Cristiano Ronaldo, suspendat provizoriu de la echipa națională de federația portugheză

Federația Portugheză de Fotbal a anunțat sâmbătă deschiderea unei proceduri disciplinare împotriva superstarului Cristiano Ronaldo, care a părăsit cantonamentul echipei naționale în urma unui conflict cu antrenorul.

'Având în vedere caracterul urgent al procedurii, Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a fost 'suspendat provizoriu' până la pronunțarea unei decizii', a precizat FPF, menționând că jucătorul era deja vizat de o suspendare automată înainte de deschiderea cazului.

'Nu se vor mai face alte declarații până la finalizarea anchetei', a indicat FPF., potrivit AFP.

Conform presei portugheze și regulamentelor federației, un jucător care absentează de la un antrenament, un meci sau o acțiune a echipei naționale riscă o suspendare cuprinsă între una și șase luni.

Conflictul a izbucnit pe 30 septembrie, când Ronaldo a părăsit lotul, furios după ce a aflat că nu va fi titular în meciul din Liga Națiunilor împotriva Danemarcei, programat a doua zi la Copenhaga.

Cu câteva zile înainte, el își exprimase deja frustrarea după ce rămăsese pe banca de rezerve în partida cu Norvegia, disputată la Oslo.

Miercuri, Ronaldo a apelat la rețelele de socializare pentru a-și cere scuze fanilor portughezi și coechipierilor de la națională, deschizând astfel calea unei reveniri la echipa Portugaliei 'după ispășirea suspendării care mi-a fost impusă'.

Totuși, el l-a criticat dur și pe selecționerul Jorge Jesus - cu care colaborase în sezonul trecut la clubul saudit Al-Nassr, câștigând împreună titlul de campioni. Nemulțumit de tonul autoritar al tehnicianului în vârstă de 72 de ani, Ronaldo l-a acuzat că 'nu s-a ținut de cuvânt' în două rânduri: mai întâi prin faptul că nu l-a introdus în joc împotriva Norvegiei și, ulterior, prin nerespectarea unor puncte de discuție convenite anterior, menite să aplaneze controversa în timpul unei conferințe de presă.

Unul dintre aceste puncte prevedea ca Jorge Jesus să recunoască faptul că 'a greșit cerând cuiva de talia lui Pele sau Maradona să se încălzească, pentru ca apoi să nu-l trimită în teren'.

Portugalia, care a câștigat toate cele patru meciuri din Liga Națiunilor - inclusiv ultimele trei fără Ronaldo -, s-a calificat în sferturile de finală și va juca pe teren propriu împotriva Danemarcei, pe 14 noiembrie. (Agerpres)