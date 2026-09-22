Petrolul Ploiești - FK Csikszereda, scor final în  Superligă

Foto: Facebook FC Petrolul Ploiesti

Petrolul Ploiești și-a consolidat poziția a patra în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 2-0 (0-0), luni seara, pe Stadionul ''Ilie Oană'', în ultimul meci din etapa a 10-a.

Ploieștenii au marcat ambele goluri în repriza secundă, prin Rodrigo Martins (46), după o gafă comisă de Lorand Paszka în marginea careului propriu, și prin Paul Papp (69), din centrarea costaricanului Alejandro Bran Flores, din lovitură liberă.

Lanterna roșie a reușit să marcheze în prima repriză, prin Gabriel Lima (20), dar golul a fost anulat de arbitrajul video, pentru un fault în atac comis la Sergiu Hanca.

Petrolul și FK Csikszereda s-au întâlnit în principala competiție internă doar în ediția precedentă, când au terminat de două ori la egalitate în sezonul regulat, iar în play-out, ploieștenii s-au impus acasă cu 2-0.

FC Petrolul Ploiești - FK Csikszereda 2-0 (0-0), Stadion Ilie Oană - Ploiești

Au marcat: Rodrigo Martins (46), Paul Papp (69).

Arbitru: Sorin Vădana (Cluj-Napoca); arbitri asistenți: Alexandru-Mihai Vodă (Alba Iulia), Cristi Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Claudiu Marcu (Constanța)

Arbitru video: Cristina Trandafir (București); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Oltenița)

Observatori: Augustus Constantin (București) - CCA, Paul Mincu (București) - LPF. (Agerpres)



