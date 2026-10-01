Controverse cu retragerea lui Cristiano Ronaldo. Sora atacantului îi face „invidioși, disprețuitori și ignoranți“ pe portughezi

Cristiano Ronaldo, fotbalist portughez. Sursa foto: Agerpres

Sora lui Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, l-a apărat public pe acesta după plecarea sa din cantonamentul naționalei Portugaliei. Ea a publicat un mesaj dur adresat poporului portughez.

Controversele din jurul lui Cristiano Ronaldo și naționalei Portugaliei au atins un nou nivel. Elma Aveiro, sora fotbalistului, a reacționat public după ce acesta a părăsit cantonamentul Portugaliei înaintea meciului din Liga Națiunilor împotriva Danemarcei, scrie beinsports.

Elma Aveiro a distribuit un mesaj pe contul său de Instagram în care a pus sub semnul întrebării tratamentul de care a avut parte Cristiano Ronaldo, organizarea din jurul echipei naționale și modul în care presa portugheză a relatat situația.

În postarea de pe pagina de X a Elmei Aveiro se susține că CR7 merită mai mult respect, iar portughezii sunt criticați și descriși drept „invidioși, disprețuitori și ignoranți”. De asemenea, se afirma că țara ar trebui să aprecieze tot ceea ce atacantul a realizat de-a lungul lungii sale cariere la echipa națională.

„CR7 merita mai mult respect. Echipa națională merita mai multă organizare.

Jurnalismul portughez merita mai multă competență și mai puține speculații. Cât despre portughezi… ei bine, nu merită să aibă ce e mai bun în nimic.

Suntem invidioși, disprețuitori, ignoranți și merităm să ne întoarcem la mediocritatea care ne caracteriza în fotbal înainte de CR7.

Mulțumesc pentru tot, CR7! Meritai mai mult!”, a scris sora atacantului.

Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul echipei naționale

Reacția Elmei Aveiro a venit după ce Cristiano Ronaldo a decis să părăsească cantonamentul naționalei în urma conferinței de presă a selecționerului Jorge Jesus și a unei discuții cu Pedro Proença, președintele Federației Portugheze de Fotbal.

Situația a atras o atenție considerabilă după ce atacantul echipei Al Nassr a rămas pe banca de rezerve în timpul victoriei cu 2-1 împotriva Norvegiei.

Jorge Jesus explicase anterior că decizia de a nu-l folosi pe căpitan făcea parte dintr-un plan sportiv stabilit de comun acord cu jucătorul. Totuși, plecarea ulterioară a lui Cristiano Ronaldo a ridicat noi semne de întrebare cu privire la ceea ce s-a întâmplat în interiorul cantonamentului echipei naționale.

Înainte de a pleca, Cristiano Ronaldo a publicat un mesaj în care a precizat că, la un moment dat, va explica motivele din spatele deciziei sale.

De asemenea, atacantul le-a urat succes Portugaliei și tuturor coechipierilor săi, fără a-și anunța retragerea definitivă din echipa națională.