Meciul Suedia-România. Reacții din interiorul Echipei Naționale, după înfrângere: "Ar trebui să ne dea de gândit"

Echipa națională a României - Sursa foto: Agerpres

Gheorghe Hagi, antrenorul naţionalei de fotbal a României, căpitanul Ianis Hagi, dar și portarul Ionuţ Radu, alături de atacantul Dennis Man au făcut mai multe declarații, după înfrângerea României în fața Suediei.

Reacția lui Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi, antrenorul Naţionalei de Fotbal a României, a declarat că apreciază prestaţia tricolorilor în meciul pierdut cu Suedia, scor 1-2, la Solna, în Liga Naţiunilor, subliniind însă că echipa trebuie să aibă mai multă posesie şi să controleze mai mult mingea.

"A fost un meci frumos, ambele echipe au vrut să joace. Ei au avut mai mult control, au avut mingea mai mult timp, noi am alergat mai mult după minge, am încercat. Nu pot să nu văd lucrurile bune pe care le-au făcut băieţii, au dat tot ce au putut. În prima repriză am avut ocazii foarte clare. Per total, este o înfrângere, nu ne convine, dar asta este, pentru că şi ei au jucat bine", a declarat Gheorghe Hagi la Antena 1, potrivit Agerpres.

"Suedezii au avut controlul jocului, au dus foarte mult mingea în ultima treime, au avut ocazii, dar şi noi am avut momente bune. O să analizăm, o să vedem momentele care au fost bune şi mergem înainte", a mai spus acesta.

"Mergem înainte. Le-am transmis să ţină capul sus"

"Am fost înfrânţi o dată, o să analizăm, dar mergem înainte. Le-am transmis să ţină capul sus. Trebuie probabil să avem şi noi mai multă posesie, mai mult curaj, să ţinem mai mult mingea, nu doar să jucăm vertical. Atunci cred că ieşeau lucrurile mult mai bine. Ianis (Hagi) a fost ca toţi ceilalţi, s-a zbătut ca toţi ceilalţi, dar noi trebuie să avem mai mult control ca echipă, pentru a controla mingea cât mai mult", a spus el.

Gheorghe Hagi a vorbit şi despre următorul meci al României, în care tricolorii nu vor beneficia de susţinerea publicului, din cauza suspendării terenului.

"Ne pare rău că nu vom avea suporterii alături de noi în următorul meci. Aţi văzut cât de mult contează, dar suntem acasă şi vom încerca să câştigăm", a încheiat Hagi.

Reacția lui Ianis Hagi

Ianis Hagi a declarat, vineri seara, că tricolorii puteau obţine un rezultat mai bun la Solna şi a precizat că echipa trebuie să aibă mai multă încredere şi curaj în ceea ce pregăteşte la antrenamente.

"Cred că primul sentiment al echipei este că puteam mai mult, însă trebuie să avem mai multă încredere în noi, în ceea ce facem, în ceea ce am pregătit. Eu cred că meciurile următoare vor fi mai bune. Am avut şi noi ocaziile noastre. E adevărat că al doilea gol l-am luat dintr-o fază fixă, dintr-o lipsă de comunicare. Simţeam că puteam mai mult în această seară. Din ceea ce am lucrat săptămâna aceasta, cred că puteam să obţinem un rezultat mult mai bun", a declarat Ianis Hagi, la Antena 1.

"Trebuie să avem mai mult curaj"

"Până la revanşa cu Suedia mai avem două meciuri de jucat, două meciuri de câştigat, de arătat mult mai bine. Trebuie să avem încredere mai mare în ceea ce facem, în ceea ce ne dorim, trebuie să avem mai mult curaj în ceea ce îşi doreşte Mister de la noi", a spus Ianis Hagi.

"Important este să aplicăm ceea ce ni se cere. Este un proces, asta este munca cea mai grea, să reuşim să jucăm un meci întreg, din minutul 1 până în minutul 90, ceea ce îşi doresc ei. Am avut şi faze bune în acest meci, dar nu am fost constanţi pe durata partidei. Asta este cel mai important, să reuşim să aplicăm pe teren ceea ce îşi doreşte stafful tehnic", a încheiat Ianis Hagi.

Reacția lui Ionuţ Radu

Portarul Ionuţ Radu a declarat, vineri seara, că tricolorii au demonstrat că sunt o echipă competitivă, în faţa unui adversar cu jucători valoroşi şi cu mare experienţă.

"Da, normal, cred că se putea face mai mult. Am jucat împotriva unei echipe cu mare experienţă, cu jucători foarte valoroşi, dar am arătat că suntem foarte competitivi şi cred că echipa a făcut un meci foarte bun", a declarat Ionuţ Radu, la Antena 1.

Întrebat dacă ar fi putut face mai mult la golurile primite, goalkeeperul naţionalei a răspuns: "Nu ştiu dacă puteam face mai mult la golurile primite. Nu cred, dar acesta a fost un meci bun din partea tuturor".

Reacția lui Dennis Man

Atacantul Dennis Man a declarat că meciul pierdut la Solna ar trebui să le dea de gândit tricolorilor, care trebuie să analizeze prestaţia şi să fie pregătiţi pentru următoarea partidă, cu Bosnia-Herţegovina.

"A fost o partidă grea, aşa cred că s-a văzut şi în afara terenului. Am încercat să ne facem jocul, să creăm probleme, dar, din păcate, în această seară am reuşit destul de puţin. Cu siguranţă se poate mai mult la fiecare meci. Mă bucur că am marcat, dar dezamăgirea este mare pentru că nu am reuşit să facem ceea ce ne-am propus înaintea meciului", a declarat Dennis Man, la Antena 1.

"Acest meci ar trebui să ne dea de gândit"

"Acest meci ar trebui să ne dea de gândit şi să analizăm foarte bine. Avem şansa să jucăm din nou cu ei, dar până atunci, în două zile, ne aşteaptă un nou meci şi trebuie să fim pregătiţi", a adăugat internaţionalul român.

Man a regretat faptul că România va juca următoarea partidă cu Bosnia-Herţegovina fără spectatori şi le-a mulţumit suporterilor care au fost alături de echipă la Solna: "Păcat că jucăm cu stadionul gol cu Bosnia, dar avem nevoie de puncte şi trebuie să dăm maximum. Le mulţumim suporterilor că au fost alături de noi şi în această seară. Ne doream să le oferim o victorie în această seară, dar, din păcate, nu am reuşit. Ei sunt mereu aici şi le mulţumim pe această cale" .

Încă trei partide pentru România în Liga Naţiunilor

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, pe Strawberry Arena din Solna, la debutul său în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor. Vedetele Alexander Isak (20) şi Viktor Gyokeres (43) au marcat golurile scandinavilor, în timp ce pentru România a înscris Dennis Man (29).

Selecţionata României va mai juca trei partide în Liga Naţiunilor în această fereastră internaţională, cu Bosnia-Herţegovina pe 28 septembrie (Arena Naţională, fără spectatori), cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia) şi din nou cu Suedia pe 5 octombrie (Arena Naţională).