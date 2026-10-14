Liga Campionilor: Inter Milano, învinsă acasă de FC Bruges, FC Barcelona, victorie clară la Istanbul. Rezultatele și clasamentul

Inter Milanoa fost învinsă dramatic de FC Bruges, cu 4-3, chiar pe San Siro, marți seara, în etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal, în timp ce FC Barcelona a dispus de Galatasaray cu 4-1, la Istanbul.

Pe San Siro, Inter a făcut erori mari, în ambele careuri, iar acestea au fost sancționate de o echipă FC Bruges care a făcut o partidă remarcabilă. Germanul de origine italiană Nicolo Tresoldi a reușit un hat-trick spectaculos (30 - penalty, 63, 74), al doilea gol venind după o gafă a portarului Josep Martinez. Romeo Vermant (87) marcat și el pentru belgieni, după o greșeală a lui Djed Spence.

Lautaro Martinez a reușit o dublă pentru nerazzurri (44, 81), dar a avut și o ratare monumentală, singur cu fostul său coechipier Yan Sommer (56). Ange-Yoan Bonny (90+3) a marcat celălalt gol al campioanei Italiei.

Inter a avut o bară prin Hakan Calhanoglu (33) și o mare ocazie prin Zielinski (28), însă echipa blauw-zwart a avut două bare, prin Tresoldi (26) și Virgili (70).

Lautaro Martinez a marcat în opt sezoane consecutive în UEFA Champions League (2019/20-2026/27).

El este al treilea argentinian ca număr de goluri în Liga Campionilor (27), după Lionel Messi (129) și Sergio Aguero (41).

Inter nu are niciun punct după primele două etape.

FC Barcelona s-a impus cu 4-1 la Istanbul în fața lui Galatasaray, după o repriză secundă excelentă. Campioana Turciei a marcat prima, prin Aleksei Batrakov (28), a avut apoi un gol anulat pentru ofsaid, dar la pauză a fost egalitate, după golul lui Joao Cancelo (43). Fermin Lopez (50), Anthony Gordon (53) și Karim Adeyemi (66) au înscris pentru catalani în partea secundă și au confirmat forța ofensivă a echipei antrenate de Hansi Flick.

Arsenal, finalista din sezonul trecut, a câștigat la scor de forfait cu Lille, 3-0, da golurile s-au marcat în decurs de opt minute, după o oră de joc, fiind semnate de Jurrien Timber (64), Eberechi Eze (67) și Bukayo Saka (71).

Bayern a avut un meci greu pe sinteticul de la Stavanger, încheind la egalitate cu campioana Norvegiei, Viking, 3-3. Scandinavii au condus cu un surprinzător 2-0 la pauză, prin golurile reușite de Gianni Stensness (2), după un corner, și de Peter Christiansen (38), pe contraatac, dar Harry Kane i-a readus pe bavarezi în meci cu o dublă reușită în primul sfert de oră al reprizei secunde (54 - penalty, 60). Luis Diaz (71) a adus-o pe Bayern în avantaj, însă eliminarea lui Michael Olise (74) le-a oferit o șansă gazdelor, care au profitat și au smuls egalul, prin golul lui Herman Haugen (90).

Atletico Madrid a dispus de Manchester United cu 2-0, deschizând scorul rapid, după 50 de secunde, prin Pablo Barrios. Ademola Lookman (79) a parafat victoria madrilenilor, după ce United a rămas în zece oameni. Înainte de eliminarea lui Leny Yoro (74), diavolii roșii au avut o bară, prin Bruno Fernandes. Și Atleti a avut două bare (Alejandro Grimaldo și Julian Alvarez).

RB Leipzig a învins-o pe PSV Eindhoven cu 1-0, prin golul lui Brajan Gruda (75). Campioana Olandei, la care atacantul român Dennis Man a rămas pe banca de rezerve, a avut un penalty la 0-0 (min. 19), dar Ivan Perisic l-a ratat.

Villarreal a trecut de Napoli cu scorul de 3-1, după ce italienii au deschis scorul. Napoli a avut două bare în acest meci.

Rezultatele de marți:

RC Lens - Sporting Lisabona 0-2

Au marcat: Luis Javier Suarez 22, Issa Doumbia 74.

Sabah FK - Slavia Praga 2-0

Au marcat: Kaheem Parris 49, Joy-Lance Mickels 88.

