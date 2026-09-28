România - Bosnia și Herțegovina, în Liga Națiunilor, pe Arena Națională: Echipele de start

Echipa națională a României - Sursa foto: Agerpres

România întâlnește Bosnia și Herţegovina, luni seară, pe Arena Naţională, fără spectatori, într-un meci din Grupa B4 a Ligii Naţiunilor.

Echipa națională a României primește vizita formației Bosniei-Herțegovina, luni seară, pe Arena Națională din Capitală.

Selecționerul Gheorghe Hagi a prefațat, duminică, partida din această seară.

Echipe de start România - Bosnia și Herțegovina

România: 1. Ionuţ Radu - 4. Andrei Coubiş, 3. Matei Ilie, 15. Andrei Burcă, 23. Lisav Eissat - 20. Darius Olaru, 22. Vlad Dragomir, 17. Vladimir Screciu, 10. Nicolae Stanciu (căpitan) - 11. Daniel Bîrligea, 13. Valentin Mihăilă. Selecţioner: Gheorghe Hagi.

Rezerve: 12. Otto Hindrich, 16. Valentin Cojocaru - 2. Tony Strata, 5. Virgil Ghiţă, 14. Andrei Borza, 6. Tudor Băluţă, 8. Alexandru Cicâldău, 18. Cătălin Cîrjan, 19. David Matei, 21. Olimpiu Moruţan, 7. Florin Tănase, 9. Louis Munteanu.

Bosnia-Herţegovina: 22. Martin Zlomislic - 15. Amar Memic, 18. Nikola Katic, 4. Tarik Muharemovic, 5. Sead Kolasinac (căpitan) - 8. Armin Gigovic, 16. Ermin Mahmic, 13. Ivan Basic - 20. Esmir Bajraktarevic, 23. Haris Tabakovic, 19. Kerim Alajbegovic. Selecţioner: Sergej Barbarez.

Rezerve: 1. Mladen Jurkas, 12. Salko Hamzic - 2. Nihad Mujakic, 7. Zinedin Smajlovic, 21. Stjepan Radeljic, 3. Arjan Malic, 6. Benjamin Tahirovic, 9. Luka Djuric, 14. Ivan Sunjic, 10. Ermedin Demirovic, 11. Jovo Lukic, 17. Ajdin Hasic.

Arbitru: Luis Godinho; arbitri asistenţi: Pedro Martins, Pedro Almeida; al patrulea oficial: Fabio Verissimo (toţi din Portugalia)

Arbitru video: Fabio Oliveira Melo; arbitru asistent video: Helder Malheiro (ambii din Portugalia)

Observator UEFA pentru arbitri: Alon Yefet (Israel); Delegat UEFA: Aristeidis Stavropoulos (Grecia)

Meciul de astăzi are loc cu porţile închise în urma unei suspendări primite din partea UEFA, după incidentele de la partida cu Kosovo, din noiembrie 2024. Sancțiunea prevede disputarea unui meci fără spectatori, iar aceasta se aplică acum partidei cu Bosnia și Herțegovina.

Anul trecut, România și Bosnia și Herțegovina s-au întâlnit de două ori în preliminariile Cupei Mondiale. În primul meci, disputat pe 21 martie, la București, Bosnia s-a impus cu 1-0, iar în returul de la Zenica, din 15 noiembrie, a câștigat din nou, cu 3-1, după ce România a condus la pauză prin golul lui Daniel Bîrligea.

Lotul convocat de Gheorghe Hagi pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina

Lotul de 23 de jucători convocați de Gheorghe Hagi pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina. Sursa foto: Echipa națională a României, Facebook

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