Liga Națiunilor: Rezultatele partidelor de joi seara

Selecționatele Olandei și Germaniei, ambele cu noi selecționeri, au terminat la egalitate, 1-1, joi seara, la Amsterdam, în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal.

Germania, condusă de Jurgen Klopp, a deschis scorul prin Felix Nmecha (32), dar echipa Oranje, antrenată de Xavi, a egalat in extremis, prin Cody Gakpo (90+2).

Portugalia a dispus de Țara Galilor cu 1-0, prin golul lui Joao Felix, dar oaspeții au avut o bară, prin Brennan Johnson.

Serbia a pierdut la Belgrad în fața Greciei, cu 1-2, după ce a deschis scorul rapid, prin Andrija Zivkovic (4). Christos Tzolis (74) a egalat pentru oaspeți, sârbii a avut o bară la 1-1, prin Sasa Lukic, iar Grecia a dat lovitura în minutele adiționale, prin Tasos Douvikas (90+5).

Norvegia a câștigat derby-ul scandinav cu Danemarca, scor 3-2, după ce a avut 2-0, prin golurile lui Oscar Bobb (14) și Erling Haaland (18). Danezii au revenit prin golurile semnate de Mikkel Damsgaard (25) și Rasmus Hojlund (60), dar Haaland (74) a realizat dubla și a adus victoria gazdelor.

Austria a câștigat in extremis în fața Israelului (3-1), prin două goluri marcate pe final de Mwene (90) și Kalajdzic (90+3), după ce oaspeții au jucat aproape o repriză în zece oameni.

Fundașul Nikita Stoinov (Dinamo București) a fost integralist la israelieni.

Kosovo a învins Irlanda cu 1-0, în alt meci.

Rezultatele de joi seara:

LIGA A

Grupa A2

Olanda - Germania 1-1

Au marcat: Cody Gakpo 90+2, respectiv Felix Nmecha 32.

Serbia - Grecia 1-2

Au marcat: Andrija Zivkovic 4, respectiv Christos Tzolis 74, Tasos Douvikas 90+5.

Grupa A4

Portugalia - Țara Galilor 1-0

A marcat: Joao Felix 22.

Norvegia - Danemarca 3-2

Au marcat: Oscar Bobb 14, Erling Haaland 18, 74, respectiv Mikkel Damsgaard 25, Rasmus Hojlund 60.

Cartonaș roșu: David Moeller Wolfe (Norvegia) 90+3.

LIGA B

Grupa B3

Austria - Israel 3-1

Au marcat: Romano Schmid 43 - penalty, Phillipp Mwene 90, Sasa Kalajdzic 90+3, respectiv Saied Abu Farchi 55.

Cartonaș roșu: Saied Abu Farchi (Israel) 56.

Kosovo - Irlanda 1-0

A marcat: Vedat Muriqi 83.

LIGA D

Grupa D1

Andorra - Malta 1-2

Au marcat: Guillaume Lopez 17, respectiv Irvin Cardona 36, Teddy Teuma 81.

Ilyas Chouaref (Malta) a ratat un penalty în min. 85.

Grupa D2

Liechtenstein - Lituania 0-2

Au marcat: Lukas Michelbrink 53, Artur Dolznikov 66.

Câștigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea șansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formații din Liga A.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menținere/promovare împotriva celor patru formații clasate pe locul secund în grupele Ligii C. Câștigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediție, iar învinsele vor juca în Liga C. (Agerpres)



