EURO 2024: Adrian Rus, realist după victoria cu Ucraina: Trebuie să fim echilibrați. Am câștigat doar un meci

Adrian Rus, fundaș al echipei naționale de fotbal a României, a afirmat într-o conferință de presă, susținută marți, în Germania, că în ciuda rezultatului istoric obținut în meciul cu Ucraina, scor 3-0, atât el, cât și coechipierii săi trebuie să rămână echilibrați, dar și conștienți că au câștigat doar un meci și că mai sunt încă două în faza grupelor.

”Euforia a fost mare ieri (n.r. luni) după meci, dar de dimineață ne-am trezit și am realizat că trebuie să fim echilibrați. Trebuie să fim conștienți că am câștigat doar un meci, primul din grupă.

Așa că trebuie să fim echilibrați și să tratăm toate meciurile cu maximă seriozitate, la fel ca pe primul. Într-adevăr, este o victorie istorică, doar a doua a României la un Campionat European, însă trebuie să fim echilibrați și să avem curaj.

Îmi doresc ca această unitate, acest spirit de echipă să meargă mai departe, pentru că România merită. Iar când ai 40.000 de suporteri în spate e greu să te învingă cineva”, a spus Adrian Rus, în cadrul unei conferințe de presă susținută marți, în Germania.

Rus, încrezător: Nu ne e frică de nimeni

”Avem o încredere foarte mare acum, ne bucurăm că am câștigat primul meci. Ăsta a fost și scopul, să începem foarte bine. A fost un moment incredibil, am visat așa ceva, ne bucurăm pentru toți suporterii și sper ca în continuare să îi facem fericiți. Dacă îmi spunea cineva înainte că batem cu 3-0, credeam. Eu încredere am avut mereu. Nu ne e frică de nimeni și ne putem duela cu orice adversar”, a mai spus Adrian Rus.

În ceea ce privește al doilea meci al Grupei E, din care face parte România, rezultatul a fost o surpriză, dar cu un joc bun, precum și că speră ca ”tricolorii” să facă, la rândul lor, un meci bun în fața Belgiei, care a fost învinsă de Slovacia.

”Pot spune că a fost o surpriză să câștige Slovacia, dar fotbalul este imprevizibil. Slovacii au făcut un meci foarte bun, s-au apărat foarte bine.

Sper ca și noi să facem un joc bun (n.r. împotriva Belgiei), să ne apărăm foarte bine, să fim organizați și agresivi, pentru că, de ce nu, și noi putem să îi învingem. Când joci pentru națională nu poți să intri relaxat pe teren.

Ne va fi greu în continuare, dar și până acum a fost presiune. Am surprins lumea, dar eu sper ca și în continuare să producem rezultate și să ne atingem scopul”, a precizat fundașul echipei naționale.

Programul României în Grupa E

Naționala de fotbal a României a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, în Grupa E.



Tricolorii au reușit o victorie istorică, a doua a lor la Campionatul European, la 24 de ani de la precedenta (3-2 cu Anglia), deși porneau cu șansa a doua în acest meci.



România va juca următoarele meciuri cu Belgia pe 22 iunie (Koln, 22:00) și cu Slovacia pe 26 iunie (Frankfurt, ora 19:00).

Citește și: EURO 2024: Belgienii sunt încrezători că vor învinge în partida cu tricolorii

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News