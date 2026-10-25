Laurențiu Reghecampf (FCSB), după victoria cu FC Rapid: Diferența a făcut-o echipa

Foto: Facebook FCSB

Antrenorul formației de fotbal FCSB, Laurențiu Reghecampf, a declarat, sâmbătă seara, după victoria cu 4-1 din derby-ul cu FC Rapid, că diferența în acest meci a fost făcută de echipă, de unitatea jucătorilor săi.

'Primele mele două meciuri nu au fost exact ceea ce ne doream noi. Acum, în prima repriză, chiar dacă am jucat mult mai bine decât cei de la Rapid, dar am ieșit de pe teren conduși cu 1-0. Am intrat însă în repriza a doua mult mai bine. Am avut și inițiativă mai multă și ne-am dorit mai mult decât ei să egalăm și, bineînțeles, să câștigăm meciul. De acum încrederea jucătorilor va crește de la meci la meci. Diferența azi a făcut-o echipa, grupul. Pentru mine asta este cel mai important și în fiecare zi muncesc și încerc să creez un grup puternic', a afirmat el la postul DigiSport.

'Eu cred că și în prima repriză am avut inițiativă și am avut câteva ocazii foarte bune. Cei de la Rapid au avut o șansă unde au marcat un gol incredibil, cred eu că va fi unul dintre golurile cele mai frumoase din acest campionat. Calitatea atacantului de la Rapid s-a văzut foarte clar în acel moment, centrarea dată din prima, șutul acela incredibil. Dar golul lor cred că n-a fost meritat, pentru că în prima repriză noi am fost mult mai buni', a explicat Reghecampf.

Întrebat dacă introducerea la pauză a lui Aymen Boutoutaou a fost inspirată, antrenorul a răspuns: 'V-am spus de foarte multe ori că îmi doresc foarte mult să am o bancă puternică, îmi doresc să am jucători care intră pe teren și schimbă ceva. Din păcate, David Miculescu astăzi nu a fost într-o zi bună. Am fost forțați să-l schimbăm. Pe Boutoutaou l-am văzut la antrenamente, este un jucător cu o calitate incredibilă. E foarte greu să găsești jucători de calibrul acesta. Este un jucător care ne va ajuta cu siguranță să ajungem acolo unde vrem. Fotbalul este un sport de echipă. Întotdeauna trebuie să creezi o atmosferă foarte bună, să creezi o echipă și jucătorii de valoare se văd în momentul respectiv'.

Laurențiu Reghecampf, mulțumit de faptul că jucătorii săi nu i-au lăsat pe adversari să joace

'Punctul de plecare a fost meciul cu Oțelul Galați. După aceea a fost meciul de la Voluntari și în seara asta a fost următorul pas. În fiecare săptămână, când vom juca, va fi următorul pas și v-am spus că până în decembrie îmi doresc foarte mult ca echipa să câștige. În afară de derby, în afară de rezultat, pe mine mă bucură foarte tare reacția jucătorilor și jocul pe care l-au avut astăzi. Mai sunt momente în care trebuie să jucăm mult mai bine, să pasăm mult mai bine, dar în general sunt bucuros că nu le-am dat posibilitatea celor de la Rapid să joace astăzi. Am fost agresivi, am fost primi la minge, am încercat să avem posesia. Deci lucrurile astea trebuie scoase în evidență', a precizat el.

FCSB a învins-o clar pe FC Rapid București, cu scorul de 4-1 (0-1), sâmbătă seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un meci derby din etapa a 13-a a Superligii de fotbal a României.

FCSB s-a impus după o repriză secundă de excepție în care a marcat de patru ori, prin Karlo Muhar (58), Aymen Boutoutaou (69, 81), Joao Paulo (79), după ce Rapid a condus la pauză prin golul lui Filip Stojilkovic (11). (Agerpres)



