FCSB a câștigat cu Oțelul Galați, primul meci după revenirea lui Reghecampf. Gigi Becali a fost prezent la meci, după o absență îndelungată 

FCSB, în meciul cu FC Botoșani din Superliga, august 2026. Sursa foto: Agerpres

FCSB a câștigat sâmbătă seara, pe Arena Națională, duelul cu Oțelul Galați, scor 1-0, în etapa a 11-a din Superligă. Alexandru Stoian a marcat unicul gol al partidei, la scurt timp după introducerea sa pe teren, iar Laurențiu Reghecampf a debutat cu o victorie la revenirea pe banca tehnică a roș-albaștrilor.

Prima repriză s-a încheiat fără goluri, deși ambele echipe au avut câteva ocazii importante. Pădurariu a trimis peste poartă în minutul 18, iar Cisotti a încercat să deschidă scorul cu o lovitură de cap în minutul 28, însă portarul gălățenilor, Dur-Bozoancă, a reținut mingea. În minutul 37, Andre Duarte a reluat peste transversală.

Oțelul a fost aproape de gol imediat după pauză. În minutul 50, Pedro Nuno a șutat periculos, dar Ștefan Târnovanu a intervenit și a deviat mingea în bară, evitând deschiderea scorului.

Partida s-a complicat pentru formația din Galați în minutul 54, când Habib Sylla a fost eliminat. Inițial, fundașul primise al doilea cartonaș galben pentru un fault dur, însă arbitrul George Roman a fost chemat la sistemul VAR și, după ce a revăzut faza, a decis să îi acorde cartonașul roșu direct.

Schimbarea inspirată a lui Reghecampf sau a lui Gigi Becali

FCSB a profitat de avantajul numeric și a înscris în minutul 65. Alexandru Stoian, introdus pe teren în minutul 57, a finalizat pasa lui Valentin Crețu și a adus golul care avea să decidă confruntarea.

Roș-albaștrii au mai avut posibilitatea de a-și majora avantajul, însă Korenica a trimis pe lângă poartă. Scorul a rămas 1-0 până la final, iar FCSB a obținut primul succes după cinci etape fără victorie în campionat.

Pentru Laurențiu Reghecampf, partida a reprezentat un debut victorios în noul mandat la conducerea tehnică a echipei bucureștene.

Situația în clasamentul Superligii

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 15 puncte și ocupă locul al șaptelea în clasament. Oțelul Galați rămâne cu 10 puncte, pe poziția a 14-a.

FCSB: Târnovanu, V. Crețu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu, Muhar, O. Arad (Joao Paulo, 56), Miculescu, Cisotti (Gnahore, 78), Korenica (Politic, 78), Garita (A. Stoian, 57). Antrenor: Laurențiu Reghecampf.

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă, H. Sylla, Christopoulos, P. Iacob, Miguel Silva, A. Ciobanu (Paulino, 80), Rafael Brito (Aftene, 90+1), Pedro Nuno (C. Neicu, 90+1), Bordun (Bălănica, 54), Ze Turbo (Zator, 54), Patrick. Antrenor: Rui Duarte.

Cartonașe galbene: O. Arad (14), V. Crețu (45), respectiv H. Sylla (3), Bordun (47), Christopoulos (59).

Cartonaș roșu: Habib Sylla (Oțelul Galați).

Arbitri: George Roman, Romică Bîrdeș și Raul Ghiciulescu. Arbitri VAR: Sorin Costreie și Marius Omuț.