Nicolae Stanciu, căpitanul României, ar fi ales între FCSB și Universitatea Cluj. Stanciu se întoarce în țară

FOTO: Agerpres / Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu, căpitanul României, se va întoarce la 33 de ani să joace în țară.

Disputat de Universitatea Cluj și FCSB, echipă care l-a propulsat în fotbalul mare, Stanciu pare să fi ales și să dea prima oportunitate FCSB-ului. Cel puțin după spusele lui Gigi Becali.

În prezent Stanciu evoluează în China, unde are performanțe notabile.

Gigi Becali susține că Nicolae Stanciu i-a spus la telefon că prima echipă cu care va discuta în decembrie, când îi va expira contractul cu Dalian Yingbo, va fi FCSB.

”Cu Stanciu am vorbit, mi-a zis 'nea Gigi, în iarnă, când rămân (n.r. liber de contract), prima dată iau legătura cu tine'!”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție la Digi Sport.

Cei de la ”U” Cluj au și ei argumentele lor în tentativa de a-l convinge pe Nicolae Stanciu. Jucătorul este originar din Alba Iulia și ar fi mai aproape de casă cu o mutare la Cluj-Napoca.

”Pot să confirm că sunt unele discuții cu Nicolae Stanciu. Nu putem spune că a semnat, dar au mai avansat discuțiile față de ultima perioadă. Avem și noi argumentele noastre. Cu siguranță, nu sunt financiare, nici în raport cu unele cluburi din România”, afirmă Radu Constantea, oficial al Universității Cluj, potrivit sursei citate.

Stanciu a semnat în China în ianuarie în acest an după o aventură de 6 luni în Serie A în Italia, unde a jucat la Genoa, echipa deținută de Dan Șucu, proprietarul Rapid București.

Nicolae Stanciu nu s-a impus în Italia. Fotbalistul român fusese transferat de la FCSB în 2016 de către Anderlecht pentru 10 milioane de euro.