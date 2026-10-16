Conference League: Rezultatele, după partidele de joi seara. Programul Universității Craiova în Conference League

Universitatea Craiova - Getafe 1-1, joi seara pe stadionul din Craiova Foto: Agerpres

Universitatea Craiova scor 1-1, cu formaţia spaniolă Getafe, în timp ce Brighton și FC Copenhaga, două dintre viitoarele adversare ale Universității Craiova, au obținut victorii clare pe teren propriu, în prima etapă.

Brighton a învins campioana Lituaniei, Kauno Zalgiris, cu 4-0, prin golurile înscrise de Georginio Rutter (41, 53), Jack Hinshelwood (45+2) și Matt O'Riley (67).

FC Copenhaga a trecut la scor de forfait de Sporting Braga, 3-0, toate golurile fiind marcate în repriza secundă, de Mohamed Elyounoussi (49) și de Andreas Cornelius (79, 86).

Inter Club d'Escaldes, pe care Universitatea Craiova o va înfrunta pe 22 octombrie, în Andorra, a fost învinsă de campioana Suediei, AIF Mjaellby, cu 2-0, prin golurile înscrise de Jacob Bergstroem (54) și de Axel Noren (65).

Altă viitoare adversară a campioanei României, KF Egnatia, a remizat acasă cu FC Midtjylland, 1-1. Campioana Albaniei a marcat prima, prin Ildi Gruda (26), danezii egalând la scurt timp prin Guesung Cho (33).

Kairat Almatî, adversara Universității din penultima etapă a competiției, a terminat nedecis cu Riga FC, 1-1, în Letonia. Campioana Kazahstanului a deschis scorul prin spaniolul Marc Gual (5 - penalty), dar letonii au egalat prin Salah Oulad (12). Gambianul Mohamed Badamosi (fost la CFR Cluj) a ratat un penalty în min. 29 pentru Riga FC.

ȚSKA Sofia, la care mijlocașul român Cătălin Itu a jucat din min. 73, a pierdut acasă cu AS Monaco, scor 1-2.

Atalanta Bergamo a dispus de FC Pafos cu 3-1, într-o partidă în care internaționalul român Vlad Dragomir a fost integralist la ciprioți.

KuPS Kuopio, fosta adversară a Universității Craiova din Europa League, a pierdut acasă cu Trabzonspor, scor 2-4.

Hajduk Split a învins-o pe Ajax Amsterdam cu scorul de 2-1, iar FC Lugano a trecut de Steaua Roșie Belgrad cu 3-2.

Rezultatele din prima etapă a Conference League:

KAA Gent - Aarhus AGF 1-0

A marcat: Hyllarion Goore 87.

Hajduk Split - Ajax Amsterdam 2-1

Au marcat: Abdoulie Sanyang 37, Marin Soticek 55, respectiv Davy Klaassen 53.

KF Egnatia - FC Midtjylland 1-1

Au marcat: Ildi Gruda 26, respectiv Guesung Cho 33.

KuPS Kuopio - Trabzonspor 2-4

Au marcat: Petteri Pennanen 54, Gustav Engvall 90+6, respectiv Paul Onuachu 3, Mohamed Salah 44, Dju Franculino 47, 90+1.

Piotr Parzyszek (KuPS) a ratat un penalty în min. 59 (a apărat Andre Onana).

FC Lugano - Steaua Roșie Belgrad 3-2

Au marcat: Albian Ajeti 25, Dereck Moncada 84, Anto Grgic 90 - penalty, respectiv Timi Max Elsnik 32, Rade Krunic 67.

Universitatea Craiova - Getafe 1-1

Au marcat: Assad Al Hamlawi 59, respectiv Nemanja Gudelj 81.

AIF Mjaellby - Inter Club d'Escaldes 2-0

Au marcat: Jacob Bergstroem 54, Axel Noren 65.

Panathinaikos Atena - Borac Banja Luka 2-1

Au marcat: Cyriel Dessers 10 - penalty, Kings Kangwa 70, respectiv Milos Jojic 80.

Vicente Taborda (Panathinaikos) a ratat un penalty în min. 6 (a apărat Mladen Jurkas).

ȚSKA Sofia - AS Monaco 1-2

Au marcat: Joel Zwarts 76, respectiv Paris Brunner 3, Ansu Fati 44.

Riga FC - Kairat Almatî 1-1

Au marcat: Salah Oulad 12, respectiv Marc Gual 5 - penalty.

Mohamed Badamosi (Riga FC) a ratat un penalty în min. 29 (a apărat Temirlan Anarbekov).

Atalanta Bergamo - FC Pafos 3-1

Au marcat: Eljif Elmas 1, Giacomo Raspadori 18 - penalty, Gianluca Scamacca 44, respectiv Biel 88.

Brann Bergen - Lincoln Red Imps FC 2-1

Au marcat: Niklas Castro 64, 81, respectiv Kike Gomez 59.

Cartonașe roșii: Neraysho Kasanwirjo (Brann) 23, Tomas Cardozo (Lincoln) 61.

Brighton - FK Kauno Zalgiris 4-0

Au marcat: Georginio Rutter 41, 53, Jack Hinshelwood 45+2, Matt O'Riley 67.

FC Copenhaga - Sporting Braga 3-0

Au marcat: Mohamed Elyounoussi 49, Andreas Cornelius 79, 86.

FC Twente Enschede - FC Thun 1-0

A marcat: Ramiz Zerrouki 65.

Cartonaș roșu: Patrik Kristal (Thun) 60.

SC Freiburg - FK Jablonec 3-2

Au marcat: Vincenzo Grifo 15, Dusan Pavlovic (autogol) 53, Maximilian Eggestein 65, respectiv Matthias Ginter (autogol) 28, Garang Kuol 90+3.

Hearts - FC Nordsjaelland 1-1

Au marcat: Oisin McEntee 33, respectiv Nicklas Rojkjaer 86.

Sint-Truidense VV - FC Iberia 1999 Tbilisi 2-0

Au marcat: Robert-Jan Vanwesemael 12, Ilias Sebaoui 89.

Notă: Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi. (Agerpres)





Programul Universității Craiova în Conference League



22 octombrie, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova

5 noiembrie, ora 22:00: Universitatea Craiova - KF Egnatia

26 noiembrie, ora 19:45: Brighton - Universitatea Craiova

10 decembrie, ora 17:30: Kairat Almaty - Universitatea Craiova

17 decembrie, ora 22:00: Universitatea Craiova - FC Copenhaga