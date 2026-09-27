Meciul Bosnia - România din Liga Naţiunilor. Gheorghe Hagi: Vom face multe schimbări

Gheorghe Hagi / FOTO: Agerpres

Gheorghe Hagi, selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, spune, înaintea meciului cu Bosnia-Herţegovina din Liga Naţiunilor, că nu doreşte să vorbească despre locul ocupat de reprezentativa României în ierarhia mondială, precizând că obiectivul său este să construiască o formaţie competitivă, care să câştige meciuri şi să se califice la turneele finale. De asemenea, anunță schimbări.

"Știu pe ce loc am preluat echipa"

"Nu suntem în momentul de faţă şi nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem. Nu vreau să-l pomenesc. Nici nu l-am pomenit, doar v-am zis aşa că ştiu pe ce loc am preluat echipa, ştiu care e locul, aşa că eu cred că avem multă muncă de făcut ca să devenim o echipă competitivă. Acesta este scopul meu, nu există altul, este obligaţia mea să o fac vizavi de România. Lucrez pentru România şi încerc să fac o echipă competitivă, care să aibă nivel. Nivel înseamnă să câştigăm meciurile, să jucăm la campionate europene sau mondiale. Prima oară este Campionatul European şi aici mergem.

Pentru asta trebuie, bineînţeles, să fii totdeauna convins de ceea ce faci, să crezi în ceea ce faci şi, bineînţeles, să ai curaj. Înseamnă mentalitate. Şi al doilea lucru, cred eu, încredere. Totul e numai şi numai de încredere. Muncim pentru România, suntem cu voi împreună şi cu suporterii şi cu toţi. Toţi trebuie să avem încredere unul în altul", a afirmat Hagi, potrivi Agerpres.

"Obiectivul meu principal este să creez o echipă competitivă"

Tehnicianul a precizat că unul dintre obiectivele sale este formarea unei "mentalităţi de campion", proces pe care îl consideră unul de durată: "România trebuie să construiască o mentalitate de campion. E lucrul cel mai greu, pe care mi-l asum şi trebuie să încerc să-l fac. Ca să fii un campion trebuie să ai convingere, să crezi în ceea ce faci şi să ai mult curaj. Să fii împreună ca echipă, să lucrezi foarte bine ca echipă, să joci împreună, să împarţi totul împreună, pentru că echipa câştigă meciurile, iar dacă ai jucători buni, ei fac diferenţa în diferite momente.

Obiectivul meu principal este să creez o echipă competitivă, care să obţină cât mai multe victorii, să aibă succes şi să aducă publicul, oamenii, suporterii şi media , lângă echipă. Acesta este obiectivul meu. În rest, eu nu o să stau să discut. Vorbiţi, spuneţi ce vreţi, dar eu trebuie să rămân cu obiectivul meu".

"Jucăm acasă şi trebuie să câştigăm"

Referitor la meciul cu Bosnia-Herţegovina, Hagi a subliniat că România trebuie să joace pentru victorie, mai ales că partida se dispută pe teren propriu.

"Jucăm acasă şi trebuie să câştigăm. Nu ştiu cum se va desfăşura meciul, dar acum doi ani România a fost echipa mai bună. A controlat meciul, a fost în partea opusă a terenului României. Spiritul nostru acolo trebuie să fie. Trebuie să gândim cu toţii că trebuie să ne luptăm pentru cele trei puncte, să jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă", a afirmat selecţionerul.

"Vom face multe schimbări"

El a precizat că îşi asumă schimbările importante pe care le va face în echipă de la un meci la altul şi că are încredere în toţi jucătorii convocaţi.

"Am folosit o formaţie în Suedia, vom face multe schimbări pentru al doilea meci, pentru că aşa cred eu că e nevoie de acest lucru, chiar foarte multe, pentru că am încredere în jucători. Cei care o să intre trebuie să câştige meciul. Trebuie să-l câştigăm şi trebuie să facem în aşa fel încât să câştigăm meciul", a spus Hagi.

Întrebat despre obiectivul de puncte în grupă, după ce România a pierdut în Suedia şi nu mai poate ajunge la totalul de 12 puncte, Hagi afirmat că îşi doreşte ca echipa să lupte pentru primul loc: "Nu ştiu. Încercăm să luăm locul îmtâi. Să ne ducem să câştigăm, să facem cât mai multe meciuri, să încercăm fiecare meci să-l luăm în parte. Tot pe acelaşi obiectiv, de la început vi l-am zis, îmi place, muncesc, mă duc în direcţia asta. Nu promit. Nu înseamnă că, dacă zic un lucru, se va împlini. Vom vedea dacă se împlineşte sau nu".

Al doilea său meci din Liga Naţiunilor

Echipa naţională de fotbal a României va disputa, luni, de la ora 21:45, al doilea său meci din Liga Naţiunilor, cu Bosnia-Herţegovina, pe Arena Naţională, cu porţile închise în urma unei suspendări primite din partea UEFA. În prima partidă, România a pierdut cu 1-2 meciul cu Suedia, vineri, la Solna.

Selecţionata României va mai juca apoi alte două partide în Liga Naţiunilor în această fereastră internaţională, cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia) şi din nou cu Suedia pe 5 octombrie (Arena Naţională).

Reamintim că naţionala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, pe Strawberry Arena din Solna, la debutul său în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor. Vedetele Alexander Isak (20) şi Viktor Gyokeres (43) au marcat golurile scandinavilor, în timp ce pentru România a înscris Dennis Man (29).