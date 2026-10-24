Dilema orei de vară și a celei de iarnă: Care sunt țările europene care ne țin „blocați” și cum România ar putea tranșa problema printr-o decizie simplă

Foto: Pixabay

Duminică, 26 octombrie trecem la ora de iarnă iar acest lucru ne reamintește că în cadrul celei mai extinse consultări publice din istoria Uniunii Europene, cetățenii europeni s-au poziționat clar și au arătat că doresc renunțarea la schimbarea sezonieră a orei.

Deși dezbaterea privind economia de energie rămâne împărțită, unele studii arătând că nu se economisește nimic, în timp ce altele indică mici beneficii, un lucru este cert, anume că disconfortul provocat de această modificare anuală este real.

Până la urmă, ora este doar o convenție socială. Ce contează cu adevărat este programul nostru zilnic. Când plecăm și când ne întoarcem de la serviciu.

Este mult mai greu să schimbi mentalitățile și obiceiurile de lucru decât să schimbi acele ceasului. Când s-a introdus ora de vară, practic ai început să pleci la muncă la ora 7 în loc de 8, dar ai câștigat mai multă lumină naturală seara. Totul ține de modul în care ne organizăm timpul.

Adevăratele probleme și stări de disconfort apar odată cu trecerea la ora de iarnă. Soluția logică și firească ar fi să rămânem definitiv la ora de vară. Astfel, vara ne bucurăm de o oră în plus de lumină pentru plimbări și activități în aer liber, iar iarna nu am pierde nimic.

Și atunci de ce nu s-a luat o decizie la nivelul întregului bloc comunitar? Răspunsul ține de lipsa de armonizare europeană, cauzată în special de țările nordice. Din cauza poziției lor geografice, menținerea orei de vară ar însemna pentru ei că s-ar întuneca mult prea devreme în anumite perioade ale anului, motiv pentru care se opun.

În acest context, care ar fi soluția pentru România? Printr-o decizie națională, țara noastră ar putea adopta permanent ora de vară, ceea ce ne-ar plasa automat pe fusul orar al Europei Centrale. O astfel de schimbare se poate realiza simplu, prin Parlament sau printr-o Ordonanță de Guvern.

Am văzut de-a lungul timpului suficiente inițiative legislative ciudate sau inutile, cum ar fi propunerile de acordare a unei zile libere de ziua numelui, dar nimeni nu a promovat o inițiativă atât de simplă și cu impact direct asupra calității vieții.

Pe lângă beneficiul orelor suplimentare de lumină seara, decizia ar veni și cu un avantaj pentru pasionații de sport, meciurile din UEFA Champions League nu ar mai începe la ora 22:00, ci la o oră mult mai accesibilă, ora 20:00.