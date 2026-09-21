Dinamo București - Farul Constanța, scor final  în Superligă

Dinamo București a revenit pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a surclasat-o pe Farul Constanța cu scorul de 4-0 (2-0), duminică seara, pe Arena Națională, în etapa a 10-a.

Dinamo a deschis scorul prin fundașul spaniol Martin Pascual (12), care a reluat de la 10 metri centrarea lui Danny Armstrong din lovitură liberă. Andrei Mărginean (43) a majorat diferența după o combinație cu olandezul Dean Zandbergen. Cătălin Cîrjan (54) a înscris cu un șut din careu, după o cursă a lui Mamoudou Karamoko. Portughezul Diogo Pinto (85) a marcat primul său gol pentru Dinamo, din pasa lui Oliver Hintsa, după o minge greșită de portarul Rafael Munteanu.

Succesul lui Dinamo a fost facilitat și de faptul că Farul a jucat o repriză în inferioritate numerică, după ce căpitanul Denis Alibec a fost eliminat la pauză din cauza unei altercații.

Dinamo și Farul era neînvinse în ultimele opt etape, interval în care bucureștenii au bifat șase victorii și două remize, în timp ce dobrogenii au înregistrat trei succese și cinci rezultate de egalitate.

Dinamo București - FC Farul Constanța 4-0 (2-0), Arena Națională - București

Au marcat: Martin Pascual (12), Andrei Mărginean (43), Cătălin Cîrjan (54), Diogo Pinto (85).

Cartonaș roșu: Denis Alibec (Farul, la pauză).

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș); arbitri asistenți: Mircea Grigoriu (București), Imre Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe); al patrulea oficial: Lucian-Claudiu Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Arbitru video: Viorel Flueran (Craiova); arbitru asistent video: Stelian-Constantin Slabu (Brașov)

Observatori: Teodora Albon (Cluj-Napoca) - CCA, Dan Potocianu (București) - LPF. (Agerpres)



