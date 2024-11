Liga Naţiunilor: România - Kosovo / Live score - Rezultat final

Râmâneți pe DC News pentru a afla principalele evenimente ale partidei!

--------

Echipele de start pentru meciul dintre naţionala de fotbal a României şi Kosovo, care are loc vineri seara (21:45), pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa C2 din Liga Naţiunilor:

România: 1. Florin Niţă - 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 15. Andrei Burcă, 11. Nicuşor Bancu - 18. Răzvan Marin, 6. Marius Marin, 10. Nicolae Stanciu (căpitan) - 20. Dennis Man, 19. Denis Drăguş, 13. Valentin Mihăilă. Selecţioner: Mircea Lucescu.

Rezerve: 12. Răzvan Sava, 16. Ştefan Târnovanu - 4. Adrian Rus, 5. Alexandru Paşcanu, 7. Denis Alibec, 8. Adrian Şut, 9. Daniel Bîrligea, 14. Ianis Hagi, 17. David Miculescu, 21. Darius Olaru, 22. Alexandru Mitriţă, 23. Deian Sorescu.

Kosovo: 1. Arijanet Muric - 2. Florent Hadergjonaj, 13. Amir Rrahmani (căpitan), 5. Lumbardh Dellova, 15. Mergim Vojvoda - 6. Elvis Rexhbecaj, 14. Valon Berisha - 10. Edon Zhegrova, 8. Florent Muslija, 22. Muharrem Jashari - 18. Vedat Muriqi. Selecţioner: Franco Foda. Rezerve: 12. Visar Bekaj, 16. Amir Saipi - 3. Fidan Aliti, 4. Ilir Krasniqi, 7. Zymer Bytyqi, 9. Albion Rrahmani, 11. Fisnik Asllani, 17. Baton Zabergja, 19. Lindon Emerllahu, 20. Leard Sadriu, 21. Art Smakaj, 23. Andi Hoti.

Arbitru: Morten Krogh; arbitri asistenţi: Victor Skytte, Steffen Bramsen; al patrulea oficial: Lasse Laebel Graagaard (toţi din Danemarca) Arbitru video: Jakob Kehlet; arbitru asistent video: Sandi Putros (ambii din Danemarca) Observator UEFA pentru arbitri: Tomasz Mikulski (Polonia); Delegat UEFA: Milovan Djukanovic (Muntenegru), conform Agerpres.

Mircea Lucescu - Nu aş vrea ca lumea să creadă că va fi uşor cu Kosovo

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a afirmat joi, într-o conferinţă de presă, că şi-ar dori ca suporterii români să nu creadă că o victorie cu Kosovo, în Liga Naţiunilor, ar fi facilă, adversara demonstrând că poate învinge orice naţională puternică.



"Kosovo este o echipă care poate câştiga împotriva oricărei echipe mari, sunt jucători care evoluează la echipe puternice în vestul Europei. Nu mai există diferenţe. Nu mai e ca înainte, copiii pleacă devreme din ţările lor, se duc la academiile echipelor puternice din vestul Europei şi se întorc şi joacă pentru echipa naţională. Nu aş vrea ca lumea să creadă că este aşa uşor. Fiecare meci este extrem de important. Şansele sunt mari să terminăm grupa pe primul loc, din toate punctele de vedere, dar pe mine nu mă interesează doar rezultatul. Pe mine mă interesează ca nivelul de joc al acestei echipe să crească foarte mult. Fotbalul românesc a fost caracterizat în perioada de succese prin nişte calităţi, noi am fost printre cei mai buni pasatori. În România am neglijat acest aspect al jucătorilor, bazat pe tehnică şi pase, care este superior altora", a declarat selecţionerul.

A rememorat momentele dificile ale echipei naţionale când activa ca fotbalist





Mircea Lucescu a remomorat momentele dificile ale echipei naţionale din perioada în care activa ca jucător: "Noi am avut o grupă foarte grea la Mondialul din '70 şi nu aveam legături cu străinătatea, nu aveam condiţii de pregătire, nu aveam echipament. Ştiţi foarte bine că înainte de meciul cu Brazilia, m-am dus în piaţă şi am cumpărat echipament pe care l-a purtat şi Pele când am schimbat tricoul cu el, şi care acum este la muzeu. Deci eram în această situaţie. Ghete nu aveam, pe ghetele mele trăgeam o linie albă ca să fie Adidas. Abia când am venit eu în 1984 la echipa naţională. Ministerul avea relaţie cu Adidas, dar numai pentru celelalte sporturi, pentru fotbal nu avea nimic. Eram în condiţii foarte grele şi în disputa cu ceilalţi aveam o singură şansă, să folosim calităţile noastre. Eram jucători tehnici, proveniţi de pe maidane şi formam un grup foarte puternic".



Reputatul tehnician a adus în atenţie şi jocul slab al echipei naţionale la Campionatul European din Germania, în ciuda performanţei obţinute, precizând că "tricolorii" trebuie să treacă la un alt nivel pentru a se putea lupta de la egal al egal cu forţele Europei.



"Am obţinut calificarea asta la campionatul european, dar altfel, cu alte mijloace. Am fost totuşi ultima echipă la Campionatul European ca posesie, control al jocului, sau pe locul trei din coadă la fazele periculoase de joc la poarta noastră. L-am avut pe Niţă extraordinar. Am obţinut performanţe, dar am avut un grup de jucători extraordinar de motivaţi, cu sacrificiu. Noi trebuie să trecem uşor, uşor la un altă etapă, aceea de a controla jocul, dacă vrem să ne confruntăm cu marile echipe ale lumii şi ale Europei. Nu putem să rămânem la acelaşi nivel. De aceea este extrem de important să câştigăm acest meci, pentru că dă foarte multă încredere. Ca să poţi să controlezi jocul e nevoie de o încredere extraordinară a jucătorilor în ei înşişi", a completat Lucescu.

Ce a zis despre convocările la națională





În privinţa convocărilor la echipa naţională, Lucescu a afirmat că nu a avut niciodată probleme cu jucătorii care nu au fost folosiţi în meciurile oficiale.



"Eu nu pot să fac experienţe la echipa naţională, eu am nevoie de rezultate, şi pentru asta ai nevoie de un lot omogen. Iar ceilalţi trebuie să demonstreze meci de meci la echipele lor de club şi apoi ajungi la echipa naţională. E un câştig foarte mare pentru ei, şi aşteaptă momentul să-şi pună tricoul şi apoi să nu-l mai dea jos. Nu am avut niciodată probleme cu jucătorii convocaţi care nu joacă, eu nu am niciodată probleme de acest fel. Dacă aş avea, ar fi din cauza mea, nu din cauza lor. Asta ar însemna că eu nu ştiu să gestionez la vârsta mea raportul cu un copil", a adăugat Mircea Lucescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News