Arsenal Londra - Lille OSC 3-0

Au marcat: Jurrien Timber 64, Eberechi Eze 67, Bukayo Saka 71.

Atletico Madrid - Manchester United 2-0

Au marcat: Pablo Barrios 1, Ademola Lookman 79.

Cartonaș roșu: Leny Yoro (United, 74).

Galatasaray Istanbul - FC Barcelona 1-4

Au marcat: Aleksei Batrakov 28, respectiv Joao Cancelo 43, Fermin Lopez 50, Anthony Gordon 53, Karim Adeyemi 66.

Inter Milano - FC Bruges 3-4

Au marcat: Lautaro Martinez 44, 81, Ange-Yoan Bonny 90+3, respectiv Nicolo Tresoldi 30 - penalty, 63, 74, Romeo Vermant 87.

RB Leipzig - PSV Eindhoven 1-0

A marcat: Brajan Gruda 75.

Ivan Perisic (PSV) a ratat un penalty în min. 19 (a apărat Maarten Vandevoordt).

Viking Stavanger - Bayern Munchen 3-3

Au marcat: Gianni Stensness 2, Peter Christiansen 38, Herman Haugen 90, respectiv Harry Kane 54 - penalty, 60, Luis Diaz 71.

Cartonaș roșu: Michael Olise (Bayern, 74).

Villarreal - SSC Napoli 3-1

Au marcat: Georges Mikautadze 23, Santiago Mourino 27, Tani Oluwaseyi 86, respectiv Amir Rrahmani 8.

Miercuri vor avea loc celelalte partide din etapa a doua: Feyenoord - Como, LASK - Liverpool (ambele de la ora 19:45), AS Roma - Real Madrid, Aston Villa - Fenerbahce, Bodo/Glimt - Borussia Dortmund, Manchester City - Paris Saint-Germain, Real Betis Sevilla - FC Porto, Șahtior Donețk - AEK Atena, Slovan Bratislava - VfB Stuttgart (toate de la ora 22:00).

Clasament

loc echipa J V E Î GM-GP P

1 FC Barcelona 2 2 0 0 9-2 6

2 Sporting Lisabona 2 2 0 0 5-1 6

3 Arsenal 2 2 0 0 4-0 6

4 Bayern Munchen 2 1 1 0 8-3 4

5 Paris Saint-Germain 1 1 0 0 6-1 3

6 Como 1 1 0 0 4-1 3

7 Manchester United 2 1 0 1 4-2 3

8 VfB Stuttgart 1 1 0 0 3-1 3

9 Manchester City 1 1 0 0 2-0 3

10 Villarreal CF 2 1 0 1 5-4 3

11 Aston Villa 1 1 0 0 3-2 3

11 Real Betis Sevilla 1 1 0 0 3-2 3

11 Borussia Dortmund 1 1 0 0 3-2 3

14 Atletico Madrid 2 1 0 1 3-2 3

15 Liverpool 1 1 0 0 2-1 3

15 Real Madrid 1 1 0 0 2-1 3

17 AEK Atena 1 1 0 0 1-0 3

18 FC Bruges 2 1 0 1 6-6 3

19 RC Lens 2 1 0 1 3-4 3

20 RB Leipzig 2 1 0 1 2-4 3

20 Sabah FK 2 1 0 1 2-4 3

22 AS Roma 1 0 1 0 1-1 1

22 Șahtior Donețk 1 0 1 0 1-1 1

22 Fenerbahce 1 0 1 0 1-1 1

25 PSV Eindhoven 2 0 1 1 1-2 1

26 Viking Stavanger 2 0 1 1 4-6 1

27 LASK 1 0 0 1 0-1 0

28 Inter Milano 2 0 0 2 4-6 0

29 FC Porto 1 0 0 1 0-2 0

30 Slavia Praga 2 0 0 2 2-5 0

31 SSC Napoli 2 0 0 2 1-4 0

32 Lille OSC 2 0 0 2 2-6 0

33 Feyenoord 1 0 0 1 1-5 0

34 Galatasaray 2 0 0 2 2-7 0

35 Slovan Bratislava 1 0 0 1 1-6 0

36 FK Bodo/Glimt 1 0 0 1 0-5 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi. (Agerpres)



