Lotul României pentru meciul cu Suedia. Gheorghe Hagi a convocat 23 de tricolori

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi. Sursa foto: Agerpres

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunţat, joi, 24 septembrie, un lot de 23 de jucători pentru meciul din deplasare cu Suedia, primul din noua ediţie a Ligii Naţiunilor.

„Fiind vorba despre o acţiune atipică şi extrem de intensă, cu 4 meciuri programate în doar 10 zile, selecţionerul Gică Hagi a decis să nu deplaseze întregul lot în Suedia”, se arată în precizările FRF.

9 dintre cei 32 de tricolori convocaţi vor rămâne la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia, unde se vor pregăti în continuare sub îndrumarea staffului. Jucătorii rămaşi în cantonament sunt: Daniel Bîrligea, Raul Opruţ, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racoviţan şi Olimpiu Moruţan.

Hagi a convocat iniţial un lot de 33 de jucători, dar atacantul Denis Drăguş a declarat forfait după ce s-a accidentat.

Naţionala României va ajunge joi seara la Stockholm, iar vineri, de la ora 21:45 (ora României), va debuta în noua ediţie a Ligii Naţiunilor, contra Suediei.

Selecţionata României are programate patru partide în debutul noii ediţii a Ligii Naţiunilor: Suedia - România pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), România - Bosnia-Herţegovina pe 28 septembrie (Arena Naţională, fără spectatori), Polonia - România pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia), România - Suedia pe 5 octombrie (Arena Naţională), potrivit Agerpres.

Lotul de 23 de jucători care vor face deplasarea în Suedia

Portari: Ionuţ Radu (Celta Vigo/Spania, 9 jocuri/0 goluri marcate), Otto Hindrich (Legia Varşovia/Polonia, 2/0), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin/Polonia, debutant);

Fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano/Spania, 38/2), Andrei Coubiş (Lincoln City/Anglia, 3/0), Radu Drăguşin (Fiorentina/Italia, 30/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun/China, 46/1), Virgil Ghiţă (Hannover 96/Germania, 10/1), Matei Ilie (Kasimpaşa/Turcia, 2/0), Lisav Eissat (Bristol City, 4/0), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei Borza (Corum/Turcia, 2/0);

Mijlocaşi: Tudor Băluţă (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 8/0), Răzvan Marin (AEK Atena/Grecia, 75/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo/China, 87/15), Vlad Dragomir (FC Pafos/Cipru, 8/0);

Atacanţi: Dennis Man (PSV/Olanda, 45/11), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise/Belgia, 28/0), Ianis Hagi (Alanyaspor/Turcia, 54/8), Valentin Mihăilă (Rizespor/Turcia, 36/5), Florin Tănase (Omonia/Cipru, 28/5), Louis Munteanu (DC United/SUA, 6/3).