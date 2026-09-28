Liga Națiunilor: Germania, învinsă acasă de Grecia. Rezultatele partidelor de duminică seara

Selecționata Germaniei a fost învinsă de Grecia cu scorul de 1-0, duminică seara, la Augsburg, într-un meci din eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal.

A fost prima victorie pentru Grecia contra Germaniei în 11 întâlniri.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Dimitris Kourbelis (74), cu un șut deviat de Joshua Kimmich.

Jurgen Klopp nu are nicio victorie după primele sale două partide ca selecționer al Germaniei.

În celălalt meci al grupei, Olanda a învins Serbia cu 2-1, în deplasare, prin dubla lui Meerdink.



Portugalia a câștigat cu 2-1 în Norvegia, prin golurile marcate de Joao Felix (17) și Goncalo Ramos (54), în timp ce Erling Haaland (51) a semnat golul scandinavilor.

În alt meci, Danemarca a trecut de Țara Galilor cu 2-0.

Într-un cadru tensionat, la Debrecen, Irlanda a învins Israelul la scor de forfait, 3-0. Fundașul Nikita Stoinov (Dinamo București) a jucat tot meciul la israelieni.

Austria a dispus de Kosovo cu 3-1, la oaspeți fundașul Leard Sadriu (FC Argeș) rămânând pe banca de rezerve.

Lituania și Azerbaidjanul au încheiat nedecis, 1-1, la oaspeți intrând în min. 90+2 Calal Huseinov, de la Petrolul Ploiești.

Rezultatele de duminică:

LIGA A

Grupa A2

Serbia - Olanda 1-2

Au marcat: Luka Jovic 46, respectiv Mexx Meerdink 30 - penalty, 69.

Germania - Grecia 0-1

A marcat: Dimitris Kourbelis 74.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Grecia 2 2 0 0 3-1 6

2 Olanda 2 1 1 0 3-2 4

3 Germania 2 0 1 1 1-2 1

4 Serbia 2 0 0 2 2-4 0

Grupa A4

Danemarca - Țara Galilor 2-0

Au marcat: Ben Davies (autogol) 53, Gustav Isaksen 66.

Norvegia - Portugalia 1-2

Au marcat: Erling Haaland 51, respectiv Joao Felix 17, Goncalo Ramos 54.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Portugalia 2 2 0 0 3-1 6

2 Danemarca 2 1 0 1 4-3 3

3 Norvegia 2 1 0 1 4-4 3

4 Țara Galilor 2 0 0 2 0-3 0

LIGA B

Grupa B3

Austria - Kosovo 3-1

Au marcat: David Affengruber 23, Junior Adamu 45+2, Carney Chukwuemeka 61, respectiv Edon Zhegrova 83 - penalty.

Israel - Irlanda 0-3

Au marcat: Troy Parrott 13, Adam Idah 16, Jack Moylan 25.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Austria 2 2 0 0 6-2 6

2 Irlanda 2 1 0 1 3-2 3

3 Kosovo 2 1 0 1 2-3 3

4 Israel 2 0 0 2 1-6 0

LIGA D

Grupa D1

Gibraltar - Andorra 0-0

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Malta 1 1 0 0 2-1 3

2 Gibraltar 1 0 1 0 0-0 1

3 Andorra 2 0 1 1 1-2 1

Grupa D2

Lituania - Azerbaidjan 1-1

Au marcat: Armandas Kucys 9 - penalty, respectiv Mahir Emreli 14.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Lituania 2 1 1 0 3-1 4

2 Azerbaidjan 1 0 1 0 1-1 1

3 Liechtenstein 1 0 0 1 0-2 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: Câștigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea șansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formații din Liga A.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menținere/promovare împotriva celor patru formații clasate pe locul secund în grupele Ligii C. Câștigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediție, iar învinsele vor juca în Liga C. (Agerpres)



