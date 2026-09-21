Andrei Burcă, înaintea primelor meciuri din Liga Națiunilor: O să facem totul pentru a deschide încă o portiță pentru calificarea la EURO

Echipa națională a României - Sursa foto: Agerpres

Echipa națională de fotbal a României se pregătește pentru debutul în noua ediție a Ligii Națiunilor, iar Andrei Burcă spune că „tricolorii” își doresc o nouă calificare la EURO.

Fundaşul Andrei Burcă a declarat, luni, înaintea primelor meciuri din nou sezon al Ligii Naţiunilor la fotbal, că „tricolorii” trebuie să abordeze noua campanie cu determinare şi ambiţie, precizând că rezultatele din această competiţie pot deschide "încă o portiţă" pentru calificarea la EURO.

El consideră că determinarea şi ambiţia au fost esenţiale în parcursul care a dus România la EURO 2024 şi afirmă că rezultatele rămân cel mai important obiectiv al echipei naţionale.

„Trebuie să arătăm determinare şi ambiţie. Cred că asta ne-a făcut în trecut să reuşim să ne calificăm la EURO, să facem o grupă bună la turneul final şi să ieşim din ea. Cu siguranţă, suporterii, când vor vedea că dăm totul pe teren, o să fie mulţumiţi la sfârşitul meciului. În acelaşi timp, şi noi o să fim mulţumiţi, dar şi mai important este rezultatul. O să facem totul pentru a reuşi din nou să avem o campanie bună, începând cu aceste meciuri din Nations League, pentru a deschide încă o portiţă pentru calificarea la EURO. După această perioadă de şase meciuri o să ne aştepte calificările pentru EURO şi ne dorim foarte mult să fim din nou acolo”, a declarat Andrei Burcă într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al Federaţiei Române de Fotbal.

Fundaşul în vârstă de 33 de ani se gândeşte deja la posibilitatea de a participa la un nou turneu final şi spune că îşi doreşte să îmbrace din nou tricoul echipei naţionale la EURO.

„Bineînţeles că mă gândesc la EURO 2024 şi asta am în cap: următorul EURO. Ar fi ceva senzaţional să îmbrac tricoul echipei naţionale la un nou turneu final. Şi nu doar pentru noi, ci pentru întreaga ţară, pentru că s-a văzut ce emulaţie s-a creat acum doi ani. Sper să-i facem din nou mândri pe români. Ăsta este gândul meu, visul meu şi, cu siguranţă, aşa gândesc toţi băieţii”, a spus acesta.

Burcă, despre debutul în Liga Națiunilor și meciurile cu Suedia și Bosnia

Burcă vede drept o provocare programul din debutul Ligii Naţiunilor, cu patru meciuri într-o perioadă scurtă, şi consideră că jucătorii trebuie să fie pregătiţi atât fizic, cât şi mental: „Cred că este o provocare şi pentru Mister, şi pentru noi, şi pentru suporteri, pentru că vor fi multe meciuri într-o perioadă scurtă şi trebuie să fim foarte bine pregătiţi, atât mental, cât şi fizic. Trebuie să-i facem mândri pe români, să respectăm ceea ce spune Mister şi să obţinem rezultate pentru România, pentru că asta contează la echipa naţională: să avem rezultate”.

Primul adversar al României va fi Suedia, formaţie pe care Burcă o consideră periculoasă din punct de vedere ofensiv, iar despre cel de-al doilea meci, cu Bosnia-Herţegovina, de la Bucureşti, fundaşul naţionalei spune că trebuie privit cu luciditate şi să nu fie transformat într-o revanşă.

„Știm ce adversar o să întâlnim în Suedia şi, într-adevăr, trebuie să ne facem foarte bine treaba defensiv. Dar cred că şi ideea lui Mister este că defensiva pleacă de la numărul 9. Toată echipa este responsabilă de partea defensivă, cum şi toată echipa este responsabilă de partea ofensivă, cum cere dânsul, cu construcţia de la portar. O să avem un meci dificil acolo şi trebuie să fim pregătiţi la cel mai înalt nivel. Cred că ar trebui să fim puţin mai înţelepţi cu Bosnia şi să nu ne gândim neapărat la o revanşă. Păcat că nu o să fie suporterii pe stadion, pentru că ne-am fi dorit foarte mult să fie în spatele nostru. Era un meci în care, cu siguranţă, ne-ar fi împins de la spate. Noi trebuie să intrăm pe teren să luăm cele trei puncte. Asta este primordial în acest joc. Revanşă, ne-revanşă, noi trebuie să ne vedem de drumul nostru”, a afirmat Andrei Burcă.

Andrei Burcă, despre experiența acumulată la echipa națională

Experienţa acumulată la echipa naţională îl ajută pe Burcă să abordeze diferit meciurile pentru România: „Emoţiile pot spune că înaintea meciului sunt la fel, la intonarea imnului, dar după nu mai eşti la fel de zbuciumat. În primele partide eram aşa, să fiu peste tot pe teren, dar acum, cu această experienţă, devii mai calm şi ştii mai bine ce ai de făcut pe teren. Nu trebuie să le faci tu pe toate. Trebuie să ştii unde trebuie să mergi în fiecare moment. La început, sunt convins că majoritatea jucătorilor, când debutează la echipa naţională, vor să dea totul şi să se afirme, să arate că merită să îmbrace acest tricou. Dar, cu timpul, realizezi că cel mai important lucru este echipa naţională şi ca echipa naţională şi suporterii să fie mândri”.

Ajuns în China, la Yunnan Yukun, Burcă a vorbit şi despre adaptarea la viaţa departe de România şi despre lucrurile care l-au impresionat.

„E puţin dificil cu distanţa, pentru că este departe, dar sunt atâtea posibilităţi acum cu avioanele, cu escalele, încât poţi să faci totul frumos. Este chiar o experienţă interesantă şi putem învăţa foarte multe de la ei. Cel mai mult m-a impresionat infrastructura, tehnologia şi respectul pe care îl au şi bunătatea oamenilor. Chiar încearcă să te ajute în fiecare zi cu orice problemă ai. Chiar dacă eşti străin, ei încearcă să te ajute şi sunt foarte primitori, cum cred că sunt şi românii faţă de celelalte naţionalităţi care vin la noi în ţară", a mai spus Burcă.

Selecţionata României are programate patru partide în debutul noii ediţii a Ligii Naţiunilor: Suedia - România pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), România - Bosnia-Herţegovina pe 28 septembrie (Arena Naţională, fără spectatori), Polonia - România pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia) şi România - Suedia pe 5 octombrie (Arena Naţională), potrivit Agerpres.