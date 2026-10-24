Vincent Kompany rămâne internat într-un spital din Munchen. Antrenorul lui Bayern Munchen s-a prăbușit pe teren

Foto: Pxhere. Imagine cu rol ilustrativ

Antrenorul echipei Bayern Munchen, belgianul Vincent Kompany, este într-o stare stabilă după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament şi a fost spitalizat într-o clinică din capitala bavareză, unde va mai rămâne internat câteva zile, urmând să lipsească mai multe săptămâni, a explicat directorul sportiv al campioanei Germaniei, Max Eberl, într-o conferinţă de presă care a avut loc sâmbătă, informează DPA şi AFP.

"Vestea bună este că se află într-o stare stabilă. Am discutat cu el aseară, precum şi cu soţia sa. Nu este un moment deloc plăcut pentru noi. S-a prăbuşit pe teren ieri şi acum este în spital, unde va rămâne încă câteva zile, timp în care totul se va lămuri, va fi examinat, verificat şi monitorizat", a spus Eberl.

"Mai întâi trebuie să aflăm ce s-a întâmplat, apoi cum, iar apoi vom analiza cu calm ce înseamnă asta pentru timpul său de recuperare. De aceea, deocamdată, nu vom stabili niciun interval de timp. Şi nu vom vorbi despre zile, ci despre săptămâni. Acest lucru trebuie să fie clar pentru noi toţi", a precizat oficialul clubului german.

'"Asta demonstrează încă o dată că fotbalul nu este cel mai important lucru în viaţă. Poate al doilea, poate al treilea ca importanţă. Cel mai important lucru este sănătatea", a adăugat directorul sportiv al lui Bayern.

Săptămâna trecută, Kompany a contractat un virus care l-a ţinut departe de echipa sa timp de câteva zile, înainte de a se întoarce pe bancă împotriva formaţiei Arsenal Londra în Liga Campionilor (2-2) miercuri seară. El a recunoscut că nu şi-a ascultat suficient corpul.

Vineri după-amiază, după şedinţa de pregătire efectuată de prima echipă înaintea deplasării la Freiburg, Kompany a rămas să urmărească antrenamentul echipei de rezerve, antrenată de fostul internaţional brazilian Dante.

Vincent Kompany, în vârstă de 40 de ani, s-a prăbuşit şi a fost dus cu ambulanţa la o clinică din Munchen, unde a fost internat pentru "examene suplimentare", a anunţat clubul din München într-un comunicat vineri seară.

Liderul Bayern Munchen va înfrunta duminică în deplasare formaţia SC Freiburg, ocupanta locului al treilea în clasament, aflată la un singur punct distanţă de bavarezi.

O absenţă de câteva săptămâni a lui Vincent Kompany înseamnă că Bayern va trebui să se descurce fără el pentru mai multe meciuri din campionat, precum şi pentru duelul cu Atletico Madrid din Liga Campionilor, programat pe 3 noiembrie.