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DCNews Stiri Dilema orei de vară și a celei de iarnă: Care sunt țările europene care ne țin „blocați” și cum România ar putea tranșa problema printr-o decizie simplă

Dilema orei de vară și a celei de iarnă: Care sunt țările europene care ne țin „blocați” și cum România ar putea tranșa problema printr-o decizie simplă

Val Vâlcu Autor: Val Vâlcu
ora de iarna
Foto: Pixabay

Duminică, 26 octombrie trecem la ora de iarnă iar acest lucru ne reamintește că în cadrul celei mai extinse consultări publice din istoria Uniunii Europene, cetățenii europeni s-au poziționat clar și au arătat că doresc renunțarea la schimbarea sezonieră a orei.

Deși dezbaterea privind economia de energie rămâne împărțită, unele studii arătând că nu se economisește nimic, în timp ce altele indică mici beneficii, un lucru este cert, anume că disconfortul provocat de această modificare anuală este real.

Până la urmă, ora este doar o convenție socială. Ce contează cu adevărat este programul nostru zilnic. Când plecăm și când ne întoarcem de la serviciu.

Este mult mai greu să schimbi mentalitățile și obiceiurile de lucru decât să schimbi acele ceasului. Când s-a introdus ora de vară, practic ai început să pleci la muncă la ora 7 în loc de 8, dar ai câștigat mai multă lumină naturală seara. Totul ține de modul în care ne organizăm timpul.

Adevăratele probleme și stări de disconfort apar odată cu trecerea la ora de iarnă. Soluția logică și firească ar fi să rămânem definitiv la ora de vară. Astfel, vara ne bucurăm de o oră în plus de lumină pentru plimbări și activități în aer liber, iar iarna nu am pierde nimic.

Și atunci de ce nu s-a luat o decizie la nivelul întregului bloc comunitar? Răspunsul ține de lipsa de armonizare europeană, cauzată în special de țările nordice. Din cauza poziției lor geografice, menținerea orei de vară ar însemna pentru ei că s-ar întuneca mult prea devreme în anumite perioade ale anului, motiv pentru care se opun.

În acest context, care ar fi soluția pentru România? Printr-o decizie națională, țara noastră ar putea adopta permanent ora de vară, ceea ce ne-ar plasa automat pe fusul orar al Europei Centrale. O astfel de schimbare se poate realiza simplu, prin Parlament sau printr-o Ordonanță de Guvern.

Am văzut de-a lungul timpului suficiente inițiative legislative ciudate sau inutile, cum ar fi propunerile de acordare a unei zile libere de ziua numelui, dar nimeni nu a promovat o inițiativă atât de simplă și cu impact direct asupra calității vieții.

Pe lângă beneficiul orelor suplimentare de lumină seara, decizia ar veni și cu un avantaj pentru pasionații de sport, meciurile din UEFA Champions League nu ar mai începe la ora 22:00, ci la o oră mult mai accesibilă, ora 20:00.

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ora de iarna
romania
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Comentarii (11)

Gigi   •   25 Octombrie 2026   •   07:04

Vara este bine sa ne trezim mai devreme sa beneficiem de mai multa lumina,iarna nu mai este necesar,deci lasati ora asa cu este cu schimbare primavara si revenire toamna.Ora de iarna este pentru cei care stau in cluburi se culca tarziu se scoala tarziu si nu prea au nimic de facut.Pentru cei care muncesc este importanta ora in plus vara mai ales la tara(oricum ei nu stau cu gandul la schimbari care ii fac decat pe jurnalisti sa mai scrie un articol si ala gresit).

Stefan   •   24 Octombrie 2026   •   20:27

Ce tot aveti cu ora de iarna. Ne intoarcem la ora Romaniei . Ne ati tampit cu prostiile voastre . Voi asa zisi ziaristi nu va documentati inainte de a scrie un articol. Asta este ORA ROMANIEI, nu de iarna.

Moșu   •   24 Octombrie 2026   •   18:00

Tara noastră este așezată geografic în fusul 2 adică de la 15 grade E la 30 de grade E deci utc plus 2 adevarata oră oficială,adică ora de iarna !

Tavy   •   24 Octombrie 2026   •   14:37

„Soluția logică și firească ar fi să rămânem definitiv la ora de vară.” Asta este logic doar în capul celor lipsiți de orice oră, iarna este important ca activitatea să înceapă cu o oră mai târziu, pentru că dimineața este foarte frig, pe șosele șansele să fie polei este mai mare cu cât este mai devreme, etc.
Schimbarea orei este logică, iarna e de preferat să începi activitatea mai târziu, vara e bine să ai lumină până mai târziu, exact asta face schimbarea orei.

S.   •   24 Octombrie 2026   •   14:15

Ora noastră oficială e cea de iarnă.

Dan   •   24 Octombrie 2026   •   13:33

e cea mai mare prosteala treaba asta cu schimbatul orei... n-are vreo logica si ar trebui anulata

Valter COJMAN   •   24 Octombrie 2026   •   12:29

Duminica 25 octombrie 2026.

Nicolae Ștefan   •   24 Octombrie 2026   •   11:36

Duminică e 25 Octombrie !

mircea lazau   •   24 Octombrie 2026   •   11:36

bine ca nu te baga multi in seama.

ma-ta ( cu cratima )   •   24 Octombrie 2026   •   11:35

Inteleg, e normal ca scandinavii sa vrea orice le face viata mai usoara.
Nu inteleg insa de ce Romania trebuie sa accepte asta.
Revenim, pentru a nu stiu cata oara, la clasa politica romaneasca ce sta in genunchi pentru orice ?

Thorwald   •   24 Octombrie 2026   •   11:34

De schimbarea orei iarna->vara se plang cei care culca tarziu si se scoala tarziu. Cei care se scoala devreme nu au niciun fel de obiectie. Din pacate, ultimii tac, in timp ce primii urla.

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