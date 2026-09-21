Lionel Messi a marcat al 101-lea gol pentru Inter Miami în remiza cu San Diego

Foto: Agerpres

Lionel Messi a marcat al 101-lea său gol pentru Inter Miami, dar Anders Dreyer a înscris de două ori pentru San Diego FC, iar duminică seara cele două echipe au terminat la egalitate, 2-2.

A fost al patrulea meci consecutiv încheiat la egalitate pentru Inter Miami în cadrul campionatului MLS.

Dreyer a adus San Diego în avantaj cu 1-0 în minutul 12, valorificând o pasă în adâncime a lui Jeppe Tverskov, înainte de a trimite mingea peste portarul Dayne St. Clair.

Messi a egalat în minutul 24 cu al 20-lea său gol din campionat în acest sezon. Lovitura sa liberă de pe partea dreaptă a trecut neatinsă prin careu şi s-a oprit în colţul îndepărtat al porţii, la patru zile după ce a marcat al 100-lea său gol pentru Inter Miami, în victoria cu 2-0 împotriva echipei mexicane Cruz Azul, în cadrul Campeones Cup.

Luis Suárez a adus Miami în avantaj în minutul 74, dar Dreyer a marcat al doilea său gol al serii opt minute mai târziu.