Miza României în Liga Națiunilor: Drumul spre EURO 2028 începe acum

Echipa națională a României. Sursa foto: Agerpres

România începe, vineri, 25 septembrie, parcursul în noua ediție a Ligii Națiunilor, într-o competiție care are o miză importantă pentru drumul său spre calificarea la EURO 2028.

România începe noua ediție a Ligii Națiunilor, vineri, cu un obiectiv foarte clar: să termine grupa cât mai sus. Poziția finală nu contează doar pentru clasamentul competiției, ci poate influența și nivelul adversarilor pe care România îi va întâlni în preliminariile EURO 2028.

Ce se întâmplă dacă România termină pe primele două locuri

Dacă România încheie grupa de Liga Națiunilor pe locul 1 sau 2, va fi în urna a doua la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028. Acest lucru înseamnă că va evita echipele din aceeași urnă și va avea, în principiu, o grupă construită cu adversari din celelalte urne.

Pe scurt: primele două locuri în Liga Națiunilor înseamnă o poziție mai bună la tragerea preliminariilor.

Ce se întâmplă dacă România termină pe locurile 3 sau 4

Dacă România termină grupa pe locul 3 sau 4, ajunge în urna a treia la tragerea pentru preliminariile EURO 2028. Asta poate însemna o grupă de calificare mai dificilă, pentru că România poate întâlni echipe mai puternice provenite din urnele superioare.

Diferența dintre locurile 1-2 și 3-4 este, deci, importantă: nu schimbă doar clasamentul din Liga Națiunilor, ci și poziția României la tragerea preliminariilor pentru EURO.

Cum funcționează preliminariile EURO 2028

EURO 2028 va fi găzduit de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor și va avea 24 de echipe la turneul final.

Pentru preliminarii sunt 54 de naționale, împărțite în 12 grupe:

șase grupe de câte cinci echipe

șase grupe de câte patru echipe

Meciurile din preliminarii se vor juca în perioada martie-noiembrie 2027. Cele 12 câștigătoare de grupă se califică direct la EURO. Direct se califică și cele mai bune opt echipe de pe locul 2.

Restul locurilor se stabilesc printr-un play-off. Aici poate interveni și Liga Națiunilor. Câștigătoarele grupelor din Liga Națiunilor A, B și C care nu s-au calificat deja prin preliminarii pot ajunge în play-off.

Așadar, Liga Națiunilor oferă României două avantaje posibile:

o poziție mai bună la tragerea preliminariilor, dacă termină pe primele două locuri

o posibilă plasă de siguranță prin play-off, în funcție de rezultatele din Liga Națiunilor și de situația din preliminarii

Ce înseamnă asta pentru meciurile României

România are șase meciuri în grupă:

25 septembrie: Suedia - România

28 septembrie: România - Bosnia și Herțegovina

2 octombrie: Polonia - România

5 octombrie: România - Suedia

14 noiembrie: România - Polonia

17 noiembrie: Bosnia și Herțegovina - România

Iar fiecare punct contează pentru clasamentul final.

În prima parte a competiției, miza este să nu pierzi teren față de adversarele directe. În partea finală, rezultatele pot deveni decisive pentru stabilirea locurilor 1-4.

Suedia - România, debut în noua ediție a Ligii Națiunilor

Primul meci este important pentru că România începe direct împotriva uneia dintre adversarele cu care se luptă pentru poziția din grupă.

O victorie în deplasare aduce trei puncte și pune România într-o poziție bună încă de la început, în timp ce un egal nu compromite parcursul, dar lasă deschisă lupta pentru primele două locuri.

O înfrângere înseamnă că România trebuie să recupereze punctele în meciurile următoare, inclusiv în partida retur cu Suedia.

Meciul are loc vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor.

Deși selecționerul s-a declarat încrezător înaintea meciului cu nordicii, fostul internațional și tricolor Ciprian Marica vede o problemă în lotul convocat de Gică Hagi.

De ce contează atât de mult urna

Pentru EURO 2028, România nu pornește de la zero după Liga Națiunilor. Locul ocupat în această competiție stabilește în ce categorie intră la tragerea preliminariilor.

Locurile 1-2 înseamnă urna a doua.

Locurile 3-4 înseamnă urna a treia.

Diferența este simplă: din urna a doua, România are șansa să evite anumite echipe puternice care vor fi tot în urna a doua. Din urna a treia, poate nimeri într-o grupă în care există deja mai multe echipe puternice provenite din urnele superioare.

România, parcurs bun la EURO 2024

România vine după un EURO 2024 în care a câștigat grupa E. Tricolorii au început turneul cu 3-0 împotriva Ucrainei, au pierdut 0-2 cu Belgia și au remizat 1-1 cu Slovacia. Toate cele patru echipe din grupă au terminat cu câte patru puncte, iar România a fost prima datorită criteriilor de departajare.

Rezultatul este considerat unul bun întrucât a fost prima calificare a României în faza eliminatorie a unui EURO după 24 de ani. În optimi, România a întâlnit Olanda și a pierdut cu 0-3, astfel că turneul s-a încheiat în această fază pentru jucătorii conduși, atunci, de Edward Iordănescu.

Prin urmare, Liga Națiunilor din 2026-2027 este primul pas important spre următorul Campionat European.