Suedia nu mai poate conta pe Alexander Isak, atacantul care a înscris în victoria cu România

Suedezul Alexander Isak (tricou galben), în acțiune în timpul meciului din Liga Națiunilor UEFA dintre Suedia și România, septembrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Suedia nu va putea conta pe Alexander Isak în următoarele trei meciuri din Liga Națiunilor, inclusiv în partida cu România de la București, din 5 octombrie.

Atacantul suedez Alexander Isak va rata cele trei meciuri rămase din faza grupelor Ligii Naţiunilor, inclusiv returul cu România din 5 octombrie de la Bucureşti, din cauza unei accidentări minore. Jucătorul va reveni la echipa de club, Liverpool, a anunţat duminică Federaţia Suedeză de Fotbal, conform Reuters, transmite Agerpres.

Isak a înscris împotriva României, în primul meci din Liga Națiunilor

Atacantul de 27 de ani a deschis scorul în victoria Suediei cu 2-1 împotriva României şi a jucat toate minutele în meciul disputat vineri la Solna. Nici Suedia, nici Liverpool nu au oferit detalii despre accidentare.

Un comunicat publicat pe site-ul clubului Liverpool precizează: „Alexander Isak revine la Liverpool de la acţiunea echipei naţionale din cauza unei accidentări uşoare. Atacantul nu va participa la următoarele trei meciuri ale Suediei din actuala fereastră internaţională şi urmează să fie evaluat de staff-ul medical al clubului la Centrul de Antrenament AXA”.

Isak, care s-a alăturat echipei Liverpool de la Newcastle United anul trecut pentru o sumă de 125 de milioane de lire sterline, este al doilea cel mai bun marcator din Premier League în acest sezon, cu patru goluri în cinci meciuri, cu unul în spatele atacantului lui City, Erling Haaland.

Fundaşul central suedez Hjalmar Ekdal, care joacă pentru echipa engleză Burnley din Championship, a părăsit şi el cantonamentul cu o accidentare minoră.

„Nu au fost convocaţi înlocuitori în acest moment”, a anunţat Suedia într-un comunicat.

România, meci cu Bosnia la București, fără spectatori

Luni, scandinavii vor găzdui Polonia, înainte de a înfrunta Bosnia-Herţegovina şi România, în timp ce Liverpool va juca următorul meci împotriva lui Manchester City pe Anfield, pe 11 octombrie.

Partida România-Bosnia și Herțegovina este programată luni, 28 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, cu porţile închise în urma unei suspendări primite din partea UEFA.

Anul trecut, România și Bosnia și Herțegovina s-au întâlnit de două ori în preliminariile Cupei Mondiale. În primul meci, disputat pe 21 martie, la București, Bosnia s-a impus cu 1-0, iar în returul de la Zenica, din 15 noiembrie, a câștigat din nou, cu 3-1, după ce România a condus la pauză prin golul lui Daniel Bîrligea.

Selecționerul Gică Hagi a prefațat, duminică, noul duel cu Bosnia și Herțegovina, spunând că va pregăti mai multe schimbări.

Selecţionata României va mai juca apoi alte două partide în Liga Naţiunilor în această fereastră internaţională, cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia) şi din nou cu Suedia pe 5 octombrie (Arena Naţională).