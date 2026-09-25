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Suedia - România, vineri seară la ora 21:45. Tricolorii, la primul meci din Liga Națiunilor / live text

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
echipa nationala a romaniei fotbal
Echipa națională a României/ Sursa foto: Agerpres

Tricolorii antrenați de Gheorghe Hagi evoluează vineri, 25 septembrie 2026, în fața selecționatei Suediei, în prima etapă din noua ediție a Ligii Națiunilor. Meciul se va juca pe stadionul „Strawberry Arena” din Solna.

Este primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi în calitate de antrenor al Naționalei României, după amicalele cu Georgia (1-1 la Tbilisi) și Țara Galilor, scor 2-1 în Ghencea.

Pe ce post TV poate fi urmărit meciul Suedia - România

Meciul dintre Suedia și România va fi difuzat pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY, la fel cum vor fi restul meciurilor din Nations League ce se vor juca în această toamnă. România a mai evoluat pe „Strawberry Arena” din Solna pe 23 martie 2019, când a pierdut cu 1 - 2 în calificările pentru Campionatul European din 2020.

„Întâlnim doi adversari care au fost la Campionatul Mondial, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa, nu există alt obiectiv. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile, știm că întâlnim echipe bune. Eu îmi doresc să ajungem în prima grupă, ca să am ocazia să mă verific și să mă duelez cu antrenorii“, a precizat selecționerul Gheorghe Hagi înainte de primele meciuri din Liga Națiunilor.

DC News transmite LIVE TEXT meciul dintre Suedia și România în această seară începând cu 21:45.

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