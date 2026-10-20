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FCSB - FC Voluntari, scor final în Superligă

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
FCSB
Foto: Facebook FCSB

FCSB -  FC Voluntari, scor final în Superligă

FCSB a deschis scorul prin atacantul camerunez Arnold Garita (27), după centrarea lui Risto Radunovic. Ilfovenii au egalat după pauză, prin Remus Guțea (59), cu un șut la colț din marginea careului.

Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf s-a impus prin golul marcat de Alexandru Stoian (85), la centrarea lui Ricardo Pădurariu, profitând de intervenția nefericită a lui Alexandru Șuteu.

FCSB a mai avut ocazii mari de gol prin David Miculescu (7) și Aymen Boutoutaou (78), algerianul trimițând mingea în bară pe final (90+2). Și gazdele au avut o bară, la șutul lui Matko Babic (70).

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 21 ori, de trei ori s-au impus ilfovenii, de 11 ori au câștigat roș-albaștrii, iar alte șapte partide s-au terminat la egalitate.

FC Voluntari - FC FCSB 1-2 (0-1), Stadion Anghel Iordănescu - Voluntari
Au marcat: Remus Guțea (59), respectiv Arnold Garita (27), Alexandru Stoian (85).
Arbitru: Gabriel Mihuleac (Iași); arbitri asistenți: Adrian Vornicu (Iași), George Bogdan Duță (Bacău); al patrulea oficial: Viorel Flueran (Craiova)
Observatori: Octavian Șovre (Oradea) - CCA, Daniel Kassai (București) - LPF
Arbitru video: Cătălin Sorin Popa (Pitești); arbitru asistent video: Florin Andrei (Târgu Mureș). (Agerpres)

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