectivele noului antrenor, Becali a dezvăluit că Reghecampf i-a cerut o primă de 1 milion de euro în cazul calificării în Champions League.

„Mă interesează prime de calificare, așa a spus. Mi-a cerut 1 milion primă de Champions League. Tot așa cu Europa League. Trebuie să rezolv asta cu Rotaru, că Reghe are de achitat 150.000 de euro. Îl sun eu și vorbesc.

Rotaru cred că e supărat că am spus aseară că eu sunt împărat. Dar am spus și că e băiat deștept, că îl felicit, că fac și eu ca el. Dar locul lor trebuie să-l știe! Ce, l-am jignit cu ceva? Îi dau banii, ca să antreneze Reghe. Dau banii și cu asta basta!”, a afirmat Becali.

Reghecampf i-a transmis lui Becali că va câștiga titlul

Patronul FCSB a povestit și despre discuția purtată cu Reghecampf în privința obiectivelor pentru acest sezon. Potrivit lui Becali, tehnicianul este convins că poate recupera diferența de puncte și poate câștiga campionatul.

„Banii pe care îi dau lui Rotaru, îi scad banii din prima lui Reghe. Nebunia asta a lui mie îmi place. Mi-a spus că nu discută de Europa sau de Conference League, doar de Champions League!

Mi-a spus că o să câștige campionatul! Că știe echipa, dar eu îi iau 2 jucători în iarnă: un mijlocaș și un atacant! E cu gândul la titlu, a spus clar: eu iau titlul! Cele 8 puncte din față nu sunt mare lucru”, a mai declarat Gigi Becali